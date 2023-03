Phát triển bền vững Việt Nam - Canada về đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

TPO - Dự thảo hướng dẫn tuyển sinh các Trường Công an Nhân dân của Bộ Công an năm 2023 vừa đưa ra có một số điểm mới thí sinh cần lưu ý.

TPO - Từ tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, Cơ quan An ninh Hoa Kỳ tại TPHCM phát hiện đối tượng có hành vi xâm hại tình dục trẻ em nên đã cung cấp cho Công an tỉnh Bình Phước. Đối tượng đã bị công an bắt giữ để tiếp tục điều tra.