ODIN CLUB – Thương hiệu streetwear cá tính dành cho giới trẻ

Giá cả học sinh sinh viên nhưng từ chất lượng đến thiết kế đều đảm bảo phù hợp xu hướng, có chất riêng, ODIN CLUB là một local brand đang được giới trẻ quan tâm và yêu thích.

“Cá tính riêng” của thương hiệu thời trang trẻ trung ODIN CLUB

ODIN CLUB (hay còn gọi là ODIN) được thành lập năm 2020, bắt đầu với việc bán online trên nền tảng Facebook, đến nay ODIN đã hiện diện thêm trên Instagram, Shopee, Lazada và TikTok Shop. 2 founder của ODIN là những người trẻ, yêu thích thời trang và đam mê khởi nghiệp từ những năm tháng sinh viên nên đội ngũ khá tự tin trong việc hiểu nhu cầu, mong muốn của giới trẻ. Để bản thân dễ dàng tự tin tỏa sáng, ODIN mạnh dạn tập trung vào phong cách streetwear cho những con người trẻ trung, cá tính, trendy, theo đuổi hình tượng bad boy, bad girl, đặc biệt là Gen Z.

Với ODIN CLUB, bad boy hay bad girl không phải là những anh chàng hay cô nàng nổi loạn và hư hỏng. Họ là những con người sống có đam mê, biết chơi, dám chơi và giàu trải nghiệm, vì vậy họ luôn muốn bản thân mình có sức cuốn hút riêng và “nổi bật giữa đám đông”. Hiểu rõ điều đó, thời trang của ODIN luôn bắt kịp xu hướng, biến hóa đa dạng cả về thiết kế và danh mục sản phẩm. Đến với ODIN, các bạn trẻ dễ dàng và có đầy đủ lựa chọn những item như polo, t-shirt, sơ mi, áo khoác gió, áo phao, varsity, cardigan, hoodie, sweatshirt, quần short, quần dài, ... để tự do mix & match xuống phố mỗi ngày. Với slogan “Just Stand Out”, ODIN CLUB hy vọng sẽ luôn được đồng hành cùng những khách hàng yêu dấu của mình trong cuộc sống, giúp các bạn luôn nổi bật từ phong cách đến thần thái khi ở giữa đám đông, trong bất kỳ hoàn cảnh hay môi trường nào.

Không chỉ chăm chút cho vẻ bề ngoài, ODIN CLUB còn tập trung vào một giá trị cốt lõi khác là chất lượng sản phẩm. Từ chất vải đến những đường kim mũi chỉ, hình in, hình thêu đều được đội ngũ của ODIN dành nhiều tâm huyết. Quả thực trong phân khúc giá học sinh sinh viên, ODIN CLUB là một lựa chọn đáng cân nhắc cho các tín đồ thời trang ưa thích sống chất.

ODIN CLUB được giới trẻ hưởng ứng như thế nào?

Bằng sự nỗ lực và thay đổi không ngừng, ODIN CLUB đã dần khẳng định được vị thế và giành được sự yêu mến của đông đảo các thượng đế. Không hề khó khăn để bắt gặp nhiều các KOL, KOC check-in cùng đồ nhà ODIN trên các mặt trận Facebook, Instagram hay TikTok.

Không chỉ vậy, nhiều item của ODIN CLUB còn nhanh chóng phá đảo các BXH sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử để mà khi bước ra đường, các khách hàng ruột còn thường xuyên bắt gặp các signature item của nhà ODIN, quá trời quá đất ý tưởng lớn gặp nhau nhưng mỗi người vẫn biết cách biến hóa theo phong cách riêng.

Theo đuổi giá trị xu hướng, ODIN CLUB cũng nhanh chóng tham gia nền tảng TikTok Shop từ giữa năm 2022 với đa dạng ý tưởng, đa dạng cách tiếp cận và triển khai. Đến hiện tại, ODIN đã trở thành một trong những Top thương hiệu thời trang trên nền tảng, được ghi nhận bởi đội ngũ TikTok Shop và các Top Creator.

Tất cả những kết quả đạt được của ODIN CLUB đến từ sự cố gắng của cả một tập thể và sự ủng hộ của tất cả các khách hàng. Mọi lời khen hay góp ý đến từ khách hàng đều được đội ngũ của ODIN lắng nghe và trân trọng. Với khát vọng vươn lên phát triển hơn nữa, ODIN CLUB hứa hẹn sẽ tiếp tục là một local brand thời trang hàng đầu được giới trẻ có guu yêu mến và lựa chọn.

Thông tin liên hệ:

Website: https://odinclub.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/odinclubvn

TikTok: https://www.tiktok.com/@odinclub

Hotline: 0983.985.989