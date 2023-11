Pax Thiên chỉ trích Brad Pitt

TPO - Pax Thiên Jolie-Pitt được cho là đã chỉ trích gay gắt cha nuôi Brad Pitt trên mạng xã hội vào năm 2020.

Ngày 20/11, Daily Mail đưa tin Pax Thiên đã sử dụng tài khoản Instagram riêng đăng bài về Brad Pitt vào đúng Ngày của Cha năm 2020 (21/6). Đáng nói, thay vì những lời tri ân, con trai nuôi gốc Việt lại dùng những ngôn từ gay gắt để chỉ trích tài tử sinh năm 1963.

“Chúc mừng Ngày của Cha đến kẻ khốn nạn đẳng cấp thế giới! Ông hết lần này đến lần khác chứng tỏ mình là một kẻ tồi tệ và đáng khinh. Ông không có sự quan tâm hay đồng cảm đối với 4 đứa con út (ám chỉ Zahara, Shiloh, Vivienne và Knox) đang run rẩy sợ hãi khi có mặt ông. Ông biến cuộc sống của những người gần gũi nhất với tôi thành địa ngục vĩnh viễn. Ông có thể nói với bản thân và thế giới bất cứ điều gì ông muốn, nhưng một ngày nào đó sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng. Vì vậy, chúc mừng Ngày của Cha, ông là con người tồi tệ!”, trích bài đăng được cho là Pax Thiên viết.

Theo Daily Mail, ngoài những lời chỉ trích, Pax Thiên đăng kèm bức ảnh cha nuôi nhận giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong Once Upon a Time... in Hollywood khoảng 4 tháng trước đó.

Nguồn tin cho biết đó là tài khoản mạng xã hội được Pax Thiên sử dụng cho bạn bè, chủ yếu là bạn cùng trường. “Cậu ấy không bao giờ nói nhiều về bố mẹ mình, luôn giữ mọi suy nghĩ cho riêng mình, nên điều đó thật bất thường”, nguồn tin nói.

Pax Thiên không tiết lộ có sự kiện cụ thể nào khiến cậu thất vọng hay là sự bùng phát sau nhiều năm căng thẳng.

Truyền thông quốc tế suy đoán thanh niên 20 tuổi dường như đang đề cập đến ồn ào Angelina Jolie cáo buộc Brad Pitt tấn công vợ con trên chuyên cơ riêng năm 2016, dẫn đến vụ ly hôn của một trong những cặp đôi đình đám nhất Hollywood. Mặc dù Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) xác định Brad vô tội và không truy cứu trách nhiệm hình sự, Angelina không chấp nhận kết luận này. Tháng 4/2022, nữ diễn viên 7X ẩn danh kiện FBI lên tòa án. Cô nộp tài liệu kèm hình ảnh chứng minh các con bị tổn thương bởi hành vi bạo hành của chồng cũ khi say rượu. Dù vậy, FBI vẫn quyết định không mở lại cuộc điều tra.

Đại diện của Angelina Jolie và Brad Pitt chưa bình luận gì về bài báo của Daily Mail.

Pax Thiên không phải người con nuôi duy nhất thể hiện sự bất mãn với Brad Pitt. Giữa tháng 11, Zahara hô tên mình là Zahara Marley Jolie trong buổi lễ gia nhập Alpha Kappa Alpha - hội nữ sinh người Mỹ gốc Phi liên trường đầu tiên trong lịch sử - tại Spelman College ở Atlanta (Mỹ). Những đứa trẻ nhà Angelina và Brad đều mang họ kép là Jolie-Pitt, động thái bỏ qua họ cha của Zahara cho thấy tình cảm cha con không mấy tốt đẹp. Maddox cũng được cho là bỏ họ Pitt trong các giấy tờ không cần tính hợp pháp.

Tú Oanh