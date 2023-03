Phòng khám ChildReh tiên phong trong lĩnh vực phục hồi chức năng trẻ em

Phòng khám ChildReh là phòng khám phục hồi chức năng trẻ em được cấp phép hoạt động của sở Y tế Hà Nội, chuyên khám đánh giá và điều trị can thiệp các bệnh lý trẻ em từ 0 - 18 tuổi có các vấn đề về vận động, tinh thần và hành vi.

Phòng khám với đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản- có kiến thức chuyên môn sâu đang làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương tận tâm với nghề đã và đang giúp đỡ hàng ngàn trẻ có khiếm khuyết về tinh thần - vận động hòa nhập với cộng đồng, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho các gia đình có trẻ không được may mắn.

Phòng khám chuẩn hoá với đầy đủ các bộ phận chuyên môn, bao gồm:

- Vận động trị liệu.

- Hoạt động trị liệu.

- Can thiệp ngôn ngữ cá nhân 1-1.

- Sinh hoạt nhóm

- Can thiệp theo phương pháp quốc tế.

- Sản xuất dụng cụ chỉnh hình.

- Phục hồi chức năng hô hấp.

Phòng khám đáp ứng đủ mọi nhu cầu can thiệp của trẻ một cách toàn diện và bài bản, giúp cho trẻ đạt được kết quả điều trị cao nhất và thời gian can thiệp ngắn nhất.

Lĩnh vực vật lý trị liệu là một trong những lĩnh vực thế mạnh của phòng khám, ChildRehchuyên khám và điều trị chuyên sâu các bệnh về biến dạng hệ cơ xương như cong vẹo cột sống, vẹo cổ do xơ hóa cơ ức đòn chũm, biến dạng chân xoay trong, xoay ngoài, chân chữ O, X, dị tật bàn chân khép, bàn chân bẹt. Các bệnh lý thần kinh cơ; bại não, chậm phát triển tâm thần vận động. Với các dụng cụ trợ giúp như nẹp chỉnh hình, kinesio- taping đã giúp thuận lợi cho quá trình điều trị, và đạt được kết quả cao.

Trong lĩnh vực ngôn ngữ trị liệu, trẻ được luyện các kỹ năng giao tiếp sớm, kỹ năng hiểu ngôn ngữ và diễn đạt bằng ngôn ngữ, kỹ thuật can thiệp hành vi, kĩ thuật ABA, sửa ngọng và sửa lỗi phát âm …Áp dụng các phương pháp kích thích giao tiếp, giao tiếp thay thế và hỗ trợ (AAC). Thực hiện các bài tập vận động môi miệng chuẩn bị cho nói và điều trị các trường hợp khó khăn về nhai nuốt.

Với các kĩ thuật chuẩn, bài bản liên tục được cập nhập giúp quá trình điều trị đạt được hiệu quả cao, mà không cần sử dụng đến máy móc. Trong những năm qua, phòng khám ChildReh đã và đang khẳng định được vị thế tiên phong trong lĩnh vực phục hồi chức năng trẻ em và là địa chỉ uy tín cho các gia đình có trẻ có khiếm khuyết về tinh thần và vận động.

Thạc sĩ, Chuyên gia phục hồi chức năng trẻ em Nguyễn Đình Đạt cho biết: “Đến với phòng khám trẻ sẽ được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, phân loại bệnh để điều trị. Chúng tôi cam kết đưa ra những đánh giá, những nhận định về tình hình của trẻ dựa trên những phương pháp có bằng chứng khoa học. Dựa trên kết quả khám và đánh giá của trẻ, từ đó sẽ đưa ra phác đồ, hình thức can thiệp và điều trị, xây dựng liệu trình phù hợp cho từng trẻ, đẩy nhanh tốc độ phục hồi giúp trẻ hòa nhập. Cùng với đó, lắng nghe và thấu hiểu cùng phụ huynh tìm ra những hướng can thiệp phù hợp nhất với trẻ giải đáp mọi thắc mắc của phụ huynh, đưa ra chỉ dẫn giúp phụ huynh can thiệp cho trẻ tại nhà”.

Với vai trò là một phòng khám tiên phong trong phục hồi chức năng trẻ em, là địa chỉ uy tín cho các gia đình có trẻ bị khiếm khuyết về tinh thần và vận động, phòng khám ChildReh nguyện là nơi gửi gắm niềm tin và thực hiện sứ mệnh mang lại hạnh phúc cho những gia đình có trẻ kém may mắn.