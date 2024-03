Piaggio Việt Nam được công nhận Doanh nghiệp ưu tiên bởi Tổng cục Hải quan

Piaggio Việt Nam vừa được Tổng cục Hải Quan công nhận là Doanh nghiệp ưu tiên (Authorized Economic Operation, gọi tắt là AEO), ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của Tập đoàn Piaggio trong việc tuân thủ chặt chẽ đạo đức kinh doanh và các tiêu chuẩn thương mại quốc tế tại thị trường Việt Nam.

Sáng ngày 6/3, lễ biểu dương doanh nghiệp ưu tiên đã được tổ chức tại Cục Hải quan TP. Hà Nội với sự tham dự của ông Hoàng Quốc Quang – Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội cùng các lãnh đạo khác của Cục Hải quan TP. Hà Nội và Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, ông Marco Della Seta – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam và ông Gianluca Fiume – Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam cùng ban giám đốc Công ty. Việc trở thành một trong 75 doanh nghiệp trên cả nước được cấp chứng nhận bởi Tổng cục Hải Quan đã góp phần khẳng định uy tín và những đóng góp hiệu quả của Piaggio Việt Nam trong việc thúc đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như đối với lĩnh vực hải quan tại nước sở tại.

Doanh nghiệp ưu tiên (AEO) là chứng nhận do Tổng cục Hải quan cấp cho các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế, bao gồm những đơn vị được thành lập trong lãnh thổ hải quan của Liên minh Châu Âu. Với chương trình này, Tổng cục Hải quan đã công nhận những tiêu chuẩn triển khai các hoạt động hải quan và tuân thủ các quy định an ninh cụ thể của các doanh nghiệp tham gia xét duyệt. Với tư cách là một doanh nghiệp ưu tiên, Piaggio Việt Nam sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn về khía cạnh hải quan, theo đó tạo thuận lợi cho quy trình giao thương hợp pháp, tăng cường bảo mật trong chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế, giảm chi phí vận hành và tối ưu các biện pháp an ninh tổng thể. Với sự góp mặt của Piaggio Việt Nam, đến ngày 26/1/2024, cả nước đã có 75 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên.

Trong năm 2023, Piaggio Việt Nam đã trải qua quá trình đánh giá toàn diện theo các tiêu chuẩn tuân thủ hải quan, trong đó bao gồm những cuộc kiểm tra quan trọng về quy trình sản xuất, chuỗi cung ứng và cơ sở vận hành liên quan đến điều kiện xuất khẩu. Trong thời gian đó, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc (địa phương có nhà máy sản xuất của Piaggio Việt Nam) và Tổng cục Hải quan đã thực hiện các buổi kiểm định liên quan và kiểm tra sau thông quan của Công ty trong thời gian 5 năm. Việc thành công thông qua đánh giá nêu trên là cơ sở khẳng định tính minh bạch trong kinh doanh của Piaggio Việt Nam, đồng thời thể hiện doanh nghiệp đã đáp ứng những quy chuẩn hải quan của Tổng cục Hải quan Việt Nam về việc đánh giá doanh nghiệp ưu tiên.

Nhân dịp này, ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam kiêm Chủ tịch Piaggio khu vực Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ: “Danh hiệu doanh nghiệp ưu tiên là minh chứng quan trọng cho tinh thần nghiêm túc của Piaggio Việt Nam trong việc thực hiện các quy định pháp luật của Việt Nam nói chung và yêu cầu của Tổng cục Hải quan nói riêng. Sự công nhận này một lần nữa khẳng định chiến lược ‘Không tỳ vết’ của chúng tôi đã được triển khai toàn diện trong mọi hoạt động. Trên hết, cột mốc này chính là kết quả của mọi cống hiến và nỗ lực hợp tác của đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi, thúc đẩy cho những kết quả tích cực hơn của Tập đoàn tại Việt Nam trong tương lai”.