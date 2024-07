Petrovietnam hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm

Bám sát những diễn biến từ thị trường, triển khai đồng bộ, kịp thời những giải pháp quản trị, điều hành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nửa đầu năm 2024, có tăng trưởng so với năm 2023.

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Petrovietnam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Với phương châm hành động năm 2024 là “Quản trị biến động, bổ sung động lực mới, làm mới động lực cũ, tạo nguồn năng lượng mới, vươn tới đỉnh cao mới”, Petrovietnam đặt ra mục tiêu “khát vọng hơn” cùng những thách thức cao hơn so với kế hoạch Chính phủ, Bộ/ngành giao, với mục tiêu tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, tháng sau cao hơn tháng trước, chủ động cân đối, xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch từng tháng, từng quý trong năm 2024. Petrovietnam đã bám sát diễn biến thị trường: tài chính, các sản phẩm năng lượng, đặc biệt là biến động giá sản phẩm dầu thô, chế biến bao gồm lọc dầu, hóa dầu, phân bón để có các giải pháp quản trị, điều hành liên thông từ khai thác đến vận chuyển, chế biến; từ tồn kho đến sản xuất và tổ chức kinh doanh,...

Petrovietnam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ, khoa học, linh hoạt tổng thể các nhóm giải pháp trọng tâm. Nhờ đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2024 đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, duy trì ổn định tại tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Cụ thể, gia tăng trữ lượng 6 tháng đầu năm 2024 đạt 4,38 triệu tấn quy dầu. Tập đoàn có 02 phát hiện dầu khí mới (tại Lô 09-1, mỏ Rồng và Lô PM3-CAA, mỏ Bunga Aster). Đây là kết quả rất đáng khích lệ vì suốt trong giai đoạn năm 2019 - 2023, chỉ có năm 2023, Tập đoàn mới có 02 phát hiện dầu khí trong một năm. Điều này là minh chứng Tập đoàn đã thực hiện tốt phương châm hành động của năm 2024 là "Bổ sung động lực mới,làm mới động lực cũ" để phát triển.

Về sản xuất, ngoại trừ chỉ tiêu sản xuất điện (đạt 95,9%) do yếu tố khách quan, tất cả các chỉ tiêu sản xuất trọng yếu còn lại đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng từ 2,7 - 33,1%, tăng 1,4-21,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong hoạt động tài chính, Petrovietnam tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị, do đó, các chỉ tiêu tài chính hầu hết hoàn thành vượt mức kế hoạch, duy trì mức tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước mặc dù giá các sản phẩm chủ lực của Petrovietnam, đặc biệt biên lợi nhuận hóa dầu giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2023 ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả hoạt động của lĩnh vực lọc hóa dầu, đều hoàn thành vượt mức từ 20-77% kế hoạch 6 tháng và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 482,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 71,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá trị giải ngân đầu tư 6 tháng đầu năm ước đạt 15,55 nghìn tỷ đồng, tăng 81,3% so với thực hiện năm 2023.

Về đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp, Petrovietnam xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức bài bản, khẩn trương và quyết liệt, đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động và xu hướng phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội (ASXH) tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết. Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn và các đơn vị có vốn của Tập đoàn đã triển khai các chương trình ASXH với tổng mức kinh phí là 456,4 tỷ đồng. Công tác tiết kiệm chống lãng phí của Tập đoàn tiếp tục được đẩy mạnh, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 toàn Tập đoàn đạt 1.200 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch tiết giảm năm 2024.

Kết luận hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết, trong thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục nhất quán với quan điểm chỉ đạo, điều hành là quyết tâm giữ vững mục tiêu quản trị đặt ra; tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế, bằng các giải pháp hiện thực hoá mục tiêu kế hoạch đặt ra, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển 5 năm và đề án tái cấu trúc Tập đoàn. Hiện nay, 10/12 chỉ tiêu theo kế hoạch 5 năm của Tập đoàn đã được hoàn thành, đặc biệt là 2 chỉ tiêu rất quan trọng là lợi nhuận và nộp ngân sách.

Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu toàn Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để các đơn vị trong các lĩnh vực chủ động trong triển khai công việc; đồng thời nghiên cứu ban hành cơ chế khuyến khích các đơn vị hoạt động hiệu quả.

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là tập trung xây dựng chiến lược phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn đồng bộ với chiến lược của từng lĩnh vực; Tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện các thể chế chính sách đã đề xuất, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quy định của pháp luật về: LNG, khí trong nước, thuế suất, hoàn thiện các quy định theo hướng dẫn triển khai Luật Dầu khí… tạo động lực cho triển khai công việc.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc hình thành và triển khai các chuỗi liên kết giá trị trong Tập đoàn, từ đó tạo điều kiện để giám sát, đôn đốc các đơn vị tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao, hoàn thành kế hoạch quản trị; Tập trung đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp tạo ra các động lực mới, thúc đẩy công tác đầu tư trong thời gian tới; nghiên cứu, đánh giá triển khai các mô hình kinh doanh mới phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn cũng như các đơn vị.