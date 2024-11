Nữ chính phim hot nhất Hàn Quốc lúc này

TPO - Nữ diễn viên Chae Soo Bin gây sốt ngay khi "When the phone rings" mới phát sóng 2 tập. Mỹ nhân sinh năm 1994 quen mặt trong nhiều tác phẩm nhưng chưa thực sự có vai diễn bật lên so với đồng nghiệp cùng lứa.