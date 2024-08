PC Đắk Nông kiểm tra, khuyến cáo tránh cháy nổ, chập điện

Đắk Nông đang vào mùa mưa, để đảm bảo sử dụng điện an toàn, tránh bị chập điện, cháy nổ, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân kiểm tra các thiết bị điện.

Thời gian qua, PC Đắk Nông phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, cũng như đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ (PCCN).

Cụ thể, Công ty và các Điện lực trực thuộc chủ động phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn và kiểm tra hệ thống, thiết bị điện tại các cơ sở, hộ gia đình, từ đó kịp thời phát hiện vi phạm, khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn.

Để việc tuyên truyền an toàn điện được sâu rộng và mang lại hiệu quả, Điện lực TP Gia nghĩa phối hợp UBND, công an các phường kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, kiểm tra các hệ thống cung cấp và trang thiết bị điện, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng quy cách, yêu cầu của nhà sản xuất; phối hợp với sở, phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường học tuyên truyền an toàn điện đến học sinh, tránh xa đường dây điện khi tổ chức các hoạt động vui chơi, thả diều…

Tương tự, các Điện lực khác cũng cử cán bộ, công nhân viên tới từng cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hộ gia đình để kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị; đồng thời hướng dẫn lắp đặt thiết bị điện đúng cách, tuyệt đối không lắp đặt ở những nơi ẩm ướt, ngập nước, không để trang thiết bị điện phát nhiệt ở gần đồ vật dễ cháy nổ; khuyến cáo người dân không xây dựng công trình nhà ở, hàng quán trong hành lang an toàn lưới điện.

Qua kiểm tra, hầu hết các hộ dân, cơ sở đã nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt gia đình cũng như đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên còn những tồn tại cần phải khắc phục để tránh nguy cơ mất an toàn cháy nổ từ hệ thống, thiết bị điện.

Bà Phan Thị Hải Vy, chủ hộ kinh doanh phòng trọ ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp cho biết: “Số lượng phòng trọ ít nhưng tôi rất quan tâm đến công đảm bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị điện. Nhà tôi thường xuyên chú ý kiểm tra các thiết bị điện trong sinh hoạt và kiểm tra hệ thống đường dây điện theo khuyến cáo của ngành điện”.

Ông Lương Thanh Bình, chủ cơ sở sản xuất cơ khí, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song chia sẻ: “Rất ý thức về việc đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy vì liên quan trực tiếp đến tính mạng và tài sản của cả gia đình. Trong quá trình thi công hàn, tôi chuẩn bị đầy đủ các vật che chắn ngăn ngừa việc tiếp xúc với bộ phận dẫn điện, dây dẫn điện của các trang thiết bị”.

Ông Phùng Đức An - Phó phòng An toàn, Công ty Điện lực Đắk Nông, cho biết: “PC Đắk Nông luôn quan tâm đến công tác sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy, nổ trong nhân dân. Hàng năm, Công ty chỉ đạo các Điện lực trực thuộc kiểm tra, tư vấn, tuyên truyền sử dụng điện an toàn PCCN cho người dân, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, doanh nghiệp và các khách hàng”.

Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà", thời gian tới, PC Đắk Nông tiếp tục chỉ đạo các Điện lực trực thuộc phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và ngăn ngừa cháy nổ.