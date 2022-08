Quy Nhơn: Khách hàng 'đỏ mắt' tìm kiếm căn hộ biển sở hữu lâu dài

Được mệnh danh là “thủ phủ du lịch” của tỉnh Bình Định và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Duyên Hải Miền Trung, TP Quy Nhơn đang trên đà bứt tốc, thu hút lượng lớn khách du lịch và chuyên gia đến làm việc. Song, với sự khan hiếm của nguồn cung căn hộ biển, nhiều khách hàng đang “đỏ mắt” tìm kiếm căn hộ đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng hiện đại.

Du lịch và kinh tế tăng trưởng, nhu cầu lưu trú tăng cao

Là “hạt nhân tăng trưởng” trong quy hoạch đến năm 2025, định hướng trở thành trung tâm kinh tế vùng Duyên Hải Miền Trung và trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo hàng đầu ASEAN, Bình Định đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Sau 7 tháng năm 2022, tỉnh Bình Định thu hút 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 10.768,42 tỷ đồng và thực hiện tăng vốn đầu tư 9 dự án, với tổng vốn tăng thêm 5.196,44 tỷ đồng. Trong đó, Quy Nhơn là thành phố chiếm phần lớn nguồn vốn FDI. Chỉ tính riêng hiện tại, trên địa bàn thành phố có 5 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng nghìn chuyên gia nước ngoài và người lao động đến sinh sống và làm việc.

Nhờ thừa hưởng lợi thế từ quy hoạch và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Bình Định, tình hình kinh tế - xã hội Quy Nhơn khởi sắc, đạt nhiều kết quả tích cực với việc tăng trưởng toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong đó, du lịch là ngành có bước tăng trưởng ấn tượng nhất với việc đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch, tăng 92,5% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 3.766,365 tỷ đồng, tăng 161,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nơi đây chưa phát triển nhiều cơ sở lưu trú để đáp ứng nhu cầu của lượng lớn khách hàng này. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh Bình Định hiện nay chỉ có khoảng 323 cơ sở lưu trú, cung cấp 7.940 phòng, tuy nhiên trong đó chỉ bao gồm 01 khách sạn 5 sao, 7 khách sạn 4 sao (tức số lượng điểm nghỉ dưỡng cao cấp chỉ chiếm vỏn vẹn 2%). Nguồn cung căn hộ cũng khan hiếm, thiếu hụt các dự án ở vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu an cư của giới chuyên gia.

Nhằm rút ngắn sự chênh lệch cung cầu và đón đầu nhu cầu an cư và nghỉ dưỡng tại đây, Chủ đầu tư Armo đã hợp tác cùng Tổng đại lý tiếp thị và phân phối Danh Khôi Miền Trung phát triển dự án The Calla, cung cấp ra thị trường 454 căn hộ hiện đại.

Giải pháp nhà ở cho du khách và giới chuyên gia chất lượng cao

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Quốc lộ 1D – tuyến đường huyết mạch lớn nhất TP Quy Nhơn, mặt hướng biển lớn Quy Nhơn, lưng tựa núi Vũng Chua, The Calla sở hữu địa thế “Thanh Long Chu Tước” hiếm có, mang đến sức khỏe, tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt, với vị trí trung tâm thành phố, từ The Calla, cư dân dễ dàng kết nối hệ thống tiện ích bậc nhất khu vực và các địa điểm du lịch nổi tiếng như Siêu thị Big C, MM Mega Market, Bãi tắm Hoàng Hậu, Bãi biển Quy Nhơn, Bệnh viện Quân Y 13, Ga Quy Nhơn, Ga Diêu Trì, Trường học các cấp, Cảng hàng không Phù Cát, KDL Eo Gió, KDL Kỳ Co…

Với tổng diện tích 3.076 m², The Calla bao gồm 1 tòa tháp cao 29 tầng, gồm 454 căn hộ, diện tích linh hoạt từ 37 – 115 m², phù hợp với nhu cầu an cư và tình hình tài chính của giới trẻ. Cùng với các tiện ích hiện đại như Shophouse, Beach Garden, Sky Beach, Paradise Kid, Pro Gym,… cư dân được trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống chỉ trong vài bước chân.

Đặc biệt đây là dự án hiếm hoi tại thành phố biển Quy Nhơn có pháp lý rõ ràng, sở hữu lâu dài và tốc độ xây dựng nhanh chóng. Hiện dự án đã xây dựng đến tầng 10 và dự kiến bàn giao vào Quý III/2023. Với mức giá hấp dẫn và phương thức thanh toán linh hoạt, quý khách hàng sẽ dễ dàng sở hữu và đón đầu cơ hội bùng nổ kinh tế, du lịch tại thành phố biển Quy Nhơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết dự án, quý khách hàng liên hệ: Tổng Đại lý Tiếp thị & Phân phối: Công ty Cổ phần Danh Khôi Miền Trung Hotline: 1900 1924