Mỗi năm Việt Nam có khoảng 31.000 bệnh nhân cần được phẫu thuật điều trị thoái hóa cột sống, và hiện có khoảng 8% trong số đó được chỉ định phẫu thuật ít xâm lấn. Nếu không được điều trị, phẫu thuật, khá nhiều bệnh nhân bị thoái hóa cột sống thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau nhức dày vò, thậm chí có thể xảy ra biến chứng nghiêm trọng như bại liệt, tàn phế.

“Tôi đã có cuộc đời mới sau ca mổ điều trị thoái hóa cột sống’

Đây là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Khánh An, 59 tuổi ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội sau ca phẫu thuật ít xâm lấn điều trị thoái hóa cột sống. Bà An bộc bạch, bà đã có cuộc sống mới sau ‘ca mổ mà như không’ cách đây hơn 2 tháng. Trước đó, bà An thường xuyên ‘sống khổ sở’ vì bệnh thoái hóa cột sống. Đứng lên, ngồi xuống, thậm chí là mỗi lần trở mình trên giường bà cũng khó khăn, đau đớn, nhất là mỗi lần thời tiết thay đổi thì bà ‘như bị tra tấn’ bởi thoái hoá cột sống. Từ khi bà được bác sỹ chỉ định phẫu thuật ít xâm lấn điều trị thoái hóa cột sống, sau ca phẫu thuật, bà An đi đứng thoải mái và ngủ ngon hơn nhiều nhờ những cơn đau đã giảm đi rõ rệt.

Cùng chung niềm vui với bà An là ông Phạm Văn Kim, 72 tuổi ở Duy Tiên, Hà Nam. Ông Kim thường xuyên bị đau nhức vùng lưng, cổ, vai gáy, cánh tay, cột sống. Ông đau âm ỉ thường xuyên, có những đợt cơn đau tăng mạnh khiến ông đi lại khó khăn vô cùng, thậm chí mất ngủ triền miên vì đau. Ông Kim cho biết ‘thuốc để giảm đau cột sống chắc tôi phải uống đến cả cân rồi, nhưng cũng chỉ gọi là đỡ đau tàm tạm. Vài ngày lại đau, trở trời hay hôm nào có đi bộ xa xa một chút là về đau nhức, không thể ngủ được’. Sau khi thăm khám, ông Kim được bác sỹ chỉ định phẫu thuật ít xâm lân điều trị thoái hóa cột sống, giờ ông đã giảm đau rất nhiều, đi lại nhanh nhẹn, các sinh hoạt cũng thoải mái hơn.

Thời gian nằm viện ngắn, giảm đau tốt, hồi phục nhanh

Theo PGS.TS.Kiều Đình Hùng – Phó chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam, Trưởng khoa ngoại Thần kinh – Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thoái hóa cột sống là tình trạng khi lớp sụn khớp mòn dần, các đầu xương đốt sống sẽ trực tiếp ma sát với nhau khi cơ thể vận động và gây viêm. Tại Việt Nam, có khoảng 6/10 người Việt Nam trên 40 tuổi bị chẩn đoán bị thoái hóa cột sống. Hầu hết bệnh nhân bị thoái hóa cột sống đều có biểu hiện đau nhức khó chịu, đau nhiều khi vận động. Thoái hóa cột sống ở giai đoạn nặng có thể đau liên tục và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Khi bệnh nặng, việc điều trị hồi phục cho người bệnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn, không ít bệnh nhân thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau nhức dày vò, thậm chí có thể xảy ra biến chứng nghiêm trọng như bại liệt, tàn phế.

Tùy vào mức độ bệnh, thoái hóa cột sống có thể được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm: vật lý trị liệu bằng hệ thống máy móc và các bài tập để giúp bệnh nhân phục hồi vận động và tăng cường sự dẻo dai cho xương khớp ở vùng cột sống; Điều trị bằng thuốc với các thuốc chống viêm, thuốc giảm đau, thuốc bổ sung chất nhầy cho khớp; Điều trị ngoại khoa – phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm, phẫu thuật giải phóng chèn ép thần kinh cột sống.

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 31.000 bệnh nhân cần được phẫu thuật điều trị thoái hóa cột sống, và hiện có khoảng 8% trong số đó được chỉ định phẫu thuật ít xâm lấn. Trong điều trị ngoại khoa, phẫu thuật cột sống ít xâm lấn là một bước tiến mới trong điều trị thoái hóa cột sống và là kỹ thuật ưu việt nhất trong phẫu thuật cột sống trên thế giới hiện nay. Phẫu thuật cột sống ít xâm lấn giúp giảm thời gian nằm viện, bệnh nhân hồi phục nhanh hơn và cũng tăng tính thẩm mỹ sau phẫu thuật do vết mổ trên da nhỏ và ít hơn so với phẫu thuật mở. Trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn, các giải pháp tổng thể kết hợp giữa máy móc trang thiết bị và phần mềm định vị có chức năng đề xuất và dẫn đường giúp phẫu thuật viên lên kế hoạch tối ưu và làm chủ cuộc mổ, thao tác tự tin, chính xác và an toàn cho bệnh nhân.

Với sự phát triển nhanh về tay nghề của bác sĩ phẫu thuật cũng như tăng cường các trang thiết bị tích hợp tiên tiến cho phòng mổ thông minh, ước tính đến năm 2028 sẽ có khoảng 15% bệnh nhân thoái hóa cột sống được điều trị với phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn với tính chính xác và độ an toàn cao. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn, giảm đau đớn và nguy cơ biến chứng hậu phẫu.

Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, Chủ tịch hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Giám đốc trung tâm PTTK Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Ứng dụng các giải pháp tích hợp tiên tiến cho phòng mổ thông minh để triển khai các phẫu thuật thần kinh - cột sống ít xâm lấn

Thần kinh - cột sống là cấu trúc giải phẫu phức tạp và quan trọng nhất của cơ thể. Vì vậy trong phẫu thuật thần kinh – cột sống, các tiến bộ về khoa học công nghệ có vai trò rất quan trọng hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật thực hiện cuộc mổ an toàn và chính xác đến từng mm, phòng tránh các sai lệch trong khi mổ có thể dẫn đến nhiều biến chứng nặng nề cho bệnh nhân như liệt, tàn phế, thậm chí tử vong.

Gần đây nhất, sự ra đời của hệ thống định vị thời gian thực trong phòng mổ thông minh giúp các bác sĩ phẫu thuật có thể lên kế hoạch và lựa chọn phương án phẫu thuật tối ưu cho bệnh nhân. Hệ thống định vị này có tích hợp tính năng đề xuất và dẫn hướng, giúp “chỉ đường” cho các bác sĩ phẫu thuật trong suốt ca mổ. Việc tích hợp chặt chẽ các công nghệ tiên tiến nhất như hệ thống định vị (navigation), hệ thống chẩn đoán hình ảnh 3D trong phòng mổ, rô-bốt sọ não và cột sống với cánh tay tự động CNC… đã hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ thực hiện thành công kỹ thuật mổ ít xâm lấn với tính chính xác và độ an toàn cao. Sau phẫu thuật thần kinh – cột sống ít xâm lấn, bệnh nhân hồi phục nhanh hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn, giảm đau đớn và nguy cơ biến chứng hậu phẫu.

Trong hai ngày 8 và 9 tháng 12 năm 2023 tại Hà Nội, Medtronic Việt Nam đồng hành cùng Hội Phẫu Thuật Thần Kinh Việt Nam trong hội nghị thường niên phẫu thuật thần kinh toàn quốc lần thứ 22 xoay quanh chủ đề “Phẫu thuật ít xâm lấn trong lĩnh vực Thần kinh – Cột sống”. Hội nghị thu hút sự tham dự của 400 đại biểu là các Chuyên gia đầu ngành, Giáo sư, Phó Giáo sư cùng đội ngũ Y bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, ngoại tổng quát, cột sống và chấn thương chỉnh hình trên cả nước; cùng các chuyên gia quốc tế từ Mỹ, Pháp, Áo, Nhật Bản, Singapore, Malaysia. Hội nghị là diễn đàn diễn đàn trình bày các kĩ thuật ít xâm lấn chuyên sâu trong lĩnh vực thần kinh - cột sống bao gồm phẫu thuật nền sọ ít xâm lấn, phẫu thuật thần kinh chức năng, phẫu thuật nội soi sọ não và cột sống, phẫu thuật cột sống ít xâm lấn, các can thiệp mạch máu não, xạ trị, xạ phẫu... Tại hội nghị, các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế cũng cập nhật về việc áp dụng các giải pháp tích hợp tiên tiến cho phòng mổ thông minh để triển khai các phẫu thuật thần kinh - cột sống ít xâm lấn cho bệnh nhân: điều trị u não, chấn thương sọ não, kích thích não sâu (DBS) điều trị Parkinson; phẫu thuật ít xâm lấn điều trị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống và các chấn thương cột sống.

Việc thăm khám sớm với bác sĩ để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh là tiền đề quan trọng để điều trị thoái hóa cột sống hiệu quả. Khi thấy các dấu hiệu bất thường ở cột sống hay bị đau nhức vùng lưng, cổ, vai gáy, cánh tay và hạn chế hoạt động của cột sống; đau âm ỉ hay theo từng đợt, đau xuất hiện hoặc tăng lên khi vận động, khi thay đổi thời tiết, khi ngủ, bệnh nhân cần đến thăm khám với bác sĩ chuyên khoa thần kinh cột sống.

Phòng ngừa thoái hóa cột sống Phòng ngừa là cách tốt nhất giúp giảm thiểu nguy cơ gây bệnh và hạn chế nguy cơ tái phát hiệu quả. Bạn nên tạo lập thói quen sống tích cực, lành mạnh theo nguyên tắc sau: Thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, chú ý lựa chọn các bài tập vừa sức, cường độ phù hợp với từng người. Làm việc và nghỉ ngơi đúng tư thế; không nên ngồi hay đứng quá lâu mà nên đi lại, vươn vai để thư giãn. Xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là những thực phẩm giàu giàu canxi như: tôm, cua, ốc, sữa, các loại rau, trái cây…, bổ sung các loại vitamin nhóm B vào bữa ăn hàng ngày để giúp xương khớp chắc khỏe. Thăm khám cột sống định kỳ 6 tháng/ 1 lần hoặc khi có biểu hiện đau lưng bất thường thì cần đi khám ngay để được điều trị kịp thời.