Ninh Dương Lan Ngọc, Katy Nguyễn có cứu được phòng vé Việt?

TPO - Sự xuất hiện của diễn viên Chi Pu và Lan Ngọc, Katy Nguyễn hứa hẹn giúp doanh thu phòng vé Việt khởi sắc trở lại sau thời gian dài thua lỗ.

Trong tháng 10, rạp phim chứng kiến sự xuất hiện của 2 dự án Việt được chờ đón: Mười: Lời nguyền trở lại và Cô gái từ quá khứ. Cả hai có điểm chung đều là hậu truyện (sequel), có phần trước rất ăn khách, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi bảo chứng doanh thu phòng vé. Đặc biệt, những cái tên như Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc được xem là “át chủ bài”, được kỳ vọng giúp phòng vé Việt hồi sức sau khi bị phim ngoại lấn lướt.

Thuộc thể loại kinh dị, Mười: Lời nguyền trở lại là phần tiếp theo của Mười: Truyền Thuyết Về Bức Chân Dung (2007) do Việt – Hàn hợp tác sản xuất. Trước đó, phần một là hiện tượng phòng vé với doanh thu hơn 30 tỷ đồng nên ít nhiều tác phẩm vẫn được chú ý dù ra mắt sau 15 năm. Chưa kể, dàn diễn viên cũ gồm Hồng Ánh, Anh Thư, Bình Minh đều đồng ý trở lại, càng tăng thêm sự tò mò từ phía khán giả.

Trong phần hai, Chi Pu đảm nhận vai chính Linh, cô sinh viên ngành mỹ thuật có niềm đam mê hội họa. Một lần, nhân vật vô tình gặp lại bạn thân Hằng (Rima Thanh Vy) tại một đám tang. Thấy Hằng tiều tụy, cô đồng ý đưa bạn về nơi ở - một biệt thự cổ xây tại vùng quê Đồng Nai hẻo lánh. Đến đây, cô liên tục gặp phải những hiện tượng siêu nhiên, từ đó khám phá sự thật về ngôi nhà cũng như lời nguyền về hồn ma Mười (Anh Thư) năm nào.

Trong khi đó, Cô gái từ quá khứ tiếp tục khai thác câu chuyện về Ms. Q – nhân vật chính trong hai phần Gái già lắm chiêu 2 (2018) và Gái già lắm chiêu 3 (2020) do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Theo các nhà sản xuất, đây là phần mở màn cho Vũ trụ mỹ nhân, xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa loạt nhân vật do các nữ diễn viên nổi tiếng đảm nhận như Lan Ngọc, Diễm My 9X, Jun Vũ, Phương Anh Đào… Trước đó, ê-kíp từng có ý định thực hiện Vũ trụ gái già nhưng cuối cùng lại đổi tên, đổi định hướng.

Chuyện phim nối tiếp những sự kiện phần trước, khi Ms. Q (Ninh Dương Lan Ngọc) lấy Jack (Lê Xuân Tiền) nhưng vẫn chưa thể yên bề gia thất. Cô bất ngờ mất tích sau khi gặp lại Quỳnh Yên (Kaity Nguyễn), một người bạn đã mất liên lạc từ 15 năm trước. Từ đó, kịch bản hé lộ nhiều góc khuất về Ms. Q, lật mở nhiều nút thắt bất ngờ trong cuộc đời nhân vật.

Đặt lên bàn cân, cả Chi Pu và Lan Ngọc đều là những gương mặt hút khách. Song, Lan Ngọc phần nào nhỉnh hơn vì có bề dày kinh nghiệm, từng đảm nhận nhiều thể loại vai khác nhau. Hơn nữa, diễn viên sẽ không gặp nhiều khó khăn khi đã quen với nhân vật, từng đóng Ms. Q hai lần. Đáng tiếc gần đây diễn xuất của cô không còn được đánh giá cao, đặc biệt là trong phim chiếu Tết 1990.

Lan Ngọc gần như “đóng đinh” với hình ảnh duy nhất: Những cô gái thành thị cá tính, có lối sống độc lập, tự chủ. Thế nên, thách thức đặt ra là cô phải tìm cách làm mới để tạo nên một Ms. Q vừa quen vừa lạ, từ đó chinh phục khán giả.

Với Chi Pu, vai diễn đánh dấu lần trở lại sau 3 năm vắng bóng kể từ Chị chị em em (2019). Trước đó, diễn xuất của cô được đánh giá có sự tiến bộ, thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Chi Pu thử sức với thể loại kinh dị nên không tránh khỏi khó khăn. Nhân vật trong phim cũng chưa thực sự ấn tượng, ít đất cho diễn viên tỏa sáng.

Về cơ bản, mỗi dự án nêu trên đều có thuận lợi và hạn chế nhất định. Mười: Lời nguyền trở lại là tác phẩm đầu tay của nữ đạo diễn Hằng Trịnh nên ít nhiều còn thiếu sót. Ra rạp ngày 30/9, tác phẩm nhận phản hồi không tốt từ phía khán giả lẫn giới chuyên môn. Phần lớn ý kiến đánh giá cao việc khai thác phần hai, nhưng ý tưởng còn cũ kỹ, kịch bản hạn chế và phong cách đạo diễn chưa chắc tay. Theo Box Office Vietnam, phim thu hơn 13 tỷ đồng sau 1 tuần công chiếu, chưa thể soán ngôi phim Hàn Bỗng dưng trúng số.

Trong khi đó, đảm nhận vai trò đạo diễn Cô gái từ quá khứ là Bảo Nhân và Nam Cito. Bộ đôi có lợi thế kinh nghiệm vì từng thực hiện đến 4 tác phẩm có màu sắc và chủ đề khá tương đồng. Đặc biệt, Gái già lắm chiêu 3 hiện đứng thứ 7 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời với hơn 135 tỷ đồng. Do đó, họ vẫn là những đạo diễn nắm bắt tốt tâm lý khán giả, biết cách làm chủ phong cách cá nhân.

Ngoài ra, trong tháng 10 khán giả còn được thưởng thức 2 phim kinh dị Việt khác là Đảo độc đắc: tử mẫu thiên linh cái và Virus cuồng loạn. Tuy nhiên, cả hai đều không được đánh giá cao từ khi công bố vì chất lượng poster thấp, nội dung trailer không hấp dẫn.

Một cái tên được giới chuyên môn chờ đợi là Memento Mori: Đất – dự án đầu tiên trong bộ ba phim (trilogy) do Marcus Mạnh Cường Vũ viết kịch bản kiêm đạo diễn, lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật trong cuốn sách Điểm đến của cuộc đời (tác giả Đặng Hoàng Giang). Song, tác phẩm thuộc dòng phim độc lập, không phải lựa chọn tốt để cứu phòng vé Việt.