OCB tăng cường hỗ trợ khách hàng cập nhật sinh trắc học và giấy tờ tùy thân hết hạn

Với nhiều giải pháp tích cực, ngân hàng Phương Đông (OCB) đang gấp rút đẩy mạnh hỗ trợ các khách hàng hoàn tất thủ tục cập nhật sinh trắc học và giấy tờ tùy thân hết hạn. Đến thời điểm hiện tại, gần 90% khách hàng đã hoàn tất đối chiếu và toàn bộ hệ thống của OCB đều đã sẵn sàng triển khai việc tạm dừng giao dịch trực tuyến với các khách hàng chưa hoàn tất 2 điểm trên từ ngày 30/12 - trước 2 ngày so với thông tư.

Được biết, OCB đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông tin, quy định theo thông tư 17 và Thông tư 18 đến khách hàng qua tất cả các kênh chính thống của ngân hàng từ nhiều tháng qua. Song song đó, xây dựng đội hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng cài đặt sinh trắc học khuôn mặt và cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân 24/7; Tăng cường đội ngũ tổng đài thông qua Hotline miễn phí 18006678 và thành lập nhóm phản ứng nhanh, cung cấp đầu mối tiếp nhận thông tin liên tục. Các phản hồi về sự cố sẽ được báo cáo và giải quyết trong thời gian ngắn nhất.

Trên các nền tảng ngân hàng số OCB OMNI và Liobank đều được tích hợp tính năng cập nhật giấy tờ tùy thân và sinh trắc học ngay từ tháng 5/2024.

Tại CN/PGD, ngân hàng triển khai ứng dụng OCB Assist – một ứng dụng nội bộ do OCB phát triển để nhân viên thực hiện thu thập sinh trắc học của khách hàng. Tính năng này sẽ hỗ trợ đến các nhóm khách hàng bao gồm: Khách hàng cá nhân là người Việt Nam không đăng ký trực tuyến được trên ứng dụng OCB OMNI do thiết bị không có NFC, khách hàng chưa biết cách đăng ký trực tuyến hoặc khách hàng có quốc tịch nước ngoài.

“Theo quy định, từ ngày 1/1/2025, các chủ tài khoản và thẻ nếu chưa hoàn tất cập nhật giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sẽ không thể thực hiện được bất kỳ giao dịch chuyển khoản, thanh toán, rút tiền nào trên tất cả các kênh giao dịch ngân hàng, không phân biệt giá trị hay loại hình giao dịch. Bên cạnh đó, nếu chủ tài khoản chưa xác minh sinh trắc học với ngân hàng thì chỉ có thể nạp, rút hoặc chuyển khoản tiền tại quầy của ngân hàng. Thậm chí, người dùng còn không thể sử dụng các cây ATM/CDM của hệ thống liên ngân hàng để nạp/rút tiền. Do vậy, để đảm bảo hoạt động giao dịch của khách hàng được thông suốt, chúng tôi đã và đang nỗ lực không ngừng trong công tác hỗ trợ. Đến nay, gần 90% khách hàng đã hoàn tất đối chiếu và lượng khách hàng đến CN/PGD để thực hiện rất đông. Điều này cho thấy sự quan tâm tích cực của khách hàng trong việc áp dụng và tuân thủ yêu cầu của NHNN. Riêng tại OCB, chấp hành nghiêm túc Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NH, toàn bộ hệ thống của OCB đã sẵn sàng triển khai việc tạm dừng giao dịch trực tuyến với các khách hàng chưa hoàn tất 2 điểm trên từ 30.12 - trước 2 ngày so với thông tư. Vì vậy, các khách hàng chưa kịp bổ sung, liên hệ OCB gần nhất hoặc truy cập ứng dụng OCB OMNI để hoàn tất để không bị gián đoạn dịch vụ”. Đại diện Lãnh đạo OCB cho biết.

Theo NHNN, việc xác thực sinh trắc học tài khoản ngân hàng là giải pháp công nghệ, tăng cường và nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cho khách hàng. Đảm bảo xác nhận chính chủ trong giao dịch trực tuyến, hạn chế và ngăn ngừa hiệu quả các rủi ro phát sinh từ tội phạm công nghệ, lừa đảo và chiếm đoạt thông tin khách hàng, thông tin tài khoản.

Chia sẻ thêm về vấn đề bảo mật trong giao dịch trực tuyến, ông Lương Tuấn Thành - Giám Đốc Khối Công Nghệ và Chuyển đổi số cho biết: “Đối với OCB, mục tiêu khi xây dựng các nền tảng trực tuyến là làm sao để khách hàng vừa có một trải nghiệm tối ưu, vừa đảm bảo an toàn, bảo mật. Vì thế, ngoài việc đầu tư hạ tầng công nghệ, chúng tôi cũng liên tục xây dựng các chương trình giúp khách hàng nhận biết được những nguy cơ tiềm ẩn về dữ liệu, link lừa đảo và các cách thức lừa đảo… thông qua các kênh: tin nhắn, email... Song song đó, phần quy trình và vận hành bên trong nội bộ ngân hàng luôn được kiểm soát gắt gao bởi hệ thống công nghệ hiện đại, tránh thất thoát thông tin khách hàng hoặc bị tấn công. Chúng tôi cũng đầu tư thêm các nền tảng liên quan về đầu tư an toàn AI; phân tích dữ liệu và dự báo sớm nhằm đảm bảo hoạt động an toàn bảo mật thông tin của ngân hàng được tốt hơn”.

Những năm trở lại đây, khi hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng tăng, đi kèm với đó là nhiều ngân hàng Việt Nam có tỷ lệ trên 90% giao dịch trên nền tảng số thì việc các tổ chức tín dụng ứng dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả giao dịch khách hàng là điều rất cần thiết. Đặc biệt là vấn đề bảo mật. Năm 2024, NHNN đã ban hành hàng loạt thông tư chỉ đạo về hoạt động này nhằm tăng cường phòng ngừa, xử lý, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, từ đó đảm bảo quyền lợi, thông tin người dân. Và việc sớm hoàn tất đăng ký thông tin sinh trắc học được đánh giá là bước quan trọng trong việc bảo vệ khách hàng trước những rủi ro an ninh ngày càng phức tạp.