Sân chơi tiếng Anh English Beat 2024 mở rộng quy mô với sứ mệnh nâng tầm tri thức Việt

Kế thừa thành công của những năm trước, Sân chơi tiếng Anh English Beat tiếp tục được MobiFone tổ chức vào năm 2024 với mong muốn giúp học sinh trung học phổ thông nâng cao năng lực tiếng Anh một cách khoa học và bền vững.

Những năm gần đây, phong trào dạy và học tiếng Anh – ngôn ngữ toàn cầu đang được đẩy mạnh, trở thành chủ đề ưu tiên hàng đầu đối với các Sở Giáo dục & Đào tạo, phụ huynh và con em học sinh trên cả nước. Nắm bắt được tâm lý này, 2023 vừa qua, MobiFone phối hợp cùng các Sở Giáo dục tổ chức thành công tốt đẹp sân chơi English Beat 2023 tại 9 tỉnh trải dài Việt Nam.

English Beat - Chinh phục Tiếng Anh là sân chơi dành cho học sinh trung học phổ thông, được MobiFone tạo ra với mong muốn giúp các em học sinh nắm vững các kỹ năng tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT đồng thời định hướng các em học theo các chương trình quốc tế (chứng chỉ IELTS). Cuộc thi trải qua 3 vòng, lần lượt là vòng thi tuần, vòng tháng và chung kết với các hình thức khác nhau. Nội dung thi ở vòng thi Tuần là các kiến thức, kĩ năng tiếng Anh được mô phỏng dựa theo đề thi Tốt nghiệp THPT. Top 100 thí sinh có điểm tích lũy cao nhất của 3 vòng thi Tuần của mỗi tỉnh sẽ được tham gia vòng thi tháng. Ở vòng Tháng, top 100 thí sinh của tỉnh có điểm tích lũy cao nhất sau 3 vòng thi Tuần sẽ tham gia vòng thi Tháng. Hình thức thi của vòng tháng giống với vòng tuần - trực tuyến tại trang https://english.mobiedu.vn/ với nội dung thi: 4 kĩ năng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) được mô phỏng dựa theo đề thi IELTS. Thí sinh đạt Top 5 tổng điểm cao nhất của tỉnh sẽ được mời tham gia vòng thi Chung kết được tổ chức trực tiếp.

Do đó, đến với English Beat, các em học sinh có thể tự tin sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống, được khuyến khích tự đánh giá khả năng tiếng Anh của bản thân và làm quen với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Năm 2023 vừa qua, English Beat đã đi qua tới 9 tỉnh thành Việt Nam với những dấu ấn không thể nào quên: Bắc Kạn, Nghệ An, Ninh Thuận, Long An, Tây Ninh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ và Tiền Giang.

English Beat mùa 3 thành công xô đổ kỷ lục của những năm trước với lần lượt những con số ấn tượng: tiếp cận gần 250 trường THPT và gần 200.000 học sinh trên toàn bộ 9 tỉnh thành trong đó có hơn 56.000 học sinh tham gia nhiệt tình cả 3 vòng thi Tuần & vòng thi Tháng của English Beat. Kỉ lục về điểm số của các bạn học sinh ở các phần thi thuộc vòng chung kết cũng rất ấn tượng: 110 điểm ở phần thi Khởi động - thi sinh Lê Hoàng Hà - vòng Chung kết English Beat 2023 Tiền Giang; 80 điểm ở phần thi Tăng tốc - thí sinh đạt được số điểm 80 điểm (trả lời đúng 2 câu hỏi với điểm tuyệt đối). Đáng nói hơn cả, các bạn học sinh đến với English Beat đều mang trong mình sự ham học của nhiệt tình, thể hiện tinh thần cầu tiến trong việc học Tiếng Anh, tiếp thêm động lực cho ban tổ chức tiếp tục mở ra thêm nhiều mùa giải, chạm đến nhiều tỉnh thành hơn vào những năm sau.

Minh chứng rõ nhất cho sức nóng của English Beat 2023 mùa 3 được thể hiện ở sự ủng hộ, quan tâm của rất nhiều giáo viên, học sinh trên 9 tỉnh thành mà sân chơi này tổ chức. Sau khi diễn ra, chương trình này đã nhận được vô số các phản hồi tích cực từ bộ ban ngành, nhà trường cũng như thầy cô và học sinh trong trường. Đây là kết quả đáng ghi nhận, đáng tuyên dương cho những nỗ lực của MobiEdu nói riêng cũng như MobiFone nói chung trong công cuộc lan tỏa tri thức, nâng tầm nguồn nhân lực Việt.

Trở lại trong năm 2024, sân chơi English Beat mùa 4 mở rộng quy mô đi với hành trình chạm tới 11 tỉnh thành trải dài trên cả nước. Sự tăng lên về số lượng các tỉnh thành mà English Beat đi qua đã ngầm khẳng định cho sự lớn mạnh về quy mô, cho tầm vóc của MobiFone trong việc chung tay mang tiếng Anh đến gần hơn với học sinh Việt Nam để các em có sân chơi cọ xát, phát triển toàn diện.

Với cái tâm và cái tâm, với sự nỗ lực hết mình, MobiFone nói chung và MobiEdu đã góp phần chứng minh thế hệ công dân Việt Nam trong tương lai hoàn toàn có khả năng trở thành công dân toàn cầu. Với sứ mệnh nâng tầm tri thức Việt, English Beat chắc chắc không chỉ dừng chân ở một mùa giải, mà còn nhất định sẽ thành công trong nhiều năm tiếp theo.

Chi tiết về chương trình, thể lệ và cơ cấu giải thưởng của sân chơi English Beat, truy cập vào https://english.mobiedu.vn.

Hotline: 18001090

Website: https://mobiedu.vn

MobiEdu là bộ giải pháp chuyển đổi số giáo dục toàn diện do MobiFone đầu tư phát triển dành cho cả người dạy và người học, nhà trường và các tổ chức đào tạo. Năm 2021, mobiEdu đã đạt Giải Sao Khuê - giải thưởng về Khoa học và Công nghệ uy tín nhất Việt Nam và giải Vàng Stevie Awards - giải thưởng kinh doanh quốc tế uy tín bậc nhất thế giới. Năm 2022, mobiEdu được vinh dự là Thương hiệu Quốc gia 2022. Năm 2023, mobiEdu được bộ TT&TT công nhận là nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia, đồng thời cũng lọt top 10 giải thưởng Make in Vietnam 2023 hạng mục xã hội số. Giải pháp mobiEdu tiếp cận với hơn 5.000 trường học, hơn 10.000 giảng viên và gần 3.000.000 người dùng trên toàn thế giới.