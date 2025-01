One Mount Group nhận nhiệm vụ xây dựng mạng Blockchain Layer 1 'Make in Vietnam'

Công ty Cổ phần One Mount Group - Thành viên của Hiệp hội Blockchain Việt Nam, cam kết đầu tư 200-500 triệu USD để làm chủ công nghệ chuỗi khối nền tảng và triển khai mạng Blockchain Layer 1, nhằm xây dựng hạ tầng chuỗi khối quốc gia, bao gồm mạng Blockchain quốc gia "Make in Vietnam".

One Mount đầu tư 200-500 triệu USD xây dựng mạng Blockchain Layer 1 của Việt Nam

Ngày 15/01/2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI với chủ đề: "Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số Việt Nam bằng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam".

Tại Diễn đàn lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chính thức giao nhiệm vụ cho One Mount Group, một thành viên của Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) xây dựng mạng Blockchain Layer 1 “Make in Vietnam”. Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa Việt Nam làm chủ công nghệ chuỗi khối, tạo nền tảng cho sự phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên công nghệ số.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần phải làm trong thời gian tới, đồng thời hoanh nghênh ý tưởng giao, nhận nhiệm vụ cho các doanh nghiệp tiên phong làm chủ công nghệ số chiến lược của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng Bí thư tin tưởng và kỳ vọng các bộ, ngành cùng với các doanh nghiệp sẽ hiện thực hoá được các mục tiêu lớn lao, đưa các sản phẩm Make in Việt Nam vươn tầm quốc tế.

“Tôi đề nghị mỗi doanh nghiệp công nghệ số của chúng ta tự đặt ra cho mình mục tiêu phát triển cao, đầy khát vọng, không ngừng nâng cao nguồn nhân lực cả về chất lượng, số lượng… Chúng ta phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam phải là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển công nghiệp công nghệ số, đồng thời phải tạo ra ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số lớn trong khu vực và trên thế giới”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Với cam kết đầu tư 200-500 triệu USD, One Mount Group sẽ phát triển mạng blockchain Layer 1 với các tiêu chí: tốc độ cao, khả năng mở rộng vượt trội, bảo mật tối ưu cùng cơ chế đồng thuận. Nền tảng này không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ chuỗi khối trong nước mà còn sẵn sàng liên thông quốc tế, trở thành cầu nối với các mạng blockchain công cộng trên toàn cầu. Mạng Blockchain Layer 1 “Make in Vietnam” sẽ là nền tảng cốt lõi, hỗ trợ vận hành, khai thác, tương tác và liên thông giữa các loại hình mạng chuỗi khối, thúc đẩy sự phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApps) trong nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục, và dịch vụ công.

Bà Nguyễn Thị Dịu, TGĐ Công ty Cổ phần One Mount Group chia sẻ: “Chúng tôi tự hào nhận nhiệm vụ quan trọng này từ Tổng Bí thư Tô Lâm. Nền tảng Blockchain Layer 1 mà chúng tôi phát triển sẽ không chỉ phục vụ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam, đưa đất nước tiến xa hơn trong kỷ nguyên số hóa toàn cầu”.

Thuộc hệ sinh thái tài chính Techcombank, One Mount Group ra đời với tầm nhìn trở thành hệ sinh thái công nghệ đáng tin cậy và lớn nhất Việt Nam, cung cấp các giải pháp và dịch vụ xuyên suốt chuỗi giá trị từ lĩnh vực dịch vụ tài chính, phân phối, bất động sản và bán lẻ. Tập trung vào giá trị cốt lõi: Việt Nam là ưu tiên hàng đầu - Chính trực - Thấu hiểu - Đổi mới, bứt phá, One Mount góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng truyền thống của người Việt theo hướng hiện đại hóa, khơi mở hướng đi mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đưa công nghệ blockchain trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam nhấn mạnh: “Đây là sự kiện quan trọng theo định hướng của Bộ Chính trị tại Quyết định số 57/QĐ-TW cũng như vai trò của VBA trong việc thực hiện Chiến lược Blockchain Quốc gia theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với việc nhận nhiệm vụ này, One Mount Group cùng các thành viên của Hiệp hội Blockchain sẽ góp phần ứng dụng công nghệ blockchain vào xây dựng chính phủ số và công dân số tại Việt Nam, đưa công nghệ blockchain trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần định vị Việt Nam là quốc gia dẫn đầu khu vực và có ảnh hưởng trên trường quốc tế về công nghệ blockchain”.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) được giao hai nhiệm vụ trong Chiến lược Blockchain Quốc gia. Cụ thể, VBA được giao nhiệm vụ phối hợp cùng các doanh nghiệp phát triển các nền tảng chuỗi khối Make in Việt Nam xây dựng các cơ chế vận hành, khai thác và tương tác, liên thông giữa các loại hình mạng chuỗi khối hoạt động trên Hạ tầng blockchain Việt Nam và tập hợp các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam xây dựng các nền tảng blockchain, thúc đẩy chia sẻ thông tin, nâng cao nội lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Để được giao nhiệm vụ quan trọng, One Mount đã chứng minh năng lực về công nghệ, nhân tài, tài chính, khi xây dựng mô hình hệ sinh thái số toàn diện trong lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ và bất động sản. Các công ty thành viên thuộc One Mount đã tập trung phát triển và cung cấp hệ thống giải pháp công nghệ như VinShop - nền tảng phân phối FMCG hàng đầu Việt Nam, OneU - nền tảng phong cách sống lớn nhất Việt Nam, OneHousing - hệ sinh thái bất động sản toàn diện, cung cấp các giải pháp trọn vẹn cho mọi nhu cầu về nhà ở của người Việt.

One Mount liên tiếp được ghi danh trên bảng vàng giải thưởng hàng đầu trong nước và quốc tế như: Đối tác có chuỗi cung ứng và logistic xuất sắc nhất của Google Cloud (2022); Top 10 Doanh nghiệp ICT Việt Nam cung cấp nền tảng chuyển đổi số; Top 10 Doanh nghiệp Fintech; Top 10 Doanh nghiệp Proptech… One Mount và các công ty thành viên đã đạt chứng nhận và liên tục duy trì chất lượng về an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn toàn cầu như ISO27001, PCI-DSS.