Nút mạch điều trị ung thư gan nhẹ nhàng, ít tác dụng phụ với phương pháp hạt ngậm hóa chất hiện đại

Nút mạch điều trị ung thư gan là phương pháp can thiệp hiệu quả, ít xâm lấn, ít nguy cơ biến chứng, thường được chỉ định ở giai đoạn trung gian khi không còn chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, việc truyền hóa chất làm tắc mạch gan cũng để lại một số tác dụng phụ khiến người bệnh “ám ảnh”.

Bệnh nhân 71 tuổi bỏ điều trị sau lần đầu nút mạch gan

Bệnh nhân Đ.T.Hà, 71 tuổi, đã mắc viêm gan B gần 30 năm nay nhưng không điều trị và theo dõi thường xuyên. Năm 2021, bệnh nhân được phát hiện ung thư gan và được chỉ định điều trị bằng phương pháp nút mạch gan tại một bệnh viện ở Hà Nội. Cuộc can thiệp diễn ra thuận lợi, nhưng những triệu chứng sau đó khiến cả bệnh nhân và gia đình đều ám ảnh.

“Lần đầu nút mạch gan năm 2021, bố mình sốt liên tục trong 3 tuần. Do bệnh gan nên bác sĩ cũng giải thích là không nên dùng thuốc hạ sốt. Cứ thế cả nhà phải liên tục chườm ấm để hạ sốt. Giai đoạn ấy không chỉ bố mình mà cả nhà cùng mệt mỏi, căng thẳng, không biết bao giờ mới kết thúc. Sau này mỗi khi nhắc chuyện bố đi khám lại hay nút mạch tiếp, ông đều từ chối và không muốn tiếp tục điều trị.” – chị N.N.H, con dâu bệnh nhân chia sẻ.

Tháng 4/2023, bệnh nhân Đ.T.Hà xuất hiện lại các triệu chứng đau bụng, chán ăn, mất ngủ kéo dài. Khi đó, gia đình buộc phải vừa thuyết phục bệnh nhân kiên trì điều trị vừa cố gắng tìm bác sĩ và phương pháp để lần nút mạch thứ hai có thể diễn ra suôn sẻ hơn.

“Gia đình mình lo lắng rất nhiều, chuẩn bị tinh thần cho đợt điều trị dài hơi và mệt mỏi. Mình chỉ biết cố gắng đi tìm bệnh viện tốt, bác sĩ giỏi và hy vọng phương pháp điều trị mới sẽ giúp bố bớt khổ sở hơn lần đầu”- chị H, con dâu bệnh nhân chia sẻ.

Nút mạch gan sử dụng hạt ngậm hóa chất làm hoại tử trên 80% khối u, ít tác dụng phụ

Khi tới Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bệnh nhân được ThS.BS Lê Thị Vân Anh thăm khám kỹ lưỡng xác định khối u trên 8cm nằm sát bao gan, nguy cơ cao vỡ ra ngoài bao gan, ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Tuy nhiên, rất may mắn là khối u vẫn u trú tại gan, chưa có di căn ra ngoài gan, chưa có huyết khối tĩnh mạch cửa.

Ths. BSNT Đỗ Huy Hoàng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp Điện quang BVĐK Hồng Ngọc cho biết: “Kích thước khối u lớn, bệnh nhân lại lớn tuổi, chức năng gan kém và từng có trải nghiệm ám ảnh về tác dụng phụ sau nút mạch. Do đó, chúng tôi lựa chọn sử dụng phương pháp nút mạch điều trị ung thư gan bằng hạt ngậm hóa chất. Mục đích là để hạt sẽ phóng thích hóa chất dần dần, từ từ, giúp giảm mức độ phản ứng lại của cơ thể, giảm hội chứng sau nút mạch nhờ đó bệnh nhân ít sốt hơn, hồi phục nhanh hơn”.

Trước khi can thiệp, bác sĩ cũng chỉ định chụp MSCT (chụp cắt lớp vi tính đa dãy) động mạch gan để nhận diện, đánh giá tỉ mỉ tất cả nhánh động mạch nuôi u và số lượng u có trong gan. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ cũng sử dụng máy móc kỹ thuật cao như máy chụp mạch số hóa xóa nền với kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tại bàn…

Nhờ vậy, việc định vị, luồn vi ống thông chọn lọc vào từng nhánh động mạch được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Hóa chất được bơm chính xác vào các nhánh động mạch nuôi u gan, giúp bảo tồn các nhánh mạch lành nuôi gan và những mô gan lành.

Sau ca can thiệp, bệnh nhân được ekip bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa theo dõi chặt chẽ, liên tục trong 3 ngày. Các triệu chứng sốt, buồn nôn vẫn có xuất hiện nhưng mức độ và thời gian giảm hẳn so với lần can thiệp trước đó.

“Rất may là lần này ông sốt nhẹ hơn, thời gian cũng chỉ trong 2-3 ngày. Ông cũng không buồn nôn hay khó chịu, đêm ngủ tốt, sức khỏe cải thiện rất nhiều. Gia đình vừa ngạc nhiên vừa rất an tâm” – chị Hà, con gái bệnh nhân chia sẻ.

Một tháng rưỡi sau can thiệp nút mạch, trong ngày tái khám, khối u gan của bệnh nhân Đ.T.Hà đã hoại tử trên 80%. Gia đình và người bệnh đều yên tâm và tiếp tục tin tưởng lựa chọn Bệnh viện Hồng Ngọc cho lần can thiệp tiếp theo.

Ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam, thường bắt nguồn từ việc người bệnh nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C, hoặc nghiện rượu, lạm dụng rượu bia. Ung thư gan khi được phát hiện sớm sẽ có nhiều lựa chọn để điều trị triệt căn, giảm nguy cơ tái phát, giúp người bệnh kéo dài thời gian và nâng cao chất lượng sống. Do đó, người bệnh khi có triệu chứng như chán ăn, mệt mỏi, vàng da, đau bụng… cần thăm khám định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời.