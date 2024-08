OPSWAT được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á' năm thứ 5 liên tiếp

Tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2024 vào tối ngày 8/8, OPSWAT, công ty hàng đầu về an ninh mạng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, vinh dự nhận danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” lần thứ năm liên tiếp từ năm 2020. Đây là giải thưởng uy tín được công nhận bởi HR Asia, tạp chí quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị Nguồn nhân lực. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực liên tục của OPSWAT trong việc giữ vững và phát triển môi trường làm việc tích cực và kết nối với nhân viên.

Nơi làm việc tốt nhất Châu Á - danh hiệu được công nhận trên diễn đàn quốc tế

Danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” là sự công nhận trong lĩnh vực nhân sự dành cho các tổ chức, doanh nghiệp tại châu Á, từ các công ty thuộc danh sách Fortune 500, các tập đoàn đa quốc gia, tới các tổ chức thuộc khu vực chính phủ. Giải thưởng vinh danh các công ty, tổ chức có chính sách quản trị nhân sự hiệu quả và văn hoá doanh nghiệp đặc sắc.

Với danh hiệu này, OPSWAT tiếp tục khẳng định là một trong những nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất Việt Nam trong ngành công nghệ thông tin và an ninh mạng. OPSWAT đã xuất sắc vượt qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt của ban giám khảo HR Asia, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về văn hoá doanh nghiệp, phát triển con người, và quy trình quản lý nhân sự. Bên cạnh đó, ban giám khảo cũng đã khách quan xem xét phản hồi của nhiều người lao động tại OPSWAT theo bài khảo sát TEAM (Total Engagement Assessment Model). Điểm số cao về tinh thần làm việc, nhu cầu, kỳ vọng, cũng như mức độ gắn kết cho thấy OPSWAT đạt được sự hài lòng, gắn bó và tin tưởng của đa số nhân viên.

“Chúng tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi 5 năm liên tiếp được công nhận là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”, từ 2020 tới 2024. Giải thưởng này một lần nữa nhấn mạnh sự nỗ lực liên tục của toàn bộ đội ngũ OPSWAT trong việc tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và gắn kết, là nền tảng cho sự phát triển toàn cầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết giữ vững và tiếp tục phát triển môi trường làm việc tích cực và đầu tư mạnh mẽ hơn cho viêc phát triển nhân lực tại Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi đang liên tục mở ra nhiều cơ hội làm việc hấp dẫn cho các kỹ sư phần mềm, lập trình viên, cũng như các sinh viên ngành công nghệ thông tin muốn phát triển trong lĩnh vực an ninh mạng.”, ông Lã Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Nghiên cứu & Phát triển, Tổng Giám đốc OPSWAT Việt Nam chia sẻ.

Văn hoá lấy con người làm trọng tâm để phát triển

Kết nối nhân viên với sứ mệnh và tầm nhìn của công ty

HR Asia đánh giá cao triết lý lấy con người làm trọng tâm của OPSWAT. Triết lý này đã giúp OPSWAT xây dựng một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích nhân viên phát triển bản thân, đề cao thế mạnh và cá tính của mỗi cá nhân nhưng đồng thời kết nối mọi thành viên với sứ mệnh của công ty: Bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của thế giới. OPSWAT đã thành công trong việc truyền tải ý nghĩa và giá trị của công việc tới từng thành viên, giúp họ nhận thấy những đóng góp tích cực của mình tới cộng đồng toàn cầu, từ đó làm tăng động lực làm việc và sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp.

Tập trung đào tạo và phát triển nhân viên

OPSWAT chú trọng việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp của nhân viên. Tại OPSWAT, nhân viên được khuyến khích phát triển chuyên môn về an ninh mạng thông qua OPSWAT Academy, nền tảng đào tạo cung cấp các khóa học chuyên nghiệp về an ninh mạng cho cơ sở hạ tầng trọng yếu. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo mang tới nhiều cơ hội phát triển bản thân cho tất cả nhân viên.

Đặc biệt, OPSWAT liên tục tạo cơ hội, khuyến khích các bạn sinh viên, kỹ sư phần mềm có đam mê được học hỏi và thử sức trong lĩnh vực an ninh mạng với các chương trình Thực tập sinh và Nghiên cứu sinh đa dạng.

“Trở thành thực tập sinh Kỹ sư Phần mềm tại OPSWAT, em có cơ hội được làm việc gần gũi với các anh chị kỹ sư giàu kinh nghiệm và các phòng ban khác của công ty. Em đã được các anh chị theo sát, nhiệt tình hướng dẫn để có những hiểu biết đầu tiên về hệ thống an ninh mạng hiện đại và rèn luyện kỹ năng lập trình, giải quyết vấn đề. Tham gia OPSWAT, em có cơ hội trải nghiệm, làm việc với những thách thức an ninh mạng thực tế và đóng góp vào các dự án có ý nghĩa với cộng đồng trên toàn thế giới.", Mai Hoàng Danh, Kỹ sư Phần mềm C++ tại OPSWAT chia sẻ.

Môi trường hợp tác quốc tế

OPSWAT tạo ra một nơi làm việc nơi mọi người đều được tôn trọng, đánh giá cao và có thể phát huy thế mạnh của mình vào nỗ lực chung. Công ty coi trọng bản sắc riêng của từng cá nhân, trao đổi và làm việc bằng giao tiếp cởi mở, trực tiếp và tôn trọng lẫn nhau. Tất cả thành viên đều có thể dễ dàng kết nối, làm việc và học hỏi từ các đồng nghiệp tại 18 văn phòng OPSWAT trên toàn cầu.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến

Tại OPSWAT, tất cả nhân viên được trang bị nền tảng công nghệ hiện đại, bao gồm các phần mềm quản lý công việc, các ứng dụng công nghệ, các máy móc thiết bị phục vụ tốt nhất cho công việc, nhằm nâng cao hiệu suất và sự thuận lợi trong công việc.

Chính sách phúc lợi toàn diện

Ngoài mức lương cạnh tranh, OPSWAT còn cung cấp các phúc lợi hấp dẫn cho nhân viên như ưu đãi về cổ phiếu, thưởng hiệu suất, các chuyến du lịch, câu lạc bộ thể thao, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm cho nhân viên và gia đình,… Những chính sách phúc lợi toàn diện này nâng cao quyền lợi và sự an tâm cho tất cả thành viên trong công ty.

Được công nhận là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” lần thứ năm liên tiếp khẳng định môi trường làm việc xuất sắc tại OPSWAT. Để tiếp tục đổi mới và dẫn đầu trong lĩnh vực an ninh mạng cơ sở hạ tầng trọng yếu, công ty kiên định đầu tư vào đội ngũ nhân viên của mình, đảm bảo mang đến các sản phẩm và giải pháp vượt trội cho khách hàng trên toàn thế giới.

Truy cập website www.opswat.com/careers/open-positions để tìm hiểu về các cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn như Kỹ sư Phần mềm, Kiểm thử, Trải nghiệm Khách hàng.v.v. Hãy cùng OPSWAT phát triển sự nghiệp của bạn trong lĩnh vực an ninh mạng!