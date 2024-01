Quyền lực của nữ ca sĩ có thể làm xoay chuyển bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

TPO - Không chỉ là tỷ phú âm nhạc, Taylor Swift còn là một trong năm phụ nữ quyền lực nhất thế giới do ForbesWomen bình chọn. Hiện, nữ ca sĩ được chuyên gia nhận định có ảnh hưởng đến chính trường, sắp tới là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Một tuần qua, Taylor Swift là cái tên được báo chí nhắc đến nhiều.

Bắt nguồn từ bức ảnh do deepfake tạo ra, giọng ca Anti-Hero trở thành nạn nhân của công nghệ khiêu dâm. Loạt ảnh Taylor Swift tạo dáng gợi dục trong trận đấu của đội Kansas City Chiefs (nơi bạn trai nữ ca sĩ đang thi đấu) lan truyền với tốc độ chóng mặt, gần 50 triệu lượt xem, trước khi X gỡ khỏi nền tảng.

Một ngày sau vụ việc, Karine Jean-Pierre - thư ký báo chí của Nhà Trắng - lên án nạn deepfake, yêu cầu Quốc hội Mỹ vào cuộc. Tuy không phải nạn nhân đầu tiên của deepfake, nhưng để Nhà Trắng lên tiếng bảo vệ, người đó chỉ có thể là Taylor Swift.

Giữa lúc được truyền thông chú ý, Taylor Swift lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý khi công ty nghiên cứu thị trường Redfield & Wilton Strategies nhận định ca sĩ 35 tuổi có thể thay đổi cục diện, xoay chuyển kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Ai quyền lực được như Taylor Swift?

"Sự nhúng tay" của Taylor Swift

Trong cuộc khảo sát từ 1.500 người của Newsweek, 18% cử tri cho rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống mà Swift lựa chọn. 17% số người cho rằng không bỏ phiếu giống Swift và 55% còn lại cho rằng kết quả không phụ thuộc vào nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, 18% người bỏ phiếu giống Swift là con số khá cao và có khả năng tác động cục diện cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.

Cuộc khảo sát còn cho thấy Taylor Swift có sức hút với cử tri Gen Z và Millennial. Trong số những người tham gia khảo sát, có 30% cử tri dưới 35 tuổi nói họ sẽ bỏ phiếu giống nữ ca sĩ.

Hiện, Taylor Swift chưa đưa ra quyết định nào. Nhưng trong quá khứ, nữ ca sĩ không ít lần "nhúng tay" vào kết quả.

Năm 2018, Taylor Swift bỏ phiếu cho một số ứng cử viên Đảng Dân chủ ở Tennessee, bao gồm cựu Thống đốc Phil Bredesen cho Thượng viện Mỹ và Jim Cooper cho Hạ viện.

"Tôi muốn tiếp tục bỏ phiếu cho phụ nữ nhưng tôi không thể ủng hộ Marsha Blackburn. Những gì cô ấy làm khiến tôi khiếp sợ", cô viết trên Instagram.

Trước khi lên tiếng chỉ trích Blackburn, cô hoàn toàn độc lập với chính trị. Nữ ca sĩ lên tiếng chống đối Marsha Blackburn vì đưa ra chính sách không đảm bảo cho phụ nữ và người đồng tính.

Tuy Bredesen đã thua Marsha Blackburn trong cuộc đua, nhưng đó cũng là lúc cô mở ra con đường mới cho sức ảnh hưởng của Taylor Swift. Nữ ca sĩ dùng tiếng nói để nâng cao nhận thức về quyền phụ nữ và cộng đồng LGBTQ+.

Năm 2020, Swift bỏ phiếu cho Joe Biden-Harris trong cuộc bầu cử tổng thống bằng cách đăng bức ảnh lên Twitter. Cách làm của cô góp phần kêu gọi lượng người hâm mộ đông đảo "về phe" mình.

Những video, hình ảnh kêu gọi trực tuyến thu hút lượng lớn người bỏ phiếu. Đó là lý do New York Times gọi Taylor Swift là "thế lực Swift".

Năm 2023, trong Ngày đăng ký quốc gia về Ngày bầu cử, thông qua Instagram liên kết với trang Vote.org, ca sĩ sinh năm 1989 kêu gọi người hâm mộ bầu chọn cho ứng cử viên cô tin tưởng.

“Đó là ngày bầu cử! Nếu bạn đăng ký bỏ phiếu ở Colorado, Kentucky, Maine, Mississippi, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Texas hoặc Virginia, đã đến lúc bạn phải sử dụng tiếng nói của mình”, Swift viết.

Trang web có trung bình 13.000 người dùng mới mỗi 30 phút, sau khi bài đăng của cô xuất hiện. Hơn 35.000 người đã đăng ký theo dõi bài kêu gọi bầu cử của Taylor Swift.

Lời kêu gọi tương tự vào năm 2019 thậm chí còn thu được số lượng lớn hơn. Trong vòng 24 giờ kể từ khi yêu cầu người hâm mộ đăng ký, đã có 65.000 người vào Vote.org thực hiện theo Taylor Swift. Lượng người truy cập trong ngày hôm đó nhiều hơn tổng số lượt truy cập một tháng trước.

Đế chế Taylor Swift

Cho đến nay, không ai có thể phản bác lại tuyên bố Taylor Swift là ca sĩ quyền lực. Cô chứng minh điều đó với chuyến lưu diễn The Eras Tour với doanh thu khổng lồ, những bản phát hành tăng vọt và sức ảnh hưởng với người hâm mộ.

Cuối năm 2023, ForbesWomen vinh danh Swift là người phụ nữ quyền lực thứ năm trên thế giới (xếp dưới Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu ÂuChristine Lagarde, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni).

Nữ ca sĩ là nghệ sĩ giải trí đầu tiên lọt vào danh sách được nhiều người thèm khát.

Bảng xếp hạng được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí: Tài sản, truyền thông, tác động đến công chúng và phạm vi ảnh hưởng.

Về tài sản, ai cũng biết Taylor Swift có khối tài sản ấn tượng. Gần đây, cô chính thức trở thành tỷ phú chỉ nhờ âm nhạc (trước đó Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, Kanye West thành tỷ phú nhờ kinh doanh).

Phương tiện truyền thông cũng xem Taylor Swift là "nhân vật có view", mọi thông tin về nữ ca sĩ đều gây chú ý. Tương tự, phạm vi ảnh hưởng của ngôi sao 35 tuổi vượt ra phạm vi âm nhạc.

Gần đây, Giải bóng bầu dục Quốc gia NFL gần như "trưng dụng" Taylor Swift. Khi cô đến sân bóng cổ vũ bạn trai, ống kính liên tục hướng về nữ ca sĩ. Điều đó khiến giọng ca You belong with me bị chế giễu tại lễ trao giải Quả cầu Vàng.

Chuyên gia Maggie McGrath của Forbes nhận định Taylor Swift tạo dựng tên tuổi suốt 17 năm và trở thành hiện tượng nhạc pop toàn cầu. Và trong vòng hai năm trở lại đây, Swift bắt đầu ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị và xã hội.

Hiệp hội Du lịch Mỹ ước tính Eras Tour bổ sung 5 tỷ USD cho nền kinh tế các bang nước Mỹ. Tác động sâu sắc đến mức Jerome Powell - Chủ tịch Fed - dành lời khen cho Taylor Swift giữa lúc khủng hoảng kinh tế.

Taylor Swift còn là nghệ sĩ số một toàn cầu của Spotify, đến mức nếu tập hợp số người theo dõi thành một quốc gia, đó sẽ là quốc gia đông dân thứ 10 thế giới. Như một chuyên gia nhận định, Taylor Swift không chỉ là ca sĩ, doanh nhân giỏi, cô còn là "tập đoàn đa lĩnh vực".

Nếu nhìn vào ngành công nghiệp âm nhạc hiện tại, nhiều nghệ sĩ trẻ học theo hướng phát triển của Taylor Swift. Cô tiên phong trong việc giành tác quyền âm nhạc.

Dù không phải nghệ sĩ đầu tiên thu âm, làm mới âm nhạc của mình, nhưng hiếm ai thành công được như Swift. Dự án Taylor's Version trở thành gà đẻ trứng vàng cho nữ ca sĩ.

"Khi các nghệ sĩ như Taylor Swift bắt đầu khai thác sức mạnh, mở rộng phạm vi tiếp cận, chúng ta bắt đầu thấy nhiều nghệ sĩ cùng Swift gia nhập danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới", chuyên gia nhận định.

Nhìn lại những gì Taylor Swift đã, đang và tiếp tục ảnh hưởng đến công chúng, không ai lường trước được Swift sẽ làm gì tiếp theo. Năm nay là doanh thu bán vé, phát sóng trực tuyến và hình ảnh dày đặc trên sân NFL, liệu sắp tới Taylor Swift là thế lực lớn trong kết quả bầu cử 2024?

"Có vẻ ngớ ngẩn khi nói rằng Taylor Swift có thể ảnh hưởng đến chính trị, lĩnh vực mà cô chưa đụng đến. Nhưng khi nhìn gì nữ ca sĩ đã làm, điều đó thực sự điên rồ", Time nhận định.