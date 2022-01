Petrovietnam hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục gặp nhiều tác động tiêu cực do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường các sản phẩm dầu khí đứt gãy chuỗi cung ứng do tình trạng giãn cách xã hội diện rộng trong thời gian dài tại nhiều địa phương.

Trước bối cảnh đó, Petrovietnam đã triển khai hàng loạt các biện pháp ứng phó, quản trị biến động, linh hoạt trong điều hành, kết nối và đẩy mạnh các mắt xích trong chuỗi giá trị theo chiều dọc và chiều ngang, mở rộng thị trường đã tối đa giá trị của từng đơn vị. Qua đó, Tập đoàn vượt qua khó khăn, giữ vững và duy trì nhịp độ SXKD, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Khó khăn chồng chất

Năm qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, số ca nhiễm gia tăng nhanh. Ở trong nước, tốc độ lây lan, số ca nhiễm bệnh tăng cao, đã ảnh hưởng tới “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam và các đơn vị thành viên.

Đặc biệt, từ tháng 4/2021, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhanh, trên diện rộng dẫn đến việc thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh, thành phố đã ảnh hưởng, tác động lớn hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng trong thời gian giãn cách giảm khoảng 20%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm khoảng 0,8%; vốn đầu tư từ NSNN giảm khoảng 1,7%. Cùng với đó cầu thị trường yếu khiến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dầu khí như dầu thô, khí, điện, xăng dầu, phân bón… đều giảm mạnh.

Bên cạnh đó, Petrovietnam tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn như tình hình biển Đông tiếp tục diễn biến không thuận lợi tác động đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí. Các dự án lớn khâu sau, dự án điện tồn tại vướng mắc cơ chế cần phải được cấp thẩm quyền vào cuộc giải quyết, tháo gỡ. Quy chế tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn đã được ban hành nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng phát triển. Quỹ tìm kiếm thăm dò không được phép trích lập ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí- lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn.

Ngoài ra, hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách phát triển liên quan đến ngành Dầu khí còn chồng chéo, bất cập chưa được sửa đổi, ban hành phù hợp với tình hình mới; Luật Dầu khí (sửa đổi) vẫn đang trong giai đoạn quá trình dự thảo; Đề án tái cấu trúc Tập đoàn chưa được phê duyệt,...

Quản trị biến động, tối đa giá trị, liên kết đầu tư

Trước tình hình đó, với những kinh nghiệm từ thực hiện và triển khai các giải pháp ứng phó thành công với “tác động kép” trong năm 2020, Petrovietnam đã nâng cao công tác quản trị, quản lý nội bộ, tăng cường đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm từ việc thực hiện đầu tư và vận hành các dự án/công trình/nhà máy với công nghệ cao đã góp phần duy trì và ổn định hoạt động SXKD trong toàn Tập đoàn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; Petrovietnam chủ động, triển khai đồng bộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thích ứng an toàn, linh hoạt hiệu quả. Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã thực hiện hiệu quả mô hình sản xuất phù hợp theo từng kịch bản/từng giai đoạn phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, kịp thời triển khai chiến lược tiêm vắc-xin kết hợp 5K cùng với chăm lo sức khỏe cho người lao động. Hoạt động trong toàn Tập đoàn từ văn phòng quản lý đến các nhà máy/giàn khoan/công trình dầu khí, dự án đầu tư trọng điểm đều đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định.

Công tác quản trị điều hành được triển khai sát với diễn biến thực tế, kịp thời thích ứng với những biến động của thị trường. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong chuỗi giá trị từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn để bảo vệ lợi ích chung của Petrovietnam. Đảm bảo tối ưu công tác quản lý dòng tiền tại các đơn vị và không làm gián đoạn chuỗi sản xuất, cung ứng. Kiểm soát và linh hoạt trong công tác tồn trữ các sản phẩm. Các đơn vị trong Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tạo ra chuỗi liên kết giá trị, thường xuyên chia sẻ thông tin để cân đối giữa sản xuất - tồn kho - phân phối sản phẩm. Đặc biệt, khối Lọc hóa dầu - Phân phối sản phẩm xăng dầu phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong năm 2021, đã được liên kết triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả giữa các đơn vị. BSR sáng tạo tổ chức SXKD, tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh cực khó khăn. PVOIL bám sát hệ thống khách hàng, tận dụng sức chứa các kho, kịp thời hỗ trợ 2 đơn vị BSR và PVNDB trong việc tồn trữ sản phẩm trong lúc cầu thị trường xuống thấp, đảm bảo an toàn cho hoạt động của 2 nhà máy lọc dầu, tránh được tình trạng tồn kho quá tải.

Công tác quản trị đã chuyển biến theo hướng quản trị hiện đại; quản trị danh mục đầu tư được triển khai đồng bộ toàn Tập đoàn; các dự án tư vấn chiến lược chuyển đổi số, dự án ERP tại công ty mẹ-Tập đoàn đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện và xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành và tạo hành lang pháp lý trong quá trình hoạt động SXKD, Tập đoàn đã chủ động đề xuất, báo cáo với các cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với hoạt động của Tập đoàn; tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan trong hoàn thiện Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi…

Phục hồi tăng trưởng

Với những giải pháp, chỉ đạo sát sao, bám sát tình hình biến động của thị trường, kết quả năm 2021, Petrovietnam cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Cụ thể, sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm (9,72 triệu tấn) trước 39 ngày, năm 2021 đạt 10,97 triệu tấn, vượt 1,25 triệu tấn (≈ vượt 13%) kế hoạch năm.

Sản xuất phân bón hoàn thành kế hoạch cả năm (1,6 triệu tấn) trước 14 ngày, năm 2021 đạt 1,91 triệu tấn, vượt 286 nghìn tấn (≈ vượt 18%) kế hoạch năm, tăng 6,0% so với năm 2020. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 6,37 triệu tấn, vượt 0,1% kế hoạch năm 2021, tăng 9,5% so với năm 2020.

Với việc các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 14- 42 ngày, dẫn đến các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2-3 tháng và tăng trưởng cao so với năm 2020. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng, đạt 620,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26,4% kế hoạch năm, tăng 28% so với năm 2020. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 3 tháng, năm 2021 đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2020. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 45 nghìn tỷ đồng, vượt 2,6 lần kế hoạch năm, tăng 2,2 lần so với năm 2020.

Công tác quản trị đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực; toàn Tập đoàn đã tập trung các nguồn lực với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ “nút thắt” trong công tác đầu tư. Công tác tìm kiếm thăm dò có 01 phát hiện dầu khí mới tại giếng khoan Sói Vàng -1X Lô 16-1/15; Đưa 03 mỏ/công trình dầu khí mới vào khai thác, gồm: Mỏ Sư Tử Trắng pha 2A (ngày 14/6/2021); công trình BK-18A (ngày 10/11/2021); công trình BK-19 (ngày 13/11/2021) vượt tiến độ xây dựng 11 ngày. Trong lĩnh vực Công nghiệp Điện, Tổ máy số 1 Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 đã hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt và chạy thử nghiệm thu, chuẩn bị vận hành thương mại... Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đã chuyển biến tích cực, sẵn sàng đảm bảo cho các mốc tiến độ đốt dầu lần đầu. Đặc biệt, trong năm 2021, toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện tiết giảm chi phí đạt 3.012,2 tỷ đồng, vượt 10,4% kế hoạch tiết giảm năm 2021.

Khi kinh tế đất nước gặp phải rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp phá sản, thua lỗ, trong đó có cả doanh nghiệp nhà nước. Petrovietnam vẫn khẳng định được vai trò và vị thế của mình trong công cuộc đóng góp và khôi phục kinh tế, tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế. Với nỗ lực khai thác tối đa trong điều kiện phải tập trung nghiên cứu, đảm bảo an toàn kỹ thuật cho phép để tận dụng cơ hội thị trường trong thời điểm giá dầu cao. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn năm 2021 đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, bằng với mức đóng góp ngân sách trong giai đoạn trước đại dịch (cao hơn năm 2019), đóng góp cao nhất cho GDP, góp phần rất quan trọng cân đối ngân sách nhà nước, phục hồi tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn khó khăn của đất nước.

Ý thức về nhiệm vụ chính trị của mình, Petrovietnam luôn tập trung và xác định vai trò của doanh nghiệp là phải mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội. Năm 2021, Petrovietnam đã dành hơn 1.000 tỷ đồng (đạt mức kỷ lục) thực hiện công tác an sinh xã hội, đóng góp Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 cùng các hoạt động tài trợ y tế, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh và nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực khác.

Phát triển bền vững

Năm 2021 là năm kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2021), là dấu mốc quan trọng của ngành Dầu khí Việt Nam nói chung và Tập đoàn nói riêng. Toàn Tập đoàn đã tổ chức hàng loạt hoạt động thiết thực, trong đó tập trung triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam rộng khắp và mạnh mẽ. Tái tạo văn hóa Petrovietnam trở thành một trong những giải pháp quan trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn và các đơn vị. Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị và toàn thể người lao động Dầu khí tích cực triển khai thực hiện đồng bộ phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, tạo không khí làm việc hăng say ở các cơ quan, công trường, nhà máy góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn. Việc triển khai thực hiện phương châm hành động đã tạo bước đột phá trong thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam, cùng hướng đến hoàn thành mục tiêu chung vượt mọi khó khăn do đại dịch Covid -19; từ đó giúp cho thương hiệu, uy tín của Tập đoàn được nâng cao, hình ảnh Petrovietnam đã tạo ấn tượng tốt đẹp và niềm tin trong dư luận xã hội và nội bộ các thế hệ người lao động Dầu khí.

Vượt lên những khó khăn, trở ngại cả chủ quan, lẫn khách quan trong năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã không ngừng đoàn kết, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, linh hoạt trong việc triển khai các giải pháp thúc đẩy SXKD, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó, tiếp tục đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Bước sang năm 2022, dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức như tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường; sản lượng khai thác của các mỏ hiện tại suy giảm, điều kiện triển khai các dự án dầu khí ở trong nước ngày càng khó khăn do phải triển khai ở vùng sâu, xa bờ trên biển Đông trong khi Luật Dầu khí chưa được sửa đổi kịp thời, phù hợp; các dự án trọng điểm vẫn còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ... Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ những kết quả đạt được trong năm 2021, cùng sự đoàn kết, bản lĩnh vượt khó, trách nhiệm với đất nước của tập thể người lao động Petrovietnam, với mục tiêu: Quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ, thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững; tin rằng trong năm 2022, Petrovietnam sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới, viết tiếp trang sử hào hùng của “những người đi tìm lửa”.