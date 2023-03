Petrovietnam bám sát mục tiêu quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi giao ban điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) thường kỳ trực tuyến với thủ trưởng các đơn vị trong toàn Tập đoàn về kết quả SXKD tháng 2 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ tháng 3/2023; đồng thời cập nhật mục tiêu, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của năm 2023.

Trong tháng 2, tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu tích cực hơn, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) toàn cầu lên mức 50 điểm cho thấy sự phục hồi về sản xuất, cũng như của các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Trung Quốc; lạm phát có dấu hiệu chững lại; nhu cầu phục hồi, tiêu dùng tăng lên; các dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới cũng như tăng trưởng của các nền kinh tế lớn tích cực hơn, nhưng sức ép từ những lo ngại suy thoái và bất ổn kinh tế, địa chính trị vẫn đang đè nặng, lạm phát vẫn ở mức cao.

Trong nước, tình hình kinh tế tháng 2 khả quan hơn so với tháng 1, tuy nhiên trong 2 tháng đầu năm có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với ngành Dầu khí, biến động giá dầu tiếp tục phức tạp, giá ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái; thị trường phân bón giảm giá mạnh, tồn kho cao.

Trong bối cảnh đó, Petrovietnam tiếp tục bám sát các mục tiêu quản trị, quyết liệt chỉ đạo các mặt hoạt động SXKD và đầu tư ngay từ những ngày đầu tháng, đầu năm; tập trung tháo gỡ, khắc phục khó khăn, tận dụng, khai thác tối đa các động lực, cơ hội, dư địa tăng trưởng, nỗ lực cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ SXKD; song song đó là quản trị biến động, kiểm soát và quản trị rủi ro.

Trong 2 tháng đầu năm, việc duy trì sản lượng khai thác dầu khí là hết sức khó khăn do trong quý 1 là mùa “cửa sổ” thời tiết không thuận lợi cho hoạt động, không có các giếng khai thác mới bổ sung, trong khi đà suy giảm sản lượng tự nhiên tiếp tục diễn ra mạnh mẽ do nhiều mỏ dầu khí lớn ở vào giai đoạn cuối đời mỏ. Petrovietnam đã tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành, tiết giảm chi phí, áp dụng các giải pháp kỹ thuật, nâng cao hệ số thu hồi dầu… để hạn chế đà suy giảm sản lượng tự nhiên, cùng với đó là tiếp tục nỗ lực bám sát, thúc đẩy các dự án đầu tư thăm dò, khai thác. Kết quả, trong 2 tháng đầu năm, sản lượng khai thác dầu thô đạt 1,7 triệu tấn, vượt 12,2% so với kế hoạch. Sản xuất các sản phẩm khí, điện, đạm, xăng dầu… duy trì ở mức cao. Trong đó, sản xuất điện đạt 3,63 tỷ kWh, vượt 13,4% so với kế hoạch, tăng 45,6% so với cùng kỳ; sản xuất xăng dầu (không bao gồm sản phẩm NSRP) đạt 1,13 triệu tấn, vượt 11,9% kế hoạch, tăng 9,5% so với cùng kỳ; sản lượng khí đạt 1,20 tỷ m3, vượt 11,1% so với kế hoạch, sản xuất đạm đạt 306,7 nghìn tấn, vượt 10,3% kế hoạch, tương đương mức thực hiện cùng kỳ.

Các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam không chỉ hoàn thành vượt mức cao so với kế hoạch mà còn tăng trưởng, mặc dù giá dầu và sản lượng khai thác dầu thô giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 125,6 nghìn tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ; nộp NSNN toàn Tập đoàn (không bao gồm NSRP) ước đạt 19,6 nghìn tỷ đồng vượt 45% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ.

Sau khi nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận của các Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo các Ban, đơn vị, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã đánh giá cao nỗ lực của toàn Tập đoàn, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động SXKD của từng đơn vị, từng lĩnh vực hoạt động, về kết quả hoạt động SXKD trong 2 tháng đầu năm của toàn Tập đoàn, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đã nhấn mạnh những mặt đạt được, chưa đạt được so với mục tiêu quản trị đề ra.

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh 2 tháng toàn Tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch nhưng cần tập trung phấn đấu, kiểm soát rủi ro đạt kết quả cao nhất theo mục tiêu quản trị để bảo đảm tăng trưởng và phát triển bền vững.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đánh giá kỹ thông tin vĩ mô, thị trường để rà soát, cập nhật vào công tác quản trị, điều hành, chủ động triển khai kế hoạch của đơn vị, phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo quyết định giao nhiệm vụ của Tập đoàn. Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng chỉ đạo một số công việc cụ thể như: Tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo duy trì sản lượng khai thác; tối ưu hiệu suất, công suất tại các nhà máy phù hợp với các điều kiện kỹ thuật và gia tăng hiệu quả; khẩn trương triển khai giải pháp, đánh giá thị trường để giảm tồn kho phân bón, tối ưu nguyên liệu sản xuất, hoạt động kinh doanh; tăng tỷ trọng sử dụng những dịch vụ trong ngành, đặc biệt là ở lĩnh vực thăm dò, khai thác; rà soát mô hình, quản trị danh mục, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, thúc đẩy công tác đầu tư của Tập đoàn; chuẩn bị tốt các công việc cho mùa đại hội đồng cổ đông sắp tới; rà soát các nhiệm vụ trong các kỳ giao ban để đôn đốc triển khai theo đúng tiến độ;…

Cùng với nhiệm vụ SXKD, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai xuyên suốt trong năm 2023 như: Thúc đẩy các giải pháp để tăng tốc Chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn, dùng công cụ, công nghệ số để dịch chuyển mô hình kinh doanh, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng “văn hóa số” và chuyển đổi các văn phòng điện tử thành “văn phòng số”; Triển khai đồng bộ đề án dịch chuyển năng lượng, tập trung đẩy mạnh đánh giá, hoàn chỉnh chiến lược dịch chuyển năng lượng của Tập đoàn, cũng như đề án làm chủ công nghệ và triển khai các dự án năng lượng ngoài khơi; Nâng cao chất lượng, hiện thực hóa, phát triển hệ sinh thái Petrovietnam, đặc biệt là công tác liên kết chuỗi, tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị trong Tập đoàn, triển khai tích cực các chuỗi hiện hữu và biến các cơ hội tiềm năng thành các chuỗi hiệu quả trong hệ sinh thái của Tập đoàn.