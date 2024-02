“Nó” không xương, sao có thể gãy được nhỉ?

TP - Về giải phẫu học, con người là động vật duy nhất không có xương ở đó. Nhưng hiện tượng gãy hoàn toàn vẫn có thể xảy ra khi dương vật ở vào trạng thái cương cực độ.

Ngàn lẻ một lý do gãy “súng”

Khoa Nam học và Y học giới tính Bệnh viện ĐH Y Hà Nội từng tiếp nhận một trung niên trong tình trạng súng sưng nề và bầm tím. Câu chuyện của bệnh nhân khiến các bác sĩ bất ngờ. Chàng trai 40 vào buổi sáng đã dùng tay bẻ cong xuống cậu nhỏ đang “chào cờ” với mục đích làm cậu xìu đi cho cảm giác căng tức. Lập tức anh ta thấy đau nhói, cậu nhỏ mềm oặt luôn nhưng chỉ một loáng sau thì bắt đầu sưng nề. Cho đến khi không chịu được cảm giác đau tức thì anh quyết định đến bệnh viện. Các bác sĩ xác định trung niên bị vỡ vật hang và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Một bác sĩ nam khoa của bệnh viện thận Hà Nội thì không thể nào quên trường hợp bệnh nhân của mình cách đây vài năm. Anh ta được chở đến viện trong tình trạng bảo bối bị gãy. Hóa ra đó là hậu quả của một bao gạo 5 cân do cô vợ ném thẳng vào cột buồm đang hiên ngang sau lớp quần mỏng phấp phới, do cô ấy đang lúc bận rộn cần chồng giúp đỡ mà gọi mãi chồng vẫn cứ nằm yên trên giường. Theo như mô tả của nạn nhân của bao gạo thì lúc đó anh ta nghe “rắc” một cái. Đi liền với đó là cảm giác đau, khó chịu. Cơn đau sau tăng nhanh. Do anh đến viện sớm nên khả năng hồi phục là khả quan, bảo bối sau điều trị không bị cong vẹo. Đừng đơn giản nghĩ nó chỉ… xấu giai nhé. Chẳng hạn như nếu chàng trai ngoẹo cổ sang một bên thì sẽ khó mà có thể… chiến đấu được.

Khoa ngoại thận tiết niệu bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cũng từng phẫu thuật cấp cứu cho một nam bệnh nhân 20 tuổi ở Vĩnh Long bị gãy dương vật do thói quen tự bẻ.

Nó không xương, sao lại có thể gãy được nhỉ?

Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc (BV Đại học Y Hà Nội) nói rằng đây là một trong những quan niệm sai lầm nhất về cơ thể người đàn ông. Về giải phẫu học, con người là động vật duy nhất không có xương ở đó. Nhưng hiện tượng gãy hoàn toàn vẫn có thể xảy ra khi dương vật ở vào trạng thái cương cực độ. Ngay cả lúc ngủ, tưởng như an toàn nhất, vẫn cứ phải đề phòng tai nạn. Bởi thống kê cho thấy, một người đàn ông trung bình 1 đêm có 4-6 lần dạ cương. Tuy nhiên, tai nạn hay xảy ra nhất chính là trong những lúc hành sự, có làm thì mới có… gãy.

“Dương vật bị chấn thương khi quan hệ tình dục hoặc bị bẻ cong khi đang cương sẽ làm tăng áp lực đột ngột và làm rách lớp áo của vật hang. Do vậy, máu ở bên trong vật hang sẽ chảy ra ngoài gây tụ máu và ngấm vào tổ chức xung quanh làm cho cậu nhỏ tím tái và cong vẹo về bên bị gãy”, BS Nguyễn Hoài Bắc giải thích.

Nhiều người cho rằng mình quê khi chỉ vận hành duy nhất tư thế truyền thống- mặt đối mặt. Với bản chất sáng tạo, con người không ngừng tìm ra những tư thế mới nhằm tăng thêm khoái cảm gối chăn. Nhưng nam học đã chứng minh tư thế truyền thống mới chính là bước phát triển đỉnh cao của loài người, phân biệt giữa con người và các loài vật. Đó là chưa kể sự sáng tạo bất cẩn rất thường khi là nguyên nhân gây nên những tai họa.

Chẳng hạn như - tư thế người phụ nữ ở trên có thể giải phóng phụ nữ đỡ nhàm chán, thoát khỏi cảm giác bị… truyền giáo, nhưng đàn ông có khả năng phải trả giá đau đớn cho cuộc cách mạng trong phòng ngủ này. Giải thích cụ thể hơn cho vấn đề này, BS. Lê Vương Văn Vệ (BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội) cho biết: Với tư thế yêu đó, người nữ chủ động kiểm soát mọi chuyển động. Toàn bộ trọng lượng cơ thể người nữ đặt lên người nam trong khi bảo bối đang ở thế cao ngạo nhất. Và chỉ cần cô ấy một lần… hạ cánh sai trên dương vật đang cương cứng là tai nạn đã có thể xảy ra.

BS Nguyễn Đình Liên (Bệnh viện E Hà Nội) cho biết thêm, vỡ vật hang (gãy dương vật) do nhiều nguyên nhân gây nên, có thể do tư thế khi sinh hoạt tình dục bất thường, cưỡng dâm… Độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 34. Đây là độ tuổi sung mãn và có nhiều thử nghiệm khám phá về tình dục. Suy ra, trẻ trâu mới dễ gặp tai nạn. Khổ thay, đa số các nạn nhân thường chỉ tới bệnh viện sau 6 giờ. Khi không thể chịu được sự đau đớn thì họ mới tìm đến bác sĩ do đó việc điều trị trở nên khó khăn hơn nhiều và hiệu quả thì cũng không được như mong muốn, BS Nguyễn Hoài Bắc cho biết.