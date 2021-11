PV GAS đứng trong Top đầu các doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

TP - Cuối tháng 10/2021, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021. Trong đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS thuộc Top20 và là năm thứ 5 liên tiếp xuất hiện ở nhóm thứ hạng cao của Bảng xếp hạng.

Trong nhiều năm qua, PV GAS liên tục dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), là doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, được các tổ chức uy tín trong nước và khu vực đánh giá cao về kết quả hoạt động; mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước, cổ đông, người lao động, cộng đồng xã hội.

Trong năm 2020 - 2021, PV GAS tiếp tục được ghi nhận nhiều danh hiệu uy tín: lần thứ 9 liên tiếp được Forbes vinh danh Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, một trong 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia được Bộ Công Thương công bố, Top 10 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất - doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất Việt Nam; Top 10 Doanh nghiệp có Dịch vụ thương hiệu Việt xuất sắc; thuộc danh sách Nikkei – Top 300 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và có giá trị nhất châu Á…

Nhiều tổ chức đánh giá độc lập đều thống nhất ở những yếu tố tích cực về PV GAS: Giai đoạn 2016 – 2020, PV GAS liên tục phát triển vững mạnh, an toàn, chất lượng, hiệu quả; hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch. Các hệ thống thu gom, xuất nhập, vận chuyển, xử lý khí của PV GAS trên toàn quốc vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nguồn nguyên, nhiên liệu đầu vào sản xuất 30 - 20% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm cả nước và chiếm lĩnh trên 46 - 64% thị phần LPG toàn quốc; Liên tục là doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cũng như đạt lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Trong giai đoạn này, các chỉ tiêu tài chính của PV GAS đều vượt kế hoạch, cụ thể đạt 115 – 208% kế hoạch, trong đó: doanh thu gần 340 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 61 nghìn tỷ đồng, nộp Ngân sách gần 24 nghìn tỷ đồng. Tổng tài sản trên 63 nghìn tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu trên 49 nghìn tỷ đồng. Các chỉ số tài chính đều rất khả quan: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân đạt 21%, trên vốn điều lệ bình quân đạt 51%; Top đầu những đơn vị có vốn hóa lớn; Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm bằng tiền mặt cao (tổng cổ tức 5 năm là 208%/vốn điều lệ)…

PV GAS đã quyết liệt triển khai công tác đầu tư xây dựng. Giai đoạn 2016 – 2020 giải ngân của Công ty mẹ đạt trên 17 nghìn tỷ đồng. Hoàn thành 7 dự án lớn, quan trọng, có tính chất kỹ thuật tự chủ cao: Cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn cho GPP Dinh Cố năm 2016, Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 năm 2017, GPP Cà Mau năm 2017, nâng cao hệ số thu hồi LPG tại GPP Dinh Cố năm 2018, Đường ống bờ/biển và các trạm thuộc dự án Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2, Đường ống dẫn khí Sao Vàng – Đại Nguyệt, Cải hoán nâng cấp GPP Dinh Cố để tiếp nhận khí Nam Côn Sơn 2.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, với tình hình thị trường tiêu thụ khí, sản phẩm khí hết sức khó khăn, đặc biệt huy động khí cho điện giảm mạnh so với cùng kỳ và so với kế hoạch, PV GAS đã nỗ lực đảm bảo an ninh - an toàn, thông suốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì các chỉ tiêu tài chính tích cực, hoàn thành vượt mức theo kế hoạch được giao.

Theo đó, tổng doanh thu 9 tháng năm 2021 của PV GAS đạt 58.815 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch 9 tháng, 121% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.654 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch 9 tháng, tương đương 110% cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.822 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch 9 tháng, bằng 109% cùng kỳ năm 2020. Nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 4.578 tỷ đồng, đạt 172% kế hoạch 9 tháng, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù chịu tác động mạnh từ dịch Covid -19, công tác đầu tư xây dựng tiếp tục là một điểm sáng của PV GAS trong tình hình chung của cả nước. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm của PV GAS ở mức cao. Trong đó, Công ty mẹ giải ngân 3.546 tỷ đồng (tập trung chuỗi dự án Nam Côn Sơn, LNG); toàn PV GAS giải ngân vốn đầu tư 9 tháng là 3.992 tỷ đồng. Kết quả giải ngân của Công ty mẹ đạt 101% kế hoạch 9 tháng.

Trải qua quá trình 31 năm xây dựng và phát triển, PV GAS đã trở thành Tổng công ty lớn mạnh với 19 đơn vị trực thuộc/thành viên, gần 3.000 CBCNV có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm, năng động, sáng tạo. Hiện nay, mỗi năm PV GAS cung cấp nguồn nguyên, nhiên liệu để sản xuất gần 15% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm cả nước và nhiên liệu cho nhiều khu công nghiệp; chiếm lĩnh 100% thị phần khí khô, khoảng 70% thị phần bán buôn và khoảng 12% thị phần bán lẻ LPG nội địa.

Trong 31 năm qua, PV GAS đã cung cấp trên 155 tỷ m3 khí khô, gần 20 triệu tấn LPG, khoảng 2 triệu tấn condensate, đạt tổng doanh thu khoảng 915 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 175 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách gần 85 nghìn tỷ đồng.