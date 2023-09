P&G Việt Nam và Central Retail Việt Nam cùng tham gia trồng 500 cây gỗ lớn

Tập thể P&G Việt Nam và Central Retail Việt Nam tham gia ngày tình nguyện trồng rừng tại Rừng Đồng Nai . Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Vì Bạn Ươm Mầm Một Việt Nam Xanh - Forests For Good” được khởi động từ đầu năm nay để trồng 6.000 cây lâm nghiệp tại Rừng Xuân Liên và Rừng Cà Mau. Tiếp nối sự thành công của chương trình, 500 cây gỗ lớn bản địa được tiếp tục trồng tại Rừng Đồng Nai.

Tiếp nối chuỗi hoạt động xanh trong khuôn khổ chương trình phục hồi rừng “Vì Bạn Ươm Mầm Một Việt Nam Xanh – Forests For Good”, vào ngày 8 tháng 9 năm 2023 vừa qua, tập thể công ty P&G Việt Nam và Central Retail Việt Nam đã thực hiện chuyến hành trình tình nguyện trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Là hai doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động phát triển bền vững tại Việt Nam, sáng kiến “Vì Bạn Ươm Mầm Một Việt Nam Xanh - Forests For Good” được công ty P&G Việt Nam cùng với Tập đoàn bán lẻ Central Retail Việt Nam (chuỗi siêu thị GO!, Big C, Tops Market) và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia phát động lần đầu tiên tại Việt Nam vào đầu năm nay. Sáng kiến này nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng cho cộng đồng đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ trái đất.

Thông qua chương trình kết nối người tiêu dùng tham gia đóng góp trực tiếp vào hoạt động trồng rừng, hơn 6.000 cây lâm nghiệp có giá trị đã được trồng tại rừng Xuân Liên (thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa) và rừng Cà Mau (thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau). Tiếp nối sự thành công của chương trình, trong những ngày tháng 9 này, P&G Việt Nam cùng Central Retail Việt Nam tiếp tục phát động chương trình đến tập thể cán bộ công nhân viên góp sức trồng 500 cây gỗ lớn bản địa tại khu vực Rừng Đồng Nai.

Với tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng, gần 200 cán bộ công nhân viên và tập thể ban lãnh đạo của P&G Việt Nam, Central Retail Việt Nam, và Gaia đã chung tay cùng nhau kiến tạo nên khu rừng cộng đồng rộng 1.25 ha bao gồm các loài cây có giá trị như Bằng lăng, Cẩm lai, Chiêu liêu, Gõ mật, Huỷnh, Trắc đen, Lim xẹt…

Đặc biệt, hai nghệ sĩ trẻ được yêu thích là nam ca sĩ Isaac - Đại sứ thương hiệu dầu gội Head & Shoulder, và diễn viên Khả Ngân - Đại sứ thương hiệu dầu gội Pantene, là hai trong số các nhãn hàng nổi tiếng của công ty P&G tại Việt Nam, cũng đã dành một ngày tình nguyện trực tiếp tham gia vào hoạt động trồng rừng đầy ý nghĩa này.

Được biết, khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hoá Đồng Nai, thuộc Khu Dự trữ Sinh Quyển Đồng Nai, thành lập năm 2004, với diện tích 100,000 ha, trong đó bao gồm Hồ Thuỷ điện Trị An, Dầu Tiếng – là nguồn cung cấp nước cho TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đây là nơi có giá trị đa dạng sinh học cao với hơn 1600 loài thực vật, 1900 loài động vật, trong đó 110 loài quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Đây cũng là nơi sinh sống của một trong những quần thể voi hoang dã cuối cùng ở Việt Nam.

Những nỗ lực trồng rừng tại đây không chỉ giúp bảo vệ đất, chống xói mòn, cung cấp ô-xy, hấp thụ CO2 và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn góp phần bảo vệ một trong những quần thể voi cuối cùng ở Việt Nam cũng như bảo vệ nguồn nước cho Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ.

“P&G Việt Nam rất vinh hạnh khi đồng hành cùng với đối tác chiến lược quan trọng của chúng tôi là Central Retail Việt Nam và Gaia trong cam kết chung về bảo vệ môi trường. Là doanh nghiệp luôn hướng đến phát triển bền vững, chúng tôi tin rằng sự thay đổi thực sự xảy ra khi các cá nhân và cộng đồng cùng chung tay vì một mục tiêu chung. Chúng tôi rất tự hào khi hoạt động tình nguyện trồng rừng ý nghĩa được tổ chức ngày hôm nay đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ nhân viên của cả hai doanh nghiệp. Đây chính là thông điệp mạnh mẽ về sự đồng lòng cùng nhau tạo ra các tác động tích cực đến môi trường, vì một tương lai xanh và bền vững hơn.”, Bà Priyamvada Srivastava, Phó Chủ Tịch - Tổng giám đốc Công ty P&G Việt Namcho biết.

Chuyến đi thực địa được hai doanh nghiệp phối hợp tổ chức lần đầu tiên này đã mang đến cho những thành viên tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn. Không chỉ trồng cây, mọi người còn tham gia có nhiều trải nghiệm thú vị khi khám phá rừng nhiệt đới, như tìm hiểu thông tin thực tế về hiện trạng rừng, trải nghiệm “tắm rừng”, thực tập kết nối với rừng… Tất cả mọi người tham gia đã có một chuyến đi thật ý nghĩa với trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên tuyệt vời.