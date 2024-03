Phòng tránh cháy nổ an toàn với nền tảng truyền tin cảnh báo sự cố VNPT iAlert

Thống kê cho thấy, năm 2023 trên toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm 255 người thương vong, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 878 tỷ đồng và 236 ha rừng. Riêng tháng 1/2024 đã có 376 vụ cháy, làm 06 thương vong, thiệt hại gần 74 tỷ đồng và 214,7 ha rừng.

Trong bối cảnh nguy cơ cháy nổ vẫn đang diễn ra rộng rãi, mặc dù các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đã đầu tư trang bị các hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) hợp chuẩn theo quy định cũng như tổ chức nhân sự ứng trực theo dõi, nhưng để phòng tránh cháy nổ một cách an toàn thì rất cần một giải pháp thông minh, đáng tin cậy giúp tự động giám sát và cảnh báo sớm kịp thời tới thân chủ cũng như liên kết ngay với lực lượng PCCC gần nhất để xử lý sự cố nhanh nhất, kịp thời đảm bảo an toàn về người và của.

Trước mối lo ngại đó, Tập đoàn VNPT đã nghiên cứu và đưa vào triển khai Nền tảng truyền tin cảnh báo sự cố VNPT iAlert ứng dụng công nghệ 4.0 giúp cho cảnh sát PCCC và doanh nghiệp, cá nhân sử dụng thuận tiện trên đa nền tảng nhằm phòng tránh cháy nổ, an toàn. Với thiết bị đầu cuối tích hợp vào hệ thống PCCC hiện có của khách hàng, VNPT iAlert không chỉ gửi và nhận tin cảnh báo một cách nhanh nhất mà còn cung cấp phần mềm trực tuyến để giám sát và quản lý thiết bị trên các nền tảng website và smartphone.

VNPT iAlert có nhiều tính năng ưu việt như: lưu trữ dữ liệu nhật ký cảnh báo, kết nối tương thích với mọi loại tủ thiết bị PCCC, truyền tải thông tin tức thời cho các thân chủ và lực lượng PCCC, cảnh báo tự động qua nhiều kênh như tin nhắn, cuộc gọi trực tiếp hoặc ứng dụng di động... Khách hàng có thể quản lý, đặt lịch kiểm tra định kỳ cũng như giám sát từ xa trạng thái hoạt động của các thiết bị PCCC qua giao diện trực tuyến hoặc ứng dụng di động, nhằm đảm bảo khả năng truyền tin tức thời để có thể sớm dập tắt nguy cơ xảy ra và được cung cấp các thông tin hỗ trợ về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ hữu ích.

Thực tế khảo sát các tập khách hàng chung cư, trường Đại học… ở Hà Nội, TP.HCM, Hà Nam, Bắc Ninh, Bình Dương đã triển khai lắp đặt hệ thống VNPT iAlert cho thấy, giải pháp đã mang lại những lợi ích hết sức thiết thực, giúp các cơ sở tiếp nhận thông tin báo cháy sớm nhất và chủ động trong việc giám sát công tác PCCC – cũng là đảm bảo tài sản cho doanh nghiệp, an toàn cho nhân viên, khách hàng và người dân xung quanh. Độ tin cậy của hệ thống VNPT iAlert giúp tạo được sự tự tin cho nhân viên, xây dựng lòng tin với khách hàng và đối tác tới giao dịch làm việc. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ tốt cho người dùng trong việc quản lý các hoạt động PCCC tại các cơ sở trong chuỗi, từ sơ đồ tòa nhà, mạng lưới camera giám sát, thiết bị PCCC được trang bị… có ý nghĩa to lớn trong công tác hỗ trợ và ứng cứu khi có sự cố khẩn cấp.

Về quy chuẩn, VNPT iAlert giúp các cơ sở tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ của Nhà nước, tránh bị phạt do không tuân thủ quy định về việc lắp đặt thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố, gây ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh doanh. Cụ thể ở đây là việc chấp hành nghiêm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 149/2020/TT-BCA của Bộ Công an, trong đó nêu rõ quy định yêu cầu trách nhiệm của cơ sở phải thực hiện triển khai lắp đặt thiết bị giám sát, truyền tin báo sự cố đến cơ quan PCCC&CNCH và thời hạn phải hoàn thành cập nhật CSDL trực tuyến về phòng cháy, chữa cháy.

VNPT luôn cam kết đảm bảo hệ thống chạy ổn định, đáp ứng được tần suất sử dụng cao và số lượng lớn truy cập đồng thời tối thiểu tới 500 thiết bị cùng lúc. Đồng thời, dịch vụ được cung cấp hoàn thiện và toàn diện bao gồm hệ thống truyền tin và cảnh báo sự cố, các thiết bị liên quan, sim data… cũng như dịch vụ CSKH, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 nhằm giải quyết kịp thời mọi sự cố để không ảnh hưởng đến tài sản, hiệu quả kinh doanh của các cá nhân, doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết về dịch vụ VNPT iAlert, khách hàng có thể liên hệ hotline miễn phí 18001260, hoặc truy cập website: https://onesme.vn/enterprise/service/291/VNPT-iAlert./.