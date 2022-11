Ra mắt 4 cơ sở mới trong tháng 11, VUS chạm mốc 52 trung tâm toàn quốc

Hơn cả một trung tâm Anh ngữ, mỗi cơ sở VUS đều là một “ngôi nhà” nơi xây dựng nền tảng vững chắc và ươm mầm ước mơ cho học viên. Thông qua chương trình ra mắt các cơ sở mới, hệ thống sẽ tiếp tục hành trình khơi mở tương lai cho thế hệ trẻ.

Cùng với nhu cầu học tiếng Anh tăng cao không chỉ ở quận huyện trung tâm của thành phố, VUS đặt mục tiêu mang các khóa học chất lượng cùng môi trường chuẩn quốc tế đến học viên tại các quận huyện và tỉnh thành lân cận. Chính vì thế, 2022 được xem là một năm phát triển mạnh mẽ trong chiến lược mở rộng của hệ thống. Chỉ trong tháng 11, VUS ra mắt 4 cơ sở mới đặt tại Quận 8, Gò Vấp - TP.HCM và Dĩ An - Bình Dương, Long Khánh - Đồng Nai.

Trong đó, khai trương từ 2/11, VUS Nguyễn Kiệm đã nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh và học viên với vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm Quận Gò Vấp.

Chính thức đi vào hoạt động ngày 9/11 với cơ sở vật chất hiện tại, trang bị đầy đủ tiện nghi, VUS Green River đã mang đến không gian học tập và sinh hoạt chuẩn chất lượng quốc tế cho học viên khu vực Quận 8. Đặc biệt, sự kiện ra mắt lần này cũng đánh dấu cột mốc cơ sở thứ 50 của hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ trên toàn quốc.

Tiếp nối hành trình đó, cơ sở 51 và 52 của VUS cũng chính thức ra mắt phụ huynh vào ngày 18/11. Trong đó bao gồm:

“Tuy đây không phải cơ sở đầu tiên đặt tại khu vực Bình Dương và Đồng Nai nhưng việc ra mắt cơ sở mới có ý nghĩa không chỉ về mở rộng quy mô của hệ thống mà còn mở rộng cơ hội để các phụ huynh cũng như các em học sinh được tiếp cận tiếng Anh tại một trung tâm uy tín, chất lượng, với đội ngũ giáo viên bản xứ và Việt Nam dày dặn kinh nghiệm. Đặc biệt là các em nhỏ trong độ tuổi mẫu giáo, tiểu học, THCS,...độ tuổi cần phải xây dựng một nền tảng ngoại ngữ vững chắc. Đồng thời, trở thành một thành viên của hệ thống VUS, dù ở khu vực, tỉnh thành nào, các em cũng có cơ hội tham gia những hoạt động ngoại khóa miễn phí của hệ thống. Đó là sự đảm bảo và đồng bộ về chất lượng VUS cung cấp cho tất cả học viên của mình” - Đại diện hệ thống chia sẻ.

Hành trình khám phá và chinh phục thế giới qua lăng kính Anh ngữ

Với mục tiêu khơi mở tương lai tươi sáng cho học viên, VUS thông qua Anh ngữ bắt đầu từ việc kết nối các em với con người và cuộc sống. Các em được bổ sung kiến thức mới qua từng bài giảng, được học hỏi từ những trải nghiệm văn hóa, được trau dồi kỹ năng mềm từ các hoạt động ngoại khóa. Đó chính là những “tuyệt kỹ” VUS cung cấp để các em tự tin vững vàng bước vào tương lai.

Để làm được điều đó, hệ thống không ngừng kết hợp với các đối tác quốc tế hàng đầu để nghiên cứu và ra mắt các chương trình mới. Hiện nay, hệ thống cung cấp những khóa học thiết kế theo lộ trình riêng biệt, phù hợp với từng độ tuổi: Anh ngữ mẫu giáo (4-6 tuổi), Anh ngữ thiếu nhi (6-11 tuổi), Anh ngữ thiếu niên (11-15 tuổi), luyện thi IELTS và các khóa học người lớn EnglishHub, iClub.

VUS còn là trung tâm khảo thí ủy quyền của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại Học Cambridge. Đối tác hạng kim cương của Hội Đồng Anh. Trong đó, VUS đạt kỷ lục về số lượng học viên đạt chứng chỉ Anh ngữ quốc tế (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS…) nhiều nhất Việt Nam với hơn 153.561 em.

Bằng những nỗ lực mang đến trải nghiệm giá trị cho học viên, VUS đã được chứng nhận đạt chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế 5 năm liên tiếp bởi NEAS - trung tâm độc lập kiểm định chất lượng giảng dạy của các Hệ thống Anh ngữ trên thế giới. Đồng thời, trong tháng 10 vừa qua, VUS vinh dự nhận danh hiệu. “Thương hiệu truyền cảm hứng” tại lễ trao giải Doanh nghiệp Châu Á APEA.

Đặc biệt, tạo điều kiện để các em gia nhập cộng đồng tài năng và chinh phục chứng chỉ Cambridge, IELTS từ sớm, VUS luôn có các chương trình đánh giá năng lực & tư vấn lộ trình chinh phục các nấc thang Cambridge miễn phí, hay các chương trình học bổng và quà tặng độc quyền.

Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa

Nằm trong chuỗi sự kiện mừng khai trương, hệ thống tiếp tục tổ chức các hoạt động trải nghiệm miễn phí cho phụ huynh và học sinh trong khu vực.

Ngày 12/11 vừa qua, lớp học trải nghiệm tiếng Anh chất lượng cao đã được tổ chức tại VUS Green River và VUS Nguyễn Kiệm. Tham gia giao lưu và tương tác cùng thầy cô bản xứ, các em nhỏ đã có thêm một trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình lớn khôn. Tại VUS Long Khánh, các em học sinh sẽ được tham gia Ngày hội trải nghiệm (English Festival) vào ngày 26/1 và Ngày hội Giáng Sinh (diễn ra trong tháng 12).

Sở hữu nền tảng tiếng Anh chuẩn quốc tế, con có thể vững vàng vươn ra thế giới để giao lưu học tập cùng bạn bè khắp năm châu trong tương lai.