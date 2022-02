Phát hiện 5 tấn nầm lợn, trứng non không rõ nguồn gốc trên đường đi tiêu thụ

TPO - Các đại biểu tham dự hội thảo do Bộ Công an tổ chức có cùng quan điểm cho rằng, cần phải tách Luật Giao thông đường bộ 2008 thành hai luật chuyên biệt nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc đang tồn tại hiện nay.

TPO - Ngày 9/2, Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an đã chủ trì hội thảo khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm củng cố, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở” theo kế hoạch Số 09 của Bộ Công an ngày 25/1/2022.