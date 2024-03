Hệ sinh thái dạy và học tiếng Trung Quốc iChiLand cùng Trường Mầm non VSK Thăng Long – thành viên của Viện nghiên cứu & phát triển tâm lý con người iDP đã ra mắt “Tiếng Trung mầm non bản quyền iChiLand – VSK” .

Kế tiếp thành công của việc sáng tạo các tác phẩm như “Bộ sách học Tiếng Trung trẻ em iChiLand” bản quyền 06 tập dành cho trẻ từ 6 tới 15 tuổi, iChiLand lấp đầy phân khúc Tiếng Trung dành cho trẻ từ 0 tới 6 tuổi bằng chương trình học Tiếng Trung mầm non bản quyền, tích hợp sản phẩm cùng phương pháp giảng dạy bản quyền phương án 0 tuổi của Trường mầm non VSK Thăng Long. Sau thời gian đánh giá thí điểm và mang lại hiệu quả rõ nét, vào ngày 17/03/2024, buổi ra mắt “Tiếng Trung mầm non bản quyền iChiLand – VSK” đã được quý phụ huynh nồng nhiệt chào đón.

Tham dự buổi ra mắt, có bà Lại Thị Hải Lý – Người sáng lập Hệ thống mầm non VSK áp dụng phương pháp giáo dục sớm phương án 0 tuổi bản quyền của Giáo sư Phùng Đức Toàn tại Việt Nam; ông Phạm Danh Tín – đại diện Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Bà Phan Thị Thư – Nhà sáng lập kiêm giám đốc Hệ sinh thái dạy & học tiếng Trung Quốc iChiLand, Bà Bùi Thị Tuyết – Hiệu trưởng Trường mầm non VSK Thăng Long và ông Bùi Vũ Hà – giám đốc dự án Tiếng Trung mầm non.

Cô Bùi Tuyết - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “VSK hiểu rằng, “học thêm một ngoại ngữ, sống thêm một cuộc đời ý nghĩa”, và ngoại ngữ thứ hai VSK chúng tôi lựa chọn cho trẻ làm quen là ngôn ngữ Trung Quốc, với tần suất 2 buổi/tuần. Giáo cụ ấn tượng, hấp dẫn, sách thẻ tri giác đẹp, hình ảnh được đầu tư công phu với nội dung gần gũi với trẻ trong giao tiếp hằng ngày, được kiểm duyệt bởi Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển tiềm năng con người. Các hoạt động phong phú, linh hoạt, kích thích tối đa tiềm năng não bộ của trẻ, được kết hợp giữa vận động, kể chuyện, bài hát, trò chơi, flashcard…theo nhiều cách khác nhau và cô giáo rất linh hoạt, lôi cuốn trẻ, dạy mà như không dạy, học mà như không học”.

Theo cô Bùi Tuyết, tiếng Trung mà các em được học là chương trình bản quyền được xây dựng theo phương pháp giáo dục sớm - “phương án 0 tuổi” - phương pháp giáo dục bản quyền của VSK cùng chương trình học bản quyền với đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt huyết iChiLand.

Sự kiện ra mắt đã đánh dấu một bước tiến mới của của Hệ sinh thái dạy và học tiếng Trung Quốc iChiLand nói riêng và chương trình học tiếng Trung Quốc được kết hợp giữa iChiLand với trường mầm non VSK Thăng Long nói chung. Tại buổi ra mắt, cô Phan Thư - người sáng lập Hệ sinh thái dạy và học tiếng Trung Quốc iChiLand đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cơ duyên gắn kết iChiLand và VSK để cùng xây dựng chương trình và phương pháp học tiếng Trung bản quyền vào khối mầm non trên cả nước. Cô chia sẻ đầy cảm xúc: “Tôi có cơ duyên biết đến Phương án 0 tuổi và biết đến VSK Thăng Long cách đây 15 năm trước, nhưng tới tận tháng 11 năm 2023, chúng tôi mới được trở thành đối tác của nhau. Ở VSK hay iChiLand, chúng ta đều có một quan điểm chung, đó là phát triển dựa trên sản phẩm và giá trị cốt lõi của mình, đó là sự phát triển bền vững nhất. Chúng ta đi một con đường mới, chúng ta nỗ lực, tâm huyết, sẵn sàng đầu tư chất xám, thời gian, tiền bạc khai phá ra những sản phẩm mới đóng góp chung vào ngành giáo dục. Đó là cái mà chúng ta gọi là bản quyền. Và chúng ta sẽ cùng có trách nhiệm lan tỏa, nhân rộng mô hình học tiếng Trung Quốc hiệu quả này trên hệ thống mầm non cả nước.