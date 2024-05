Quan tâm công tác cán bộ, chính sách cho thanh niên xung phong

TPO - Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các đơn vị TNXP cần quan tâm công tác cán bộ; có các giải pháp để tiếp tục phát huy các lợi thế, thế mạnh của đơn vị, tăng cường liên kết với nhau để chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả; các tỉnh, thành Đoàn có các đơn vị TNXP quan tâm tham mưu các cơ chế, chính sách để đồng hành với TNXP.

Ngày 25/5, tại đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban các đơn vị Thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc năm 2024. Anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Lê Thanh Tú – Trưởng Ban TNXP T.Ư Đoàn chủ trì hội nghị.

Cầu nối ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

Anh Vũ Huy Dương - Phó trưởng Ban TNXP T.Ư Đoàn cho biết, thời gian qua, lực lượng TNXP trên toàn quốc đã có nhiều đóng góp thiết thực, trực tiếp tham gia phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Các Tổng đội TNXP tổ chức xây dựng dự án làng thanh niên lập nghiệp; trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện các mô hình kinh tế, phát triển sản xuất tại các dự án của TNXP.

Thực hiện các dự án làng thanh niên lập nghiệp, TNXP đã xây dựng được cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt; các hộ gia đình thanh niên xung phong đến lập nghiệp được hưởng chính sách di giãn dân, hỗ trợ khai hoang, được giao đất ở, đất sản xuất.

Với mô hình làng thanh niên lập nghiệp, các dự án đã tiếp nhận, hỗ trợ phát triển sản xuất và tạo việc làm cho gần 3.000 hộ gia đình thanh niên tình nguyện tham gia lập nghiệp, ổn định lâu dài tại vùng dự án. Các làng thanh niên lập nghiệp đã góp phần xóa các điểm trắng về dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới và bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh.

Một số dự án làng thanh niên lập nghiệp được các đơn vị TNXP triển khai hiệu quả, xây dựng các mô hình sản xuất đã thực sự trở thành cầu nối ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp cho thanh niên và người dân trong vùng.

Đây cũng là đầu mối liên kết bao tiêu, chế biến nông sản cho các hộ gia đình; tạo thuận lợi cho các hộ gia đình thanh niên yên tâm định cư, gắn bó lâu dài tại làng Thanh niên lập nghiệp, góp phần bảo vệ quốc phòng an ninh và trật tự trong khu vực.

Theo anh Dương, với mô hình TNXP thực hiện xây dựng đảo thanh niên, dự án đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ và đảo Thanh niên Cồn Cỏ đã đưa lực lượng TNXP ra lập nghiệp, định cư lâu dài trên đảo, đến nay đã có trên 7.000 lao động thường xuyên và hơn 10.000 lao động thời vụ, trở thành lực lượng nòng cốt tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển quốc gia của đất nước.

Hiện, cả nước có 3 Ban Chỉ huy lực lượng TNXP: Ban chỉ huy lực lượng TNXP T.Ư trực thuộc T.Ư Đoàn (do Ban TNXP T.Ư Đoàn thường trực), Ban chỉ huy lực lượng TNXP TPHCM (trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh) và Ban chỉ huy lực lượng TNXP Nghệ An (thuộc Tỉnh Đoàn Nghệ An); có 30 đơn vị TNXP (Tổng đội, doanh nghiệp, trung tâm) tại địa bàn 14 tỉnh, thành phố.



Cả nước hiện có 4.258 cán bộ, đội viên, người lao động trực thuộc 2 Ban chỉ huy lực lượng TNXP (TPHCM và Nghệ An) và 30 đơn vị TNXP. Trong đó số cán bộ là 1.005 người, số đội viên là 379 người và người lao động là 2.874 người (riêng lực lượng TNXP TPHCM trên 670 người).

Mức phụ cấp, ưu tiên tuyển dụng TNXP còn hạn chế

Tại hội nghị, chị Nguyễn Bích Huệ - Tổng đội TNXP Hải Phòng cho biết, để triển khai các nhiệm vụ của TNXP, việc phát triển kinh tế để TNXP yên tâm bám trụ và phát triển kinh tế - xã hội trên đảo rất quan trọng.

Tổng Đội TNXP Hải Phòng đã phối hợp với các bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành Đoàn tổ chức hành trình biển đảo ra thăm và làm việc tại đảo; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hỗ trợ con giống, cây trồng để thử nghiệm, phát triển trên đảo. Hiện trên đảo thí điểm trồng giống dưa có giá trị kinh tế cao; nuôi vịt biển.

Theo chị Huệ, Tổng đội TNXP Hải Phòng đã chỉ đạo thành lập và ra mắt CLB Dịch vụ Thanh niên trên đảo Bạch Long Vĩ để giới thiệu, kinh doanh các sản phẩm của TNXP tại đảo, dịch vụ cà phê giải khát, phòng đọc thư viện. Tổng đội cũng phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động tại trung tâm cai nghiện và tuyên truyền phòng chống ma tuý, nhất là ma tuý trong học đường.

Về chính sách đối với TNXP, nhiều ý kiến cho rằng, mức phụ cấp cho TNXP còn thấp nên khó thu hút, tuyển dụng. Việc truy đóng bảo hiểm xã hội cho TNXP còn nhiều vướng mắc, chưa được giải quyết theo quy định của Nhà nước.

Việc giảm phí học nghề, ưu tiên dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm và tuyển dụng TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ vào làm việc tại các cơ quan nhà nước còn hạn chế. Tại một số làng thanh niên lập nghiệp, khu kinh tế thanh niên, còn có những thành viên do Tổng đội TNXP quản lý chưa được công nhận là đội viên TNXP, chưa được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Anh Lê Thanh Tú - Trưởng Ban TNXP T.Ư Đoàn cho rằng, một số chính sách dành cho TNXP vẫn còn điểm nghẽn. Ban TNXP T.Ư Đoàn đang phối hợp với Bộ Nội vụ để đề nghị chỉnh sửa từ những ý kiến cụ thể của các địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao các mô hình hay, cách làm mới và ghi nhận các kết quả lực lượng TNXP đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất tại chương trình.

Anh Cương đề nghị, thời gian tới các đơn vị TNXP cần quan tâm công tác cán bộ; quan tâm và có các giải pháp để tiếp tục phát huy các lợi thế, thế mạnh của đơn vị; tăng cường liên kết với nhau để chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả. Các tỉnh, thành Đoàn có các đơn vị TNXP cần quan tâm, giải quyết dứt điểm các dự án, chương trình đã và đang thực hiện; cũng như tham mưu các cơ chế, chính sách.