PVcomBank lần thứ năm liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) một lần nữa chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của mình khi tiếp tục ghi danh trong Bảng xếp hạng FAST500 – nơi tôn vinh 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Đồng thời đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp Ngân hàng được vinh danh trong “Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam” (Top 50 Vietnam The Best Growth). Lễ công bố giải thưởng đã diễn ra tại Hà Nội vào chiều qua, 24/4/2024.

Bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam đã bước sang năm thứ 14 trên chặng đường tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt trong kinh doanh, dựa trên tiêu chí chính là tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu và một số tiêu chí khác như tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trước thuế, uy tín truyền thông… của doanh nghiệp. Danh sách các doanh nghiệp được xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và được công bố thường niên bởi báo điện tử VietNamNet.

Kết quả khảo sát của Vietnam Report cho thấy trong năm 2023 có tới 51,7% số doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch doanh thu và 46,7% số doanh nghiệp không đạt mức lợi nhuận đề ra. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận giảm sút tăng gần gấp đôi và gấp rưỡi so với cùng kỳ. Trước bối cảnh đó, PVcomBank đã chứng tỏ được bản lĩnh, sự linh hoạt và nhạy bén trong việc đưa ra các chính sách điều hành phù hợp với biến động của thị trường, duy trì mục tiêu tăng trưởng kết hợp với chất lượng, an toàn và hiệu quả. Nhờ đó, Ngân hàng đã đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2023, với hoạt động tăng trưởng được lựa chọn và bền vững, đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn. Cụ thể, tại ngày 31/12/2023, doanh thu hợp nhất đạt 148,4% so với kế hoạch, trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 100,3%. Riêng Ngân hàng mẹ, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 151,1% và 116,5% so với kế hoạch năm 2023. So với năm 2022, doanh số thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tăng tưởng đạt 20%, doanh số mua bán ngoại tệ tăng 24%, số dư huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 197.509 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước. Những con số này chứng tỏ PVcomBank không chỉ đạt được mức tăng trưởng ấn tượng mà còn duy trì được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Đó là lý do PVcomBank được đánh giá cao và tiếp tục được tôn vinh trong Bảng xếp hạng FAST500 - 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2024, đồng thời đứng thứ 14/19 doanh nghiệp ngành ngân hàng lớn nhất Việt Nam, tăng 4 bậc so với năm 2023. Bên cạnh đó, PVcomBank cũng là một trong 13 ngân hàng được Vietnam Report đánh giá và vinh danh trong “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam”.

Bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Ngân hàng số, đại diện Ban điều hành PVcomBank chia sẻ:“Việc được tôn vinh ở cả 2 bảng xếp hạng chính là sự ghi nhận cho PVcomBank ở mọi phương diện hoạt động kinh doanh cũng như trong nỗ lực mang đến cho đối tác, khách hàng những sản phẩm dịch vụ tiện ích, giải pháp tài chính toàn diện. Hành trình nào của PVcomBank cũng luôn đặt mục tiêu phát triển phải đi đôi với sự an toàn, ổn định và hiệu quả. Điều này là nền tảng để PVcomBank tiếp tục mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng”.

FAST500 hay “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam” cũng như nhiều danh vị, giải thưởng được trao trong thời gian qua không chỉ là minh chứng cho chiến lược kinh doanh đúng đắn, linh hoạt ở mỗi giai đoạn, mà còn là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy PVcomBank và các doanh nghiệp Việt Nam khác ngày càng phát triển. Điều đó đã và đang góp phần vào sự thịnh vượng chung của nền kinh tế quốc gia và tạo nên một hình ảnh vững chắc cho Việt Nam trên trường quốc tế.