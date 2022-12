Sân khấu độc đáo phần thi Người đẹp biển Hoa hậu Việt Nam

TPO - Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chính thức công bố phối cảnh sân khấu phần thi Best In Swimsuit - Hoa hậu Việt Nam 2022 tại đảo thượng lưu SwanBay. Sân khấu của đêm thi áo tắm có view sông và xuất hiện một cây thông khổng lồ.

Chiều 16/12, đạo diễn Hoàng Nhật Nam công bố phối cảnh sân khấu của đêm diễn Best In Swimsuit. Sân khấu kèm theo một sàn runway được thiết kế để các thí sinh được khoe sắc với những bước catwalk đẹp mắt.

Chia sẻ về lý do thực hiện sân khấu này, ông Hoàng Nhật Nam cho biết Best In Swimsuit là một đêm diễn quan trọng khi các cô gái có cơ hội khoe hình thể đẹp mắt, khỏe khoắn cùng với đó là khả năng trình diễn tiến bộ theo thời gian. Chính vì thế, thiết kế sân khấu được đầu tư để top 35 thỏa sức trình diễn và giúp khán giả có những trải nghiệm ấn tượng khi thưởng thức đêm diễn.

Phần thi Best In Swimsuit của Hoa hậu Việt Nam 2022 được tổ chức tại thiên đường đảo thượng lưu SwanBay ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Sân khấu được đặt hướng nhìn ra sông, với điểm nhấn là cây thông lớn khổng lồ được thi công trong nhiều ngày, đem lại không khí về mùa lễ hội Giáng sinh.

Đêm diễn Best In Swimsuit diễn ra vào chiều 17/12, khán giả không chỉ được tận hưởng khung cảnh, không khí thiên nhiên trên đảo mà còn được chiêm ngưỡng sân khấu, những màn trình diễn được đầu tư công phu.

Phần thi Best In Swimsuit - Hoa hậu Việt Nam 2022 là một trong những phần thi quan trọng trước thềm chung kết. Phần thi diễn ra vào lúc 16h ngày 17/12 và được phát sóng trực tuyến trên các kênh chính thức của cuộc thi: Fanpage Hoa hậu Việt Nam và Báo Tiền Phong; YouTube: Sen Vàng Tivi, Tiền Phong TV; TikTok: Hoa hậu Việt Nam; Báo Tiền Phong Online.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam là người đứng sau sân khấu của nhiều cuộc thi Hoa hậu đình đám. Gần đây nhất, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhận giải thưởng “Đạo diễn thời trang của năm”.