Quỹ Câu lạc bộ AEON 1% trao tặng học bổng cho sinh viên Việt Nam

TPO - Ngay sau khi báo chí thông tin về vụ sập mảng trần thạch cao khiến giáo viên và học sinh bất an, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo rà soát toàn bộ các công trình xây dựng xuống cấp trong toàn tỉnh.

TPO - Trong lúc làm việc, chị Phương đã nhặt được chiếc túi ni lông bên trong có gần 100 triệu đồng, sau đó chị đã liên hệ với công an để trả lại cho người đánh rơi.

TPO - Sáng 12/12, theo báo cáo tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hoá, cơ quan chức năng đã điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của địa phương trong năm 2023 là 36 vụ, 74 bị can; trong đó đã giải quyết 26 vụ, 58 bị can; còn lại đang điều tra 10 vụ, 16 bị can.