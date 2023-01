Phát hiện mèo rừng quý hiếm trên đỉnh Trường Sơn

TPO - Mèo rừng là động vật hoang dã thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm đang hiện diện giữa núi rừng Trường Sơn và đang được bảo vệ tốt tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Đakrông vừa thông tin, mới đây, qua trích xuất dữ liệu từ các máy bẫy ảnh kỹ thuật số, Ban Quản lý Khu BTTN này đã ghi nhận hàng chục cá thể mèo rừng đang đi kiếm ăn trong lâm phần thuộc đơn vị quản lý.

Đây là ghi nhận quan trọng, để Ban Quản lý Khu BTTN tiếp tục có những biện pháp bảo tồn, bảo vệ hữu hiệu loài mèo cùng với các loài động vật hoang dã (ĐVHD) khác.

Ban Quản lý Khu BTTN Đakrông cho biết, để bảo vệ tốt các loài ĐVHD nói chung và loài mèo rừng nói riêng, đơn vị này đang phối hợp với dự án VFBC triển khai thành lập đội tuần tra bảo vệ rừng và tháo gỡ bẫy chuyên nghiệp.

Đội này dự kiến mỗi tháng đi rừng 16 ngày để thực hiện tuần tra, bảo vệ rừng và tháo gỡ bẫy với mục đích là giảm thiểu nguy cơ tác động tiêu cực đến ĐVHD và tạo cho chúng có môi trường sống tốt hơn.

Mèo rừng có đặc điểm nhận dạng như sau: đuôi dài hơn ½ chiều dài thân - đầu, lông màu vàng nhạt với nhiều đốm đen lớn, trọng lượng thân từ 3-5 kg, chiều dài thân - đầu khoảng 45 - 63 cm. Chúng chủ yếu ăn thịt, côn trùng và thực vật chỉ là một phần nhỏ trong chế độ ăn uống.

Mèo rừng Việt Nam nói chung và ở Quảng Trị nói riêng đang phải đứng trước nguy cơ bị suy giảm lớn về số lượng. Nguyên do bởi bộ lông của chúng đẹp nên nhiều người đã tìm cách săn bắt để thỏa mãn thú vui và hám lợi về kinh tế. Ngoài ra, do diện tích rừng tự nhiên của chúng ta bị giảm bởi nhiều nguyên do nên làm cho môi trường sống của mèo rừng cũng bị thu hẹp dần.

Chùm ảnh loài mèo rừng quý hiếm đi kiếm ăn trên đỉnh Trường Sơn (Ảnh của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông):