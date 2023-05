Nữ ca sĩ một năm không được nhìn con vì đăng ảnh nhạy cảm

TPO - Lần gặp con gần nhất của Britney Spears là trước đám cưới với Sam Asghari. Cô không gặp hai con sau khi bị con trai út chỉ trích về cách nuôi dạy, chồng cũ phàn nàn việc đăng ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.

Theo Page Six, Britney Spears hơn một năm không gặp con trai sau khi bị hai con chỉ trích những hành vi khó hiểu trên mạng xã hội. Trong bộ phim tài liệu TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom, nhà sản xuất Katie Hayes nói: "Cuối hè 2022, vụ việc căng thẳng, tồi tệ đến mức các con không trả lời tin nhắn của mẹ. Spears đã rất tức giận".

Nguồn tin xác nhận với Page Six lần gần nhất giọng ca Toxic gặp hai con trai Sean Preston, 17 tuổi và Jayden, 16 tuổi là vào đầu năm 2022, trước đám cưới của cô với bạn trai Sam Asghari.

Mối quan hệ của Spears với các con trai đã rạn nứt trước khi trở nên căng thẳng vào tháng 8/2022. Jayden công khai chỉ trích kỹ năng nuôi dạy con của nữ ca sĩ.

“Tôi nghĩ mẹ phải vật lộn để quan tâm và thể hiện tình thương với chúng tôi. Tôi không nghĩ mẹ đủ yêu thương anh Preston. Tôi thấy điều đó thật tệ", Jayden nói với Daily Mail.

Kevin Federline - chồng cũ và là cha của hai người con Spears - nói sở thích đăng ảnh nude lên mạng của nữ ca sĩ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ.

“Tôi cố gắng giải thích với con rằng đó chỉ là cách để mẹ thể hiện bản thân. Nhưng điều đó không giúp ích được nhiều. Tôi không dám tưởng tượng cảnh các con mình đi học và bị bạn bè bàn tán" Kevin Federline tiếp lời.

Ngay sau đó, Spears cho biết cô rất buồn khi nghe Jayden nói về mình. “Tôi đau lòng khi nghe con trai nói tôi không làm tốt vai trò làm mẹ. Ngày nào đó tôi sẽ gặp trực tiếp hai con và nói rõ về điều này".

Sau khi nữ ca sĩ nhắm vào các con, Federline - người được cho là nhận được 20.000 USD tiền nuôi con từ Spears - đăng video cảnh nữ ca sĩ la mắng con trai. Những video này được quay mà cô không hề biết.

Sau khi bộ phim tài liệu mới về Britney Spears của TMZ được phát sóng, chồng của Spears gọi đây là "bộ phim kinh tởm". Anh bất bình vì những người kể chuyện không ở trong cuộc đời của Spears nhưng lại kể những điều "như là sự thật".

"Đột nhiên, sau 15 năm, khi vợ tôi được tự do, họ lại dùng 'kính hiển vi' soi cô ấy và kể những câu chuyện này?", Sam Asghari viết trên mạng xã hội.