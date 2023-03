Niềng răng giá bao nhiêu thì hợp lý

Chi phí niềng răng là một trong những nguyên nhân tác động đến việc đưa ra quyết định niềng răng. Vậy đâu là yếu tố quyết định đến mức giá và liệu niềng răng giá rẻ có đi đôi với chất lượng?

Những yếu tố cấu thành nên bảng giá

Niềng răng không chỉ cải thiện sức khỏe răng miệng mà còn giúp bạn có hàm răng đều đẹp, thẩm mỹ nhờ việc sắp đều các răng trên cung hàm. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định niềng răng, cần cân nhắc và tìm hiểu kỹ về mức chi phí phải chi trả nhằm tránh những phát sinh không đáng có.

Theo các chuyên gia tại Dr. Vương - Niềng răng đẹp cho biết: “Bảng giá niềng răng phụ thuộc vào các yếu tố quan trọng như: Mức độ phức tạp của ca niềng; Phương pháp niềng răng; Chuyên môn, trình độ của bác sĩ điều trị. Bên cạnh đó, những yếu tố về cơ sở vật chất hay chất lượng dịch vụ tại phòng khám cũng cần đặc biệt quan tâm. Nhất là các hạng mục gói niềng răng phải được liệt kê chi tiết và công khai minh bạch với khách hàng. Ngoài ra, cần đến thăm khám ít nhất 2 - 3 nha khoa để nghe tư vấn phác đồ điều trị cũng như chi phí của từng bên. Sau đó có thể cân nhắc, tham khảo ý kiến để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất”.

Trong quá trình niềng răng, nhiều trường hợp sẽ phải sử dụng thêm các khí cụ hỗ trợ nhằm thúc đẩy việc niềng răng đạt kết quả tốt hơn. Khi thăm khám, bác sĩ sẽ chỉ định các khí cụ tương ứng. Để quá trình niềng được diễn ra một cách tốt nhất trước khi có hàm răng đều và đẹp bạn phải có một hàm răng khỏe mạnh trước. Vì vậy, việc điều trị tổng quát các bệnh lý răng miệng trước niềng như sâu răng, viêm nha chu, viêm tủy,… là vô cùng quan trọng. Điều này cũng sẽ mất thêm một khoản chi phí.

Tiêu chí đánh giá nha khoa uy tín

Tại TP Hồ Chí Minh, không quá khó để bắt gặp những cơ sở nha khoa có quảng cáo về dịch vụ niềng răng. Nhưng bao nhiêu trong số những nha khoa đó đủ điều kiện để tiến hành điều trị. Theo các chuyên gia, không phải bác sĩ nào làm về răng cũng có thể niềng răng hay bất kỳ cơ sở nha khoa nào cũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng vô trùng… để tiến hành ca niềng răng một cách an toàn và thành công.

“Tiêu chí cơ bản và quan trọng nhất để đánh giá một địa chỉ niềng răng uy tín chính là nha khoa phải được cấp phép hoạt động, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề và nha khoa có hợp đồng cam kết rõ ràng. Ngoài ra, nha khoa có nhiều phản hồi tích cực từ người đã niềng răng cũng là một tiêu chí cần thiết giúp bạn sàng lọc, loại bỏ được những địa chỉ có dịch vụ chăm sóc khách hàng không tốt. Bởi vì, niềng răng khá đặc thù so với các điều trị nha khoa thẩm mỹ thông thường. Niềng răng kéo dài khoảng 1 - 3 năm, bên cạnh kết quả chỉnh nha thì quy trình điều trị cũng cần phải chú ý. Do đó, bạn cần một nha khoa có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, nhiều đánh giá tích cực từ chính người trải nghiệm và quy trình điều trị chuẩn y khoa, đảm bảo an toàn sức khoẻ”, các bác sĩ tại Dr. Vương - Niềng răng đẹp chia sẻ thêm.

“Trăm nghe không bằng một thấy”, hàng ngàn lời quảng cáo chưa hẳn đã giá trị bằng một cảm nhận thực tế của người trong cuộc. Chính vì vậy, bạn nên tìm hiểu kỹ về trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm của bác sĩ trực tiếp điều trị, cùng với độ uy tín của nha khoa và những phản hồi về mức độ hài lòng của các khách hàng đã từng thực hiện niềng răng tại đó.

Mức giá hợp lý cho một ca niềng răng là bao nhiêu?

Phương pháp niềng răng ngày nay càng trở nên đa dạng, khách hàng càng có nhiều quyền lợi từ việc khám, tư vấn và lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng cũng như mong muốn và điều kiện kinh tế của mình.

Lý giải về mức giá niềng răng, các bác sĩ Dr. Vương - Niềng răng đẹp cho biết: “Từ 30 triệu đến 40 triệu là mức giá hợp lý cho một ca niềng răng tại nha khoa uy tín. Với những tiêu chuẩn khắt khe về đội ngũ bác sĩ, cơ sở vật chất và trang thiết bị nên mức giá này hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, hầu hết các nha khoa uy tín đều có chính sách trả góp dành cho khách hàng. Nhờ chia nhỏ số tiền theo mỗi tháng phần nào có thể giảm bớt áp lực về tài chính, qua đó giúp khách hàng an tâm khi niềng răng, dù là học sinh hay sinh viên”.

Qua đó có thể thấy, giá cả không nói lên được giá trị của một ca niềng vì chưa chắc giá rẻ đã chất lượng và ngược lại. Niềng răng thẩm mỹ được coi là phương pháp chỉnh nha khoa học, mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho răng miệng của chúng ta. Do đó, dù ở giai đoạn nào cũng không được lơ là vì cái giá phải trả cho sai lầm khi vội đưa ra quyết định là rất lớn.

Dr. Vương - Niềng răng đẹp là địa chỉ niềng răng an toàn, uy tín, có phương thức trả góp 0% lãi suất.

Dr. Vương - Niềng răng đẹp hoạt động dựa trên nguyên tắc chuẩn mực, tư vấn đúng và đủ. Đảm bảo và cam kết với khách hàng sau quá trình điều trị sẽ có hàm răng đều đẹp, tự nhiên và bền đẹp nhất. Sự nhiệt tình, niềm nở, quan tâm khách hàng của đội ngũ nhân viên Dr. Vương - Niềng răng đẹp sẽ là điểm ấn tượng đầu tiên khiến khách hàng hài lòng khi mới bước vào nha khoa.

Chúng tôi tự hào là một trong những địa chỉ niềng răng uy tín, đem lại cho khách hàng những giá trị tốt nhất.

Địa chỉ:

- Cơ sở 1: 108 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

- Cơ sở 2: 90 - 92 Châu Văn Liêm, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 090 118 68 64

Website: Trung Tâm Niềng Răng Đẹp Dr Vương (drvuong.vn)