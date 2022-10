Sakura Montessori - Trường mầm non Việt Nam đầu tiên được xuất hiện trên báo Mỹ

Ra đời từ năm 2011 tại Hà Nội, Trường Mầm non quốc tế Sakura Montessori trở thành hệ thống giáo dục tiên phong trong phương pháp giáo dục Montessori tại Việt Nam. Sau hơn 10 năm phát triển Sakura Montessori đã khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường giáo dục mầm non tại Việt Nam và được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận về chất lượng giáo dục.

Sakura Montessori hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế để nâng cao chất lượng giáo dục

Hơn 10 năm phát triển, đến nay hệ thống Trường Mầm non Sakura Montessori có hơn 3.600 học sinh, hơn 400 giáo viên và 12 cơ sở trường trên toàn quốc tại Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Thái Bình và TP Hồ Chí Minh. Dự kiến, đến năm 2025, Hệ thống Sakura Montessori sẽ sở hữu 34 cơ sở với quy mô 10.000 học sinh.

Song song với việc mở rộng về quy mô, số lượng, Sakura Montessori không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục với việc hợp tác với trường Mount Vernon School (Top 10 trường đổi mới sáng tạo nhất nước Mỹ) và là thành viên của các tổ chức Montessori quốc tế uy tín như: IAPM (Hiệp hội phát triển Montessori quốc tế); AMS (Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ).

Đặc biệt năm 2018, trên tạp chí đầu ngành về giáo dục Montessori tại Mỹ - Tomorrow's Child, Sakura Montessori xuất hiện với tư cách một trường mầm non tiên phong đặt nền móng phương pháp giáo dục Montessori tại Việt Nam.

Theo chuyên gia Montessori Judy Joynt từ Trung tâm Giáo dục Montessori CME|NY: "Việc trở thành thành viên của AMS khẳng định Sakura Montessori là một ngôi trường có chương trình Montessori chuẩn mực. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Sakura Montessori thường xuyên nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua sự hỗ trợ từ các tổ chức Montessori Quốc tế".

Chương trình tiếng Anh chuyên biệt dành cho trẻ mầm non là điểm nhấn đặc biệt của Sakura Montessori

Sakura Montessori là trường mầm non tiên phong xây dựng chương trình tiếng Anh dành riêng cho lứa tuổi mầm non theo chuẩn Common Core Mỹ. Chương trình Tiếng Anh tại Sakura Montessori tích hợp trong góc ngôn ngữ của giờ học Montessori hàng ngày, triển khai các giờ học chuyên sâu về phát triển ngôn ngữ tiếng Anh (English Language Arts - ELA) chuẩn Common Core do 100% giáo viên nước ngoài giảng dạy. Ngoài ra, chương trình tiếng Anh của Sakura Montessori còn có nhiều khác biệt về:

Nguồn học đa dạng với các giáo trình Crickets và Learn With Ollie, các tài liệu ngữ âm Letters and Sounds, tài liệu phát triển kỹ năng đọc, viết...

Đội ngũ giáo viên bản ngữ có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế CELTA/TESOL/TEFL....và được đào tạo bài bản về chương trình, phương pháp giảng dạy theo chuẩn Common Core Mỹ.

Nội dung và phương pháp học tập thú vị, sáng tạo “khơi nguồn” hứng thú cho các bạn nhỏ thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú như: xem tranh ảnh, câu chuyện, bài hát… hay qua các dự án nhỏ như: đóng kịch, làm rối tay, làm đồ thủ công… Đặc biệt, nội dung chương trình được nghiên cứu chuyên biệt dựa trên các đặc điểm về tâm sinh lý, năng lực theo từng độ tuổi khác nhau của học sinh.

Ca Nương Kiều Anh, phụ huynh của Sakura Montessori (Cơ sở Cầu Giấy) tự hào chia sẻ về việc con trai 5 tuổi “rất tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh, phản xạ tiếng Anh tốt, phát âm khá chuẩn, nói được nhiều câu hoàn chỉnh ngữ pháp”.

Không ngừng đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ

Không chỉ đầu tư về chất lượng cơ sở hạ tầng, Sakura Montssori còn chú trọng đặc biệt đến xây dựng kiến trúc thượng tầng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên.

Thông qua việc hợp tác chiến lược với Trung tâm đào tạo giáo viên Montessori MTP of WA và Trung tâm giáo dục Montessori Hoa Kỳ (CME|NY), Sakura Montessori đã tổ chức thành công hơn 10 khóa đào tạo giáo viên Montessori quốc tế trong và ngoài hệ thống. Tiếp nối hành trình này, đầu tháng 10/2022, Sakura Montessori tổ chức CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MONTESSORI QUỐC TẾ (lứa tuổi 3-6) vào ngày 3/10/2022 và kéo dài trong 5 tuần liên tiếp. Khóa học được dẫn dắt bởi chuyên gia Montessori quốc tế Sharron Reece - Giám đốc kiêm Huấn luyện viên cấp cao tại Trung tâm MTP of WA và các chuyên gia Montessori quốc tế từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học & Sư phạm Sakura Montessori.

Khóa học này sẽ mang đến cho các giáo viên góc nhìn bao quát về phương pháp giáo dục Montessori, bao gồm: lịch sử hình thành và phát triển, các quan điểm, triết lý giáo dục, sự phát triển của trẻ qua từng giai đoạn, mối liên hệ chặt chẽ giữa Trẻ, Gia đình và Cộng đồng và kỹ năng quản lý, tổ chức lớp học (Quan sát, Giao tiếp, Can thiệp và Lập kế hoạch bài học), chuẩn bị môi trường sẵn sàng. Ngoài ra, khóa học sẽ đào tạo chuyên sâu về cách triển khai hệ thống bài học Montessori chuẩn Mỹ qua các lĩnh vực học tập như Thực hành cuộc sống, Giác quan, Toán học, Ngôn ngữ, Văn hóa và Nghệ thuật. Đặc biệt, kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ bởi Hiệp hội Phát triển Montessori Quốc tế (IAPM).