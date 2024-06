P&G và Central Retail Việt Nam tiếp tục hợp tác chiến lược triển khai chương trình trồng rừng tại Việt Nam

Tiếp nối thành công của Chương trình “Forests For Good - Vì Bạn Ươm Mầm Một Việt Nam Xanh” được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2023, Công ty P&G Việt Nam tiếp tục hợp tác chiến lược cùng Central Retail Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia triển khai chương trình trồng rừng.

Dự án ý nghĩa này được triển khai nhằm mục đích góp phần gia tăng mảng xanh tại Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Kể từ khi ra mắt, chương trình “Forests For Good - Vì Bạn Ươm Mầm Một Việt Nam Xanh” đã tiếp cận và truyền tải các thông điệp về việc trồng rừng, bảo vệ môi trường đến với hàng triệu người tiêu dùng trên khắp cả nước, đồng thời nhận được sự phản hồi tích cực. Trong năm đầu tiên, hơn 6,500 cây rừng đã được trồng, góp phần làm phong phú hệ sinh thái của các khu rừng trọng điểm thuộc các Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, Cà Mau, và Đồng Nai.

Nhằm tiếp tục phát huy những hiệu quả đạt được của dự án, P&G Việt Nam và Central Retail Việt Nam cam kết tiếp tục mở rộng chương trình, nhằm trồng thêm nhiều cây xanh hơn nữa. Trong năm nay dự kiến sẽ có thêm ít nhất 6,500 cây rừng được trồng từ dự án “Forests For Good - Vì Bạn Ươm Mầm Một Việt Nam Xanh”.

Bà Lê Thị Tuyết Mai, Giám đốc Truyền thông của Công ty P&G Việt Nam chia sẻ: “Cam kết với chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam, chúng tôi tự hào tiếp tục hợp tác cùng Central Retail Việt Nam triển khai dự án ý nghĩa này năm thứ hai liên tiếp. Thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng góp phần thúc đẩy bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng cho người tiêu dùng bảo vệ trái đất. Chúng tôi cảm ơn Quý khách hàng đã ủng hộ chương trình trong thời gian qua và mong đợi sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình hơn nữa để thông điệp ý nghĩa của chương trình ngày một lan tỏa.”

Năm nay, chương trình được thiết kế để người tiêu dùng sẽ có thể tham gia đóng góp cây xanh một dễ dàng và thuận tiện. Cụ thể, từ ngày 13/06/2024 đến ngày 26/06/2024, với mỗi hóa đơn mua hàng trị giá 399,000 VNĐ tại các hệ thống siêu thị GO!, Big C, và Top Market, trong đó có ít nhất 100,000 VNĐ là các sản phẩm thuộc công ty P&G (bao gồm Ariel, Downy, Pantene, Head & Shoulders, Rejoice, Old Spice, Gillette, Safeguard, Olay, và Oral-B), người tiêu dùng đã đóng góp 1 cây xanh cho chương trình. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng sẽ có cơ hội nhận thêm phiếu giảm giá trị giá 50,000 VNĐ cho mỗi hóa đơn mua hàng thông qua hoạt động tương tác thực tế ảo tăng cường AR tại siêu thị.

Ông Chalermchai Pornsiripiyakool, Phó chủ tịch Đối ngoại Quốc tế và Trách nhiệm Xã hội tập đoàn Central Retail, cho biết: “Năm ngoái, lần đầu tiên sáng kiến chung “Forest For Good - Vì Bạn Ươm Mầm 1 Việt Nam Xanh” được triển khai với cam kết chung nhằm thay đổi tích cực và bảo vệ môi trường qua hoạt động trồng rừng, đã nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng - thông qua việc mua sắm các sản phẩm của P&G tại hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market trên toàn quốc. Chúng tôi rất kỳ vọng năm nay chương trình này tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ hơn nữa của người tiêu dùng, để chúng tôi có thể trồng được nhiều cây xanh hơn, đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Hợp tác với P&G triển khai chương trình ý nghĩa này, là minh chứng cho cam kết của Central Retail trên hành trình “Đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.”

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, cho biết: “Sự xuất hiện những thiên tai và hiện tượng thời tiết dị thường trong những năm gần đây cho thấy biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày một mạnh mẽ hơn. Do đó, chúng ta cần hành động khẩn cấp để trồng, phục hồi rừng tạo bể chứa CO2, và lá chắn xanh tự nhiên để ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai. Để làm được điều này, chúng ta cần sự chung tay góp sức từ nhiều cá nhân và tập thể trong xã hội. Gaia trân trọng và ghi nhận sự đóng góp to lớn từ P&G và Central Retail Việt Nam, cũng như từ người tiêu dùng trên khắp cả nước. Sự hợp tác và cam kết của mọi người đã và đang góp phần quan trọng vào việc phục hồi rừng và bảo tồn cân bằng sinh thái tại Việt Nam.”

Nữ diễn viên Khả Ngân, đại sứ thương hiệu của nhãn hàng Pantene, đã thể hiện sự đóng góp nhiệt tình đối với dự án Forests For Good. Đây cũng là năm thứ hai cô góp mặt ủng hộ chương trình. “Ngân rất tự hào khi được góp sức trồng cây thông qua chương trình hết sức ý nghĩa này. Với mỗi cây xanh được trồng đã góp phần trong việc phục hồi và phát triển môi trường Việt Nam cho một tương lai xanh - sạch - đẹp hơn. Ngân rất hy vọng chương trình ngày càng lan tỏa và nhận được sự ủng hộ từ nhiều người hơn nữa, để thêm nhiều cây xanh được trồng trên khắp Việt Nam.”, cô chia sẻ.