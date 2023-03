Nữ Ninh Bình Lienvietpostbank xuất sắc đánh bại Than Quảng Ninh tại Vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG

Trong trận đấu thứ hai tại bảng A vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2023 diễn ra vào tối qua (1.3) tại Bắc Ninh, các cô gái Ninh Bình Lienvietpostbank đã xuất sắc giành chiến thắng tuyệt đối trước Than Quảng Ninh. Đây cũng thắng lợi thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng tại vòng 1.

Trước khi thi đấu trận này, Ninh Bình Lienvietpostbank đang dẫn đầu bảng với 3 điểm, dù có cùng điểm số với Kinh Bắc Bắc Ninh và Geleximco Thái Bình nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu vượt Than Quảng Ninh, đội bóng Cố Đô sẽ nâng khoảng cách lên 3 điểm so với đội xếp sau. Nhưng Than Quảng Ninh không phải là đối thủ dễ chơi. Ở trận ra quân, các học trò của HLV Trần Tuấn Kiệt đã có cuộc lội ngược dòng 3-2 trước Ngân hàng Công Thương. Do vậy mà Than Quảng Ninh được dự báo sẽ mang lại không ít khó khăn cho Ninh Bình Lienvietpostbank.

Tất nhiên, sau khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 3-0 trước các nhà ĐKVĐ Geleximco Thái Bình, các cô gái Ninh Bình Lienvietpostbank đang có sự tự tin và hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Trong trận đấu này, Ninh Bình Lienvietpostbank tung ngoại binh Thái Lan - Wipawee Srithong. Dù vậy, đội bóng có khởi đầu đầy khó khăn trước đối thủ bên kia sân. Than Quảng Ninh nhập cuộc tốt, chơi đôi công và bám đuổi trong nửa đầu set 1. Than Quảng Ninh dẫn trước 10-8 nhưng sau đó, với sự xuất sắc của Bích Tuyền, Ninh Bình Lienvietpostbank đã vượt lên dẫn 12-8. Chính nhờ 4 điểm được ghi liên tiếp của đối chuyền này mà Ninh Bình Lienvietpostbank lật ngược tình thế, các học trò của HLV Thái Thành Tùng chơi tự tin, hiệu quả trong phòng ngự và tấn công. Ninh Bình Lienvietpostbank vượt lên dẫn 16-13, 18-14 trước khi thắng 25-17.

Set đấu thứ hai diễn ra dễ dàng hơn nhiều cho Ninh Bình Lienvietpostbank. Sự xuất sắc của Bích Tuyền, Lưu Thị Huệ, Đinh Thuý, Thanh Thuý đã giúp đội bóng Cố Đô khởi đầu thuận lợi và giành chiến thắng với tỉ số 25-17.

Set đấu thứ ba không nằm ngoài kịch bản, sự hiệu quả của hàng công đến từ các mũi nhọn Bích Tuyền, Wipawee Srithong hay Đinh Thuý giúp Ninh Bình Lienvietpostbank tiếp tục khởi đầu tốt và tạo khoảng cách về điểm số ở đầu set 3. Các học trò của HLV Thái Thành Tùng sớm vượt lên dẫn 10-6, 13-8, 14-9. Khi mà thế trận gần như đã an bài, các VĐV của Ninh Bình Lienvietpostbank vẫn tiếp tục giữ vững sự hưng phấn. Bích Tuyền và các đồng đội tiếp tục tạo khoảng cách 15-11, 21-13 trước khi thắng 25-16.

Chiến thắng 3-0 (25-17, 25-17, 25-16) trước Than Quảng Ninh giúp Ninh Bình Lienvietpostbank củng cố ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối và đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí nhất bảng.

Tại lượt trận thứ ba diễn ra vào ngày 4.3, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng sẽ gặp Kinh Bắc Bắc Ninh. Ở trận này, Kinh Bắc Bắc Ninh có lợi thế sân nhà, tuy vậy với phong độ vững vàng, hưng phấn, người hâm mộ có quyền mong đợi thêm một chiến thắng nữa của đội bóng Cố Đô.

Nữ Ninh Bình Lienvietpostbank cùng với Nam Ninh Bình Lienvietpostbank là hai đội bóng đất Cố Đô Hoa Lư được tài trợ bởi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Lienvietpostbank. Trong những năm qua, Ngân hàng tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động xã hội trực tiếp, các hoạt động tài trợ và các phong trào từ thiện, tập trung vào 5 trụ cột chính: Giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực, Y tế, Văn hóa và Thể thao, An sinh xã hội, Hỗ trợ địa phương nghèo phát triển, đúng với phương châm “Gắn xã hội trong kinh doanh” mà ngân hàng hướng đến lâu dài.