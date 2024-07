Quý II/2024, nhiều chỉ tiêu kinh doanh quan trọng Nam A Bank sắp hoàn thành kế hoạch năm 2024

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - mã NAB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với nhiều chỉ tiêu kinh doanh quan trọng tăng trưởng khả quan, sắp hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, lạm phát và lãi suất vẫn neo ở mức cao. Trước bối cảnh đó, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực thi hàng loạt giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Dưới sự điều hành linh hoạt và kịp thời của NHNN, các ngân hàng thương mại, trong đó có Nam A Bank tiếp tục hoạt động ổn định, duy trì đà phát triển bền vững.

Là ngân hàng duy nhất trong hệ thống ngân hàng có cổ phiếu chào sàn HoSE trong 6 tháng vừa qua, Nam A Bank tiếp tục khẳng định sự phát triển bền vững bằng những kết quả hoạt động tích cực. Trong đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2024 bứt phá, đạt hơn 2.200 tỷ đồng (hoàn thành hơn 55% so với kế hoạch năm 2024), tổng tài sản Nam A Bank đạt hơn 228.000 tỷ đồng (hoàn thành 98,7% so với kế hoạch năm 2024), các chỉ số an toàn về hoạt động vượt quy định NHNN...

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế Nam A Bank 6 tháng đầu năm 2024 đạt 2.217 tỷ đồng (tăng 45,4% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 55,4% so với kế hoạch năm 2024). Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô hơn 228.000 tỷ đồng (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 98,7% so với kế hoạch năm 2024).

Nguồn vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế tăng trưởng tốt đạt gần 173.000 tỷ đồng (tăng hơn 9,4% so cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 97,1% so với kế hoạch năm 2024); Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng do NHNN cấp phép, đạt gần 157.000 nghìn tỷ đồng (tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023)…

Đáng chú ý đây là quý thứ 2 liên tiếp, Nam A Bank ghi nhận kết quả lợi nhuận đạt hơn 1.000 tỷ đồng/quý. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 834 tỷ đồng, tương ứng tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023.

Điểm tích cực là NIM của Nam A Bank tăng trưởng tốt ở mức 3,7% trong bối cảnh biên lãi suất huy động và cho vay khách hàng thu hẹp, nhờ vào các giải pháp tối ưu cơ cấu tài sản sinh lãi và cơ cấu huy động.

Tỷ lệ chi phí/tổng thu nhập hoạt động (CIR) tại NAB trong quý 2/2024 đã có sự cải thiện hiệu quả, CIR quý 2 về sát mốc 40% - mức thấp nhất trong 5 năm gần đây.

Nhiều năm nay, Nam A Bank chuyển đổi số mạnh mẽ cũng như mở rộng quy mô hoạt động khắp các tỉnh thành trong cả nước. Mặc dù chi phí hoạt động tăng nhưng CIR cải thiện dần theo các năm.

Hơn thế nữa, các chỉ số về an toàn trong hoạt động vượt xa mức quy định của NHNN. Nam A Bank cũng đã tuân thủ các chỉ số thanh khoản, hoàn thành việc triển khai các chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel III. Tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt trên 11,38% (tối thiểu theo quy định của NHNN là 8%), tỷ lệ dư nợ cho vay trên huy động LDR đạt 76,06% (tối đa theo quy định của NHNN là 85%), tỷ lệ dự trữ thanh khoản LCR 17,35% ( tối thiểu theo quy định của NHNN là 10%), tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày VND đạt trên 73,41% (tối thiểu theo quy định của NHNN là 50%), tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn 14,13% (tối đa theo quy định của NHNN là dưới 30%). Nam A Bank vẫn duy trì chiến lược thanh khoản ổn định và an toàn. Nợ xấu được kiểm soát tốt theo quy định của NHNN (giảm 0,15 điểm % so với cùng kỳ năm 2023).

Quý 1 và quý 2 vừa qua, Nam A Bank đã tạo nhiều dấu ấn quan trọng trên thị trường như: Moody’s nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Nam A Bank ở 02 hạng mục là chất lượng tài sản từ B3 lên B2 và hạng mục lợi nhuận cùng các chỉ số về khả năng sinh lời từ B2 lên B1, đồng thời xếp hạng tổ chức phát hành với triển vọng “ổn định”. Phát triển tín dụng xanh là một trong những hoạt động trọng tâm Nam A Bank tích cực triển khai, hoàn thành bàn giao Giao phẩm hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội ESMS với Pacific Risk Advisors LTD (PRA), đánh dấu bước đệm quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thiện các trụ cột để tiến tới Ngân hàng Xanh cấp độ 5…

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Trước bối cảnh đầy thách thức của thị trường, Nam A Bank đã triển khai chiến lược đúng đắn, khả năng thích ứng cao để tạo đà tăng trưởng bền vững trong 6 tháng đầu năm 2024. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Nam A Bank hoàn thành các mục tiêu trong năm, sớm hiện thực hóa chiến lược vào top 15 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam”.