Phát động giải chạy trực tuyến nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán thịt chó, mèo

Sự kiện chạy trực tuyến “RUN FOR MILLIONS – Chạy vì hàng triệu chó, mèo” do FOUR PAWS tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và góp phần chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 27/10/2023.

Với những nỗ lực trên chặng đường đấu tranh nhằm chấm dứt nạn buôn bán tàn ác này trong suốt 3 năm qua, FOUR PAWS đã đạt được một số thành quả bước đầu như: đóng cửa một số lò mổ và nhà hàng thịt chó/mèo; thành phố Hội An (Quảng Nam) cam kết chấm dứt tiêu thụ thịt chó, mèo; tổ chức thành công sự kiện gặp gỡ các bên liên quan về vấn đề và giải pháp đối với nạn buôn bán; ra mắt trang công cụ báo cáo các hoạt động buôn bán thịt chó/mèo trong cộng đồng… Đặc biệt, với việc phát động sự kiện chạy trực tuyến “Run for Millions” - Chạy vì hàng triệu chó, mèo, FOUR PAWS muốn tiếp tục vận động cộng đồng thể hiện sự ủng hộ của mình đối với việc chấm dứt tình trạng mua bán thịt chó, mèo; đồng thời khơi dậy tinh thần yêu thể thao và tăng cường sức khỏe trong mỗi cá nhân. Tất cả mọi người dân đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam đều có thể tham gia “Chạy vì hàng triệu chó, mèo” để phản đối nạn buôn bán và kêu gọi Chính phủ ban hành một lệnh cấm trên toàn quốc. Việc đăng ký tham gia hoàn toàn miễn phí và người tham gia có thể tùy chọn hình thức chạy hoặc đi bộ với các cự ly 42km, 60km, 100km, 150km và 200km. Quá trình chạy hoặc đi bộ của từng cá nhân sẽ được ghi lại sau mỗi lần hoàn thành và được cộng dồn theo từng tháng trong suốt 6 tháng diễn ra giải chạy (từ 27/4/2023 đến 27/10/ 2023). Hằng tháng, ban tổ chức sẽ công khai trao tặng 100 phần quà cho các “Top Runners” và 200 phần quà cho những người chạy may mắn. Qua chiến dịch này, FOUR PAWS hy vọng truyền tải và lan tỏa thông điệp “Every step is a hope” – “Mỗi bước chân – một hy vọng” để hướng tới tương lai vì một Việt Nam nói không với buôn bán thịt chó và mèo. Bác sỹ Karanvir Kukreja, Trưởng chương trình Động vật đồng hành tại Đông Nam Á của FOUR PAWS cho biết: “Sự kiện chạy trực tuyến RUN FOR MILLIONS – Chạy vì hàng triệu chó, mèo lần đầu tiên được FOUR PAWS tổ chức không nằm ngoài mục đích kêu gọi chấm dứt tình trạng buôn bán thịt chó và mèo vẫn đang diễn ra tại Việt Nam." Bà Phan Thanh Dung, Chuyên viên tư vấn chiến dịch tại Đông Nam Á của FOUR PAWSchia sẻ: “Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội này! Sự kiện chạy trực tuyến Run for Millions – Chạy vì hàng triệu chó mèo không chỉ là lời kêu gọi chấm dứt tình trạng buôn bán thịt chó và mèo tại Việt Nam mà còn lan tỏa tinh thần thể thao tích cực tới tất cả mọi người. Mỗi bước chân của bạn không chỉ mang lại lợi ích sức khỏe cho bản thân mà còn đại diện cho một tiếng nói, một hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn cho hàng triệu chó, mèo. FOUR PAWS rất mongnhận được sự đồng hành và ủng hộ từ các bạn. Cùng nhau, chúng ta chạy vì một Việt Nam nói KHÔNG với buôn bán thịt chó và mèo!” P.V