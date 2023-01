Pax Thiên trở thành nghệ sĩ

TPO - Không nối nghiệp cha mẹ nuôi, vốn là diễn viên hàng đầu Hollywood, Pax Thiên tự chọn con đường nghệ thuật riêng, còn dùng nghệ danh để không chịu ảnh hưởng bởi danh tiếng của Angelina Jolie và Brad Pitt.

Ngày 17/1, Page Six đưa tin Pax Jolie-Pitt (hay Pax Thiên), con trai gốc Việt của Angelina Jolie và Brad Pitt, đã bước chân vào con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, thanh niên sinh năm 2003 không nối nghiệp cha mẹ nuôi mà chọn cho mình lối đi riêng - art game (nghệ thuật trong game).

Nguồn tin độc quyền của Page Six mô tả các tác phẩm của Pax Thiên sử dụng quy trình nghệ thuật thị giác mixed media (truyền thông hỗn hợp, sử dụng nhiều hơn một phương tiện hoặc chất liệu để tạo ra tác phẩm) và truyền thông số. Chúng trừu tượng với người xem và không phải NFT.

Nguồn tin nhấn mạnh Pax Thiên không phải là “nepo baby” (chỉ con của người nổi tiếng, được hưởng các đặc quyền do tầm ảnh hưởng của cha mẹ). Nghệ sĩ trẻ hoạt động bí mật dưới nghệ danh Embtto để tránh mang tiếng dựa hơi hai ngôi sao Ông bà Smith.

Đối với Pax Thiên, art game không chỉ là sở thích, mà anh nghiêm túc với công việc này, đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tại phòng trưng bày ở Tel Aviv, Israel. Nguồn tin chưa biết giá trị của các tác phẩm nghệ thuật là bao nhiêu.

Dù từng công khai xuất hiện cùng cha mẹ nuôi và các anh chị em khác trong gia đình Jolie-Pitt, Pax Thiên khá kín tiếng, có xu hướng đứng ngoài ánh đèn sân khấu.

Pax Thiên tốt nghiệp trung học tại một trường tư thục ở Los Angeles vào tháng 6/2021. Quý tử nhà Jolie-Pitt không dự lễ tốt nghiệp vì e ngại trở thành tâm điểm bàn tán. Không có thông tin về việc Pax Thiên học lên đại học.

Tháng 6/2022, Pax Thiên được nhìn thấy có mặt trên phim trường Without Blood do Angelina Jolie đạo diễn ở Rome, Italy. Thanh niên gốc Việt được trang bị bộ đàm, thường xuyên trao đổi qua lại với mẹ.

Trong cuộc phỏng vấn với People ngày 17/8/2022, Angelina Jolie thuê hai con trai lớn của mình là Maddox và Pax Thiên làm trợ lý đạo diễn trong tác phẩm mới của cô. Ngôi sao Salt còn đặc biệt khen Pax Thiên làm việc chăm chỉ trên phim trường.

Pax Thiên từng hỗ trợ Angelina trong bộ phim đầu tay của cô với cương vị đạo diễn First They Killed My Father năm 2017.

Trước đó, Jolie tiết lộ trong lần xuất hiện trên Woman's Hour của kênh BBC Radio 4 năm 2016 rằng Pax có sở thích về âm nhạc và DJ.

Ngoài ra, Pax Thiên cũng có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh, quay phim.

NFT (Non-Fungible Token) hay token không thể thay thế là một dạng vật phẩm ảo được xác thực bằng công nghệ blockchain - công nghệ sử dụng chữ ký số để xác nhận tác phẩm gốc và người sở hữu tác phẩm. Nhờ đặc tính này, NFT trở thành loại tài sản độc nhất vô nhị, không thể sao chép hay làm nhái.

