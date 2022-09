PVF và Huế đại thắng ở lượt trận thứ 2 giải U17 Quốc gia K-Elec 2022

U17 PVF và U17 Huế khẳng định sức mạnh ở lượt trận thứ 2 bảng C giải U17 Quốc gia K-Elec 2022 diễn ra chiều 1/9.

U17 PVF gặp U17 Đồng Tháp lúc 13h30. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ của đội bóng đến từ Hưng Yên đã làm chủ thế trận và triển khai bóng tự tin, tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt về khung thành đối phương. Những đường lên bóng của U17 PVF bài bản và sắc nét.

Không chỉ vậy, U17 PVF còn sở hữu những cá nhân xuất sắc. Một trong số đó đã mở điểm số ở phút 17. Thái Bá Đạt một mình đi bóng trong vòng vây của 4 cầu thủ U17 Đồng Tháp và làm nên siêu phẩm, khiến thủ môn Lê Đăng Khoa phải bó tay.

Càng chơi, U17 PVF càng triển khai bóng thanh thoát. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội lại là vấn đề với đội bóng này. Phải tới phút 67, U17 PVF mới có bàn thắng thứ 2. Phùng Quang Tú có mặt đúng lúc, đón bóng bật ra từ cột dọc sau cú sút của Thái Bá Đạt, trước khi tung ra cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 3 phút sau bàn thắng này, Quang Tú tiếp tục được xướng tên. Cầu thủ mang áo số 11 đánh đầu ngược đầy kỹ thuật ấn định tỷ số 3-0 cho U17 PVF trước U17 Đồng Tháp.

Ở trận đấu diễn ra lúc 15h30, U17 Phú Yên và U17 Huế cùng lựa chọn lối chơi chắc chắn, thận trọng ngay từ khi nhập cuộc. Vì vậy, những phút đầu trận không có tình huống đáng chú ý nào được 2 đội tạo ra.

Phải tới phút 43, sau ít phút đẩy nhanh tốc độ, U17 Huế mới có được quả ngọt đầu tiên. Lê Anh Tú căng ngang, Dương Anh Vũ chạy chỗ, dứt điểm chéo góc làm tung lưới U17 Phú Yên. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1.

Hiệp 2 diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về U17 Huế khi đối phương để mất quyền kiểm soát ở tuyến giữa. Kết quả là Dương Anh Vũ có cú đúp sau cú sút đầy quyết đoán trong một pha áp sát khung thành thủ môn Phạm Gia Bảo.

Có khoảng cách an toàn, U17 Huế càng chơi thoải mái và tự tin. Bàn thắng thứ 3 đến là lẽ tất yếu. Chỉ 3 phút sau khi Anh Vũ nhân đôi cách biệt, Thành Thảo giúp U17 Huế dẫn trước đối phương 3-0. Bên phía U17 Phú Yên, những gì đội bóng này làm được chỉ là bàn thắng ở phút 86 sau pha bật cao đánh đầu của Lê Minh Vũ.

Với chiến thắng 3-1, U17 Huế có 6 điểm sau 2 lượt trận và chính thức có vé vào chơi tứ kết trước một vòng đấu.

Ngày mai (02/09), giải U17 Quốc gia - K-Elec 2022 sẽ tiếp tục diễn ra với 4 cuộc đối đầu vô cùng hấp dẫn. Vào lúc 13 giờ 30 là cuộc chạm trán giữa 2 cặp đấu: U17 TP.HCM - U17 Bình Dương, U17 SLNA - U17 Hà Nội. Diễn ra sau đó không lâu sẽ là 2 cặp đấu còn lại: U17 Nam Định - U17 Hoàng Anh Gia Lai, U17 Sài Gòn - U17 Bình Phước.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U17 Quốc Gia – K-Elec 2022 với sự đồng hành của Công Ty Cổ Phần K - Elec Việt Nam trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính K-Elec, Next Travel trở thành nhà tài trợ đồng hành của giải. Bên cạnh đó, VTVCab trở thành đối tác truyền thông truyền hình và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.