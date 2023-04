Chiều 16/4, tại Công viên Thống Nhất, Công ty Cổ phần đào tạo Vietfuture tổ chức chương trình Run for mom – Sải bước chân, nâng tình mẹ cho hơn 1.000 thành viên tham gia.

Run for mom – Sải bước chân, nâng tình mẹ còn là dịp để các gia đình trò chuyện, kết nối, tương tác và thấu hiểu nhau hơn.

Bà Nguyễn Thị Thảo – Giám đốc đào tạo Công ty Cổ phần đào tạo Vietfuture cho biết Run for mom – Sải bước chân, nâng tình mẹ ra đời nhằm tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế cho các gia đình. "Cuộc sống ngày càng phát triển, bố mẹ bộn bề với công việc nên các gia đình rất ít thời gian tương tác cùng nhau. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến bố mẹ dần mất kết nối khi các con trưởng thành. Hiểu điều đó, chúng tôi thường xuyên tổ chức các chương trình như Run for mom – Sải bước chân, nâng tình mẹ để giúp các gia đình có thời gian bên nhau", bà Thảo cho biết.

"Chính khoảng thời gian này là lúc bố mẹ có thể ngắm nhìn con kỹ hơn, hiểu rõ tính cách con hơn và con cũng hiểu được sự đồng hành và hy sinh của bố mẹ”, Giám đốc đào tạo Công ty Cổ phần đào tạo Vietfuture nhấn mạnh.

Run for mom – Sải bước chân, nâng tình mẹ cũng là nơi ghi dấu ấn chiếc huy chương marathon đầu tiên của không ít các vận động viên nhí.

Run for mom – Sải bước chân, nâng tình mẹ có cự ly 7km, tương đương 3 vòng hồ Công viên Thống Nhất. Hầu hết các gia đình đều về đích thành công trong sự hào hứng và tự hào của phụ huynh và các con.

Chị Thu Hà, một phụ huynh, tâm sự: “Khi Ban tổ chức thông báo quãng đường chạy 7km, tôi đã rất do dự vì nghĩ hai mẹ con không thể hoàn thành đường chạy. Và khi mới xuất phát, hai mẹ con chạy một vòng đã bắt đầu thấm mệt, nhưng khi nghĩ tới ý nghĩa của chương trình là 'Chạy vì mẹ', nên hai mẹ con có thêm động lực. Không ngờ là hai mẹ con đều về đích trước thời gian quy định của chương trình Run for mom – Sải bước chân, nâng tình mẹ. Rất cám ơn chương trình đã tạo ra những khoảnh khắc rất đặc biệt để giúp cho bố mẹ và các con có thêm những trải nghiệm khó quên”.