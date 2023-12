Ra mắt Seaview Tower - Tòa tháp căn hộ cao cấp nhất tại The Ori Garden

Tòa tháp Seaview Tower chính thức được giới thiệu ra thị trường, nối tiếp sức hút của The Ori Garden. Đây được đánh giá là tòa căn hộ cao cấp nhất thuộc dự án, bổ sung thêm những lựa chọn an cư đẳng cấp và khác biệt cho khách hàng.

Thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng

Sau thời gian ra mắt và nhận được sự đón nhận tích cực của khách hàng, công trình Chung cư thuộc lô đất B4-1 & B4-2 Khu đô thị Bàu Tràm Lakeside (tên thương mại là The Ori Garden) đang là dự án nhà ở thu hút khách mua bậc nhất khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Với lợi thế tiếp giáp nhiều khu công nghiệp trọng điểm của Tây Bắc, The Ori Garden đón đầu làn sóng dân cư từ những KCN lớn về sinh sống. Hiện, The Ori Garden đã chào đón hơn 3.000 cư dân, tạo lập một quần thể cư dân sôi động, giàu trải nghiệm. Giai đoạn 2 của dự án mới đây cũng ghi nhận gần 800 căn hộ đã có chủ sở hữu, tiếp tục đánh dấu sức hút của dự án với khách hàng.

Qua việc cung cấp hàng nghìn tổ ấm vừa túi tiền cho đại đa số người dân Đà Nẵng, sự có mặt của The Ori Garden tại Đà Nẵng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển an sinh xã hội khu vực. Dù các căn hộ tại The Ori Garden có mức giá thành hợp lý, thế nhưng chất lượng căn hộ và môi trường sống được cư dân và nhiều chuyên gia đánh giá cao. Chính vì vậy mà tháng 9 vừa qua, The Ori Garden vinh dự đạt giải thưởng “Dự án đáng sống năm 2023” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp – Cơ quan ngôn luận của Liên đoàn thương mại & Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Giải thưởng uy tín này nhằm vinh danh và khẳng định chất lượng của những dự án nhà ở, đóng góp vào việc kiến thiết đô thị văn minh, phát triển an sinh xã hội.

Nhằm mang đến cho khách hàng thêm những lựa chọn căn hộ chất lượng cao đi kèm trải nghiệm khác biệt và cao cấp, chủ đầu tư The Ori Garden cho ra mắt tòa Seaview Tower – tòa tháp căn hộ cao cấp nhất thuộc quần thể dự án. Tòa căn hộ này được đánh giá là một sự nâng cấp đột phá khác biệt hoàn toàn so với 9 tòa còn lại thuộc The Ori Garden, thiết lập những tiêu chuẩn sống mới, nổi bật tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án, Seaview Tower có tổng diện tích 2,74ha, cơ cấu 21 tầng nổi, 1 tầng hầm. Tòa nhà gồm 270 căn hộ cao cấp, thiết kế tối ưu với tầm nhìn đắt giá, diện tích từ 47m2 – 69,6m2 (tầng 1 có những căn đến 85,1m2) và được dự kiến bàn giao tới khách hàng vào quý IV/2024.

Chất sống cao cấp và khác biệt tại Seaview Tower

Khác biệt lớn nhất của Seaview Tower so với những tòa căn hộ khác đến từ lối thiết kế từ phần tiền sảnh tòa nhà cho đến căn hộ và phần thiết bị bàn giao cao cấp. Tòa tháp này gây ấn tượng đầu tiên với khách hàng nhờ phần sảnh tiếp đón được thiết kế theo phong cách Biophilic Design độc đáo, đề cao sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Điều này thực hiện thông qua việc đưa, hoặc mô phòng các yếu tố thiên nhiên vào không gian sống. Đây cũng chính là điểm khác biệt của phong cách này so với những trường phái thiết kế hướng tới thiên nhiên khác. Thiết kế này được xem là một sự nâng cấp mới mẻ, tạo ra một không gian rộng thoáng, trong lành nhưng vẫn toát lên được sự sang trọng, đẳng cấp tương tự như sảnh đón khách sạn.

Không dừng lại ở đó, tính đột phá của Seaview Tower còn đến từ lối thiết kế căn hộ với tầm nhìn panorama tứ diện sắc xanh và không bị che chắn, giúp cư dân ngắm trọn cảnh sắc tự nhiên đến từ biển Đà Nẵng, hồ Bàu Tràm, núi Bạch Mã… So với các tòa nhà khác, Seaview Tower được đánh giá là là tòa tháp sở hữu tầm nhìn đẹp nhất. Hơn nữa, khi nhận nhà, khách hàng sẽ sở hữu một phiên bản căn hộ nâng cấp từ nội thất và vật dụng bàn giao tại nhiều không gian chức năng. Phần lớn các thiết bị vệ sinh, phụ kiện nhà tắm, bếp đều đến từ thương hiệu INAX hoặc cao cấp tương đương. Bồn cầu liền khối, chậu rửa âm bàn đá, lavabo đá tự nhiên, nội thất chất lượng cao… được xem là những tiêu chuẩn cao cấp thường thấy tại những tòa chung cư cao cấp hay những khách sạn hạng sang, nay xuất hiện tại các căn hộ thuộc Seaview Tower. Dù vậy, thiết kế căn hộ tại đây vẫn đảm bảo giữ nguyên các tiêu chí: hiện đại, đầy đủ không gian chức năng và tối đa hóa diện tích sử dụng.

Seaview Tower vẫn được thừa hưởng hơn 20 tiện ích đa dạng của The Ori Garden, đáp ứng nhu cầu cho toàn bộ thành viên trong gia đình như: Bể bơi, quảng trường, vườn dạo bộ, dãy căn hộ để ở kết hợp kinh doanh thương mại, dịch vụ… Đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp tại tòa nhà cung cấp dịch tận tâm, chuyên nghiệp cùng hệ thống an ninh 3 lớp giúp những trải nghiệm sống cư dân được tối ưu. Đặc biệt, các cư dân của tòa tháp này sẽ được thiết lập quyền ưu tiên vị trí để xe ô tô tại hầm đỗ xe thông minh.

Theo chính sách bán hàng của đơn vị phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Bất động sản BHS Miền Trung, khách hàng chỉ cần bỏ ra khoảng 450 triệu (30% giá trị căn hộ) là có thể sở hữu ngay căn hộ tại đây. Phần còn lại sẽ được hỗ trợ vay lãi suất 0% trong vòng 12 tháng giúp giảm áp lực tài chính. Ngoài ra, toàn bộ khách hàng mua sớm từ thời điểm này sẽ được chiết khấu thêm 2% giá trị sản phẩm.