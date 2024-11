Quà tết – Phong vị xưa luôn được lưu giữ

Cùng với sự phát triển theo dòng lịch sử của dân tộc, văn hóa tặng quà ngày Tết cũng thay đổi qua các thời kỳ , nhưng luôn mang nhiều ý nghĩa cao đẹp gởi gắm trong từng món quà.

Quà thời xưa - mộc mạc chân phương

Quà Tết ngày xưa thường là những món "của nhà trồng được", mộc mạc nhưng mang đầy thành ý của người biếu tặng. Quà tặng thường là:

- Cặp bánh chưng, bánh tét: Phụ nữ trong gia đình thường tự tay chọn nếp, chọn đậu, chọn thịt ba chỉ, hái lá… gói bánh chưng, bánh tét. Sau khi nấu xong, chọn cặp bánh được gói khéo nhất đem tặng người thân, người ơn, gia chủ cảm thấy lòng vui lắm.

- Bánh in, bánh thuẫn, các loại mứt: trước tết một đến hai tháng, người ta đã chọn gạo nếp ngon để dành gần tết đem ra rang xay, trộn đường làm bánh in. Chọn trứng gà mẩy trộn bột, nướng bánh thuẫn. Khi những mẻ bánh thơm lừng, vàng rộm bày trên mâm thì gia chủ chọn vài chục chiếc bánh có "ngoại hình" hoàn hảo nhất đem tặng.

- Mứt: Các loại mứt được sên từ trái cây hái ở vườn nhà như mứt dừa, mứt bí, mứt chùm ruột, mứt hạt sen, mứt tắc… được sên áo đường ngọt ngào. Người ta tặng nhau mong năm mới tốt lành.

- Cặp dưa hấu: Ngày xưa, tết trên bàn thờ không thể thiếu trái dưa hấu to tròn mọng nước, đến ngày hạ nêu thì mang dưa ra bổ, quả dưa đỏ ruột tiên đoán một năm may mắn, hanh thông. Vì thế, người ta tặng nhau cặp dưa mang ý nghĩa mong muốn may mắn tới với người được tặng.

- Cành mai, cành đào: ngoài quà, người ta còn chọn cành mai, cành đào trong vườn nhà hoặc vào rừng lùng cành hoa đẹp tặng nhau trưng ba ngày tết vừa đẹp vừa chở ước mong lộc đến đầy nhà.

- Câu đối: Xa xưa, thời con chữ là điều khó với tới thì tết người ta còn tặng nhau chữ, câu đối được ghi trên giấy đỏ, chữ được các thầy đồ viết mang biết bao lời chúc bình an, thịnh vượng, phát tài, hiếu thảo...

Quà thời nay – kế thừa nhưng phong phú và thuận tiện hơn

Qua bao nhiêu đời nhưng tinh thần trao gởi quà Tết vẫn được quý trọng, thể hiện tấm lòng hiếu thảo, lòng biết ơn đối với gia đình, bạn bè, đối tác dù ở bất kì nơi nào trên thế giới bạn cũng có thể gửi đến thông qua các đơn vị cung cấp dịch vụ quà tặng. Bạn chỉ việc chọn những sản phẩm phù hợp, từ những món ngon vật lạ trong nước tới các sản vật quý hiếm được nhập khẩu từ nước ngoài một cách dễ dàng. Nổi bật có thể kể đến các loại thực phẩm cao cấp như: jamon iberico Tây Ban Nha, pate gan ngỗng Pháp, trứng cá tầm muối caviar, nấm truffle, thịt bò wagyu… Bên cạnh đó còn có những thực phẩm bồi bổ sức khoẻ: nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo… Các sản phẩm được chọn kỹ lưỡng từ các nhà cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng. Sau khi được chọn, các thức quà được sắp xếp đẹp mắt trong hộp quà hoặc giỏ quà đã được thiết kế, trang trí hết sức trang nhã và trao đến tay người cần tặng nhanh chóng và vô cùng thuận tiện.

Xu hướng chọn quà tặng hiện nay:

- Trà, rượu: Trà và rượu là hai thứ luôn được dùng mời khách vì vậy mỗi khi tặng quà tết người ta luôn nghĩ tới trà và rượu. Trà thích hợp với những người lớn tuổi hoặc người thích không gian yên tĩnh, chiêm nghiệm. Rượu mạnh dành cho những người trẻ trung, bản lĩnh, thích khuấy động, rượu vang thì nhẹ nhàng nhưng sâu sắc...

- Bánh, mứt, trái cây sấy và các loại hạt: Vẫn là các món quà ngọt ngào, mộc mạc, giản dị từ cây trái nhưng các loại bánh, mứt, trái cây sấy và hạt rang ngày nay chú trọng vào giá trị dinh dưỡng, sản phẩm hữu cơ tốt cho sức khỏe.

- Thịt heo muối Iberico, trứng cá tầm muối caviar, pate gan ngỗng, nấm truffle: là những đặc sản nổi tiếng quý hiếm, lạ miệng và đắt đỏ được nhập khẩu từ châu Âu cũng là lựa chọn cao cấp để tặng.

- Nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo và thức uống bổ dưỡng: Đây là món quà thể hiện sự quan tâm và lời cầu chúc thiết thực nhất dành cho người lớn tuổi.

- Hoa mai, hoa đào, hoa lan hồ điệp: Giúp không gian của người được tặng thêm màu sắc, sinh động đồng thời quà tặng là cây, hoa có ý nghĩa là sinh sôi và thành tựu.

Những gợi ý quà tặng từ Enjoy Gourmet phù hợp để tặng đối tác, khách hàng, tặng nhân viên, người thân… Mỗi hộp quà đều mang nhiều thông điệp ý nghĩa:

