Rãnh cười sâu phải làm gì, phương pháp xóa rãnh cười hiệu quả nhất

Một nụ cười rạng rỡ thể hiện nguồn sức trẻ dồi dào, có thể giúp chị em thêm phần trẻ trung. Nhưng khi càng về già, da bị mất thể tích khiến những rãnh cười này hẳn sâu, trở thành một nếp nhăn khó xử lý trên gương mặt.

Có khi nào bạn để ý tới 2 đường nếp nhăn ở miệng, hay còn gọi là rãnh cười, chạy từ dưới cánh mũi đến hai khóe miệng của mình không? Nó được hình thành do cử động cơ miệng khi chúng ta nói, ăn, đặc biệt là khi cười. Càng cười tươi, cơ miệng càng cử động thì 2 rãnh cười càng sâu và rõ, góp phần giúp cho nụ cười của chị em càng rạng rỡ, duyên dáng, dễ tạo thiện cảm với người đối diện.

Nhưng tới độ tuổi 35 trở đi, một số chị em có rãnh cười hằn sâu trên gương mặt kể cả khi không cười hay có bất cứ cử động gương mặt. Rãnh cười sâu được gây ra bởi nhiều nguyên nhân: do di truyền, do thói quen biểu cảm, do thói quen sinh hoạt như nằm úp, nằm nguyên, hút thuốc, hoặc do chị em phải thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hay môi trường độc hại…Nhưng có một nguyên nhân rất lớn khiến rãnh cười ngày càng sâu và rõ, đó là sự lão hóa.

Được ví von hoa mĩ là “rãnh râu rồng”, rãnh cười sâu gây ra bởi việc mất thể tích các sợi nâng đỡ da Collagen và Elastin dưới da khiến cho vùng da quanh khóe miệng bị chảy xệ, nhăn nheo và già nua, mất thẩm mỹ. Nhiều chị em từng rất tự hào với nụ cười duyên của mình, nay lại trở nên tự ti hơn bao giờ hết.

Bác sĩ Trần Anh Đức, Giám đốc chuyên môn Phòng khám quốc tế Mega Gangnam cho rằng rằng rãnh cười sâu là một trong những nếp nhăn khó xử lý nhất trên gương mặt phái đẹp, kể cả khi chấp nhận can thiệp bằng các phương pháp thẩm mỹ. Đặc biệt, nếu gặp phải bác sĩ không đủ kinh nghiệm hoặc sử dụng công nghệ thẩm mỹ không phù hợp sẽ rất dễ khiến chị em bị đơ cứng gương mặt, mất đi những đường nét mềm mại, tự nhiên.

Các phương pháp xóa rãnh cười phổ biến

Bác sĩ Trần Anh Đức phân loại các phương pháp xóa rãnh cười phổ biến hiện nay ra làm 2 nhóm chính:

Nhóm phương pháp tự nhiên

Bản chất của rãnh cười sâu do lão hóa là do cơ mặt chảy xệ và cũng giống như nhiều loại cơ khác trên cơ thể, chị em cũng thể luyện và siết cơ này bằng việc “tập thể dục” hoặc thông qua massage thường xuyên.

Một số bài tập rất hữu hiệu các chị em có thể tham khảo như tập phồng má, chu môi mỗi ngày từ 5-10 phút, massage vùng khóe miệng, cánh mũi theo hướng đi lên, tập theo các động tác yoga cho mặt… thường sẽ giúp lưu thông máu và góp phần làm săn chắc cơ. Các chị em cũng có thể thường xuyên đắp mặt nạ bằng các nguyên liệu tự nhiên, tốt cho da như nha đam, trà xanh, cà phê, mật ong, chuối… giúp tăng cường và kích thích sản sinh collagen trong da, ngăn ngừa lão hóa, từ đó hỗ trợ giảm rãnh cười sâu.

Tựu chung lại thì các phương pháp xóa rãnh râu rồng thuận tự nhiên tuy tốt nhưng lại hiệu quả lâu thấy, yêu cầu phải có một sự kiên trì lớn để áp dụng và thực hành trong một thời gian dài. Hơn thế nữa, công dụng trẻ hóa có được nhiều hay không còn phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự lão hóa và cơ địa của từng chị em.

Nhóm phương pháp can thiệp không xâm lấn

Những năm gần đây, nhiều chị em ưu tiên nâng cơ, trẻ hóa da bằng các phương pháp can thiệp không hoặc rất ít xâm lấn ví dụ như căng chỉ, tiêm chất làm đầy, hoặc siết cơ bằng máy móc hiện đại như Hifu, Thermage…

Khi so sánh với các phương pháp xâm lấn sử dụng đến dao kéo thì ưu điểm của hầu hết các phương pháp này đó là độ an toàn, ít đau, ít cần nghỉ dưỡng, thời gian liệu trình nhanh, hiệu quả thấy liền, đặc biệt phù hợp với nhiều chị em bận rộn.

Xu hướng đa trị liệu trong xử lý rãnh cười sâu

Những năm gần đây, có một xu hướng thấy rõ trong ngành thẩm mỹ-trẻ hóa không chỉ tại Việt Nam và trên toàn thế giới, đó là đa trị liệu.

“Xu hướng liệu trình thẩm mỹ đa trị liệu có thể kết hợp được ưu điểm của nhiều phương pháp thẩm mỹ khác nhau, giúp khách hàng đạt được hiệu quả trẻ hóa toàn diện và dài lâu hơn”, bác sĩ Trần Anh Đức khẳng định. Ví dụ như từ cuối năm 2021, tại Việt Nam đã xuất hiện liệu trình đa trị liệu kết hợp cấy Collagen tự thân và căng da mặt bằng chỉ Collagen. Một mặt thì Collagen tự thân sẽ hoạt động như một hoạt chất làm đầy sinh học, giúp làm đầy vùng lõm hóp, thay thế và tái tạo hệ thống sợi nâng đỡ cơ mặt bị đứt gãy do lão hóa; mặt khác, chỉ collagen hỗ trợ siết cơ tối đa, giảm tình trạng chảy xệ gây ra rãnh cười sâu.

Tuy nhiên, không phải cơ sở thẩm mỹ nào cũng có đủ công nghệ, cơ sở vật chất và đội ngũ bác sĩ lành nghề để phối hợp nhiều phương pháp trẻ hóa trong cùng 1 liệu trình như vậy. Các chị em cần trở thành một khách hàng thông thái, tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn sử dụng công nghệ nào, làm ở đâu, do bác sĩ nào thực hiện… để đảm bảo đạt được hiệu quả trẻ hóa, xóa nhăn, xóa rãnh cười sâu như mong muốn, cũng như đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân.

