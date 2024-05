Những mẫu C-SUV đáng tiền nhất: VinFast VF 7 không có đối thủ

Sức mạnh vượt trội, nhiều công nghệ an toàn đặc biệt là loạt tính năng hỗ trợ lái ADAS, đi kèm chi phí lăn bánh tối ưu hơn, VinFast VF 7 đang là mẫu xe đáng mua nhất trong phân khúc C-SUV ở tầm giá 1 tỷ đồng.

Động cơ VinFast VF 7 mạnh hơn xe thể thao

VinFast VF 7 tại Việt Nam hiện có hai phiên bản: VF 7S và VF 7 Plus. Trong đó, phiên bản VF 7S sử dụng một động cơ điện đặt ở trục trước có công suất 130 kW tương đương 175 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Phiên bản VF 7 Plus trang bị hai động cơ điện đặt ở cả hai trục trước - sau, cho tổng công suất 260 kW, tương đương 350 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Trong phân khúc C-SUV hiện tại ở Việt Nam, thông số trên của VinFast VF 7 vượt trội so với nhóm xe xăng cùng phân khúc như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay Toyota Corolla Cross.

Cụ thể, Mazda CX-5 phiên bản động cơ 2.0L có công suất 155 mã lực, phiên bản động cơ 2.5L cũng chỉ lên tới 188 mã lực. Hyundai Tucson động cơ 1.6L Turbo có công suất 180 mã lực, động cơ xăng 2.0L mang công suất 155 mã lực. Mẫu Toyota Corolla Cross động cơ xăng 1.8L cho công suất chỉ 138 mã lực.

Điều đó cho thấy, cả hai phiên bản VinFast VF 7 đều đang vượt trội về vận hành so với xe cùng tầm giá. Đặc biệt, phiên bản VF 7 Plus có công suất tới 350 mã lực, gấp khoảng 2 lần so với các mẫu xe còn lại. Con số này thậm chí còn lớn hơn các mẫu xe thể thao vài tỷ đồng như Porsche Macan hay Maserati Grecale.

Trang bị vượt trội tầm giá 1 tỷ đồng

Ngoài khả năng vận hành vượt tầm phân khúc, VF 7 còn sở hữu gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS có tới 25 tính năng (phiên bản Plus), bỏ xa những đối thủ cùng phân khúc thường chỉ sở hữu 14-15 tính năng, đa phần là các tác vụ cơ bản. Trong đó, trên VF 7, chủ xe được hỗ trợ tối đa với các công nghệ nổi bật như hỗ trợ lái trên đường cao tốc hay hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc. Đây là các tính năng ADAS cấp độ 2, giảm bớt mệt mỏi cho chủ xe trong các tình huống giao thông phức tạp.

Trang bị an toàn bị động trên VinFast VF 7 cũng là điểm sáng khi bản VF 7 Plus được trang bị tới 8 túi khí, bản 7S 6 túi khí, nhiều nhất phân khúc.

Các công nghệ an toàn khác có thể kể đến như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, chức năng chống lật ROM, giám sát áp suất lốp, căng đai khẩn cấp toàn bộ ghế, khóa ghế trẻ em ISOFIX.

Ngoài ra, VF 7 được trang bị loạt tính năng thông minh VF Connect giúp cho chủ xe kiểm soát xe của mình mọi lúc, mọi nơi. Người dùng có thể điều khiển xe từ xa; thiết lập, theo dõi và ghi nhớ thói quen lái xe của từng người; điều hướng, dẫn đường; sử dụng các tính năng giải trí như nghe nhạc, xem phim. Các tính năng trên xe có thể được kích hoạt qua màn hình giải trí cảm ứng 12,9 inch hoặc trợ lý ảo tiếng Việt trên xe. Cộng với trang bị màn hình HUD (phiên bản Plus), chủ sở hữu có thể tận hưởng trải nghiệm lái rảnh tay, an toàn.

Đặc biệt hơn, sở hữu mẫu xe này, người dùng sẽ liên tục được trải nghiệm các công nghệ an toàn, công nghệ giải trí thông minh nhất sau mỗi lần cập nhật phần mềm, thay vì phải mua xe thế hệ mới hơn như khi sử dụng xe xăng.

Chi phí tối ưu nhất trong phân khúc

VinFast VF 7S có giá từ 850 triệu đồng, phiên bản Plus có giá 999 triệu đồng, tương đương các mẫu xe xăng cùng phân khúc nhưng lại sở hữu nhiều trang bị công nghệ, an toàn tiên tiến hơn hẳn. Đặc biệt, do VF 7 là một chiếc xe thuần điện, chủ xe sẽ không phải nộp lệ phí trước bạ từ 10-12% giá bán xe tùy từng địa phương theo quy định hiện hành, tương đương khoảng 85-120 triệu đồng. Đây chính là lợi thế khiến giá lăn bánh của VF 7 hấp dẫn hơn các mẫu như Hyundai Tucson, Mazda CX-5…

Bên cạnh đó, nhiều người dùng phản hồi các dòng xe điện luôn có chi phí vận hành tiết kiệm hơn xe xăng. Cụ thể, nếu thuê pin VF 7, cộng cả tiền sạc pin và chi phí thuê pin (từ 2,9 triệu đồng cho quãng đường dưới 3.000 km), tổng chi phí nhiên liệu hàng tháng chỉ dưới 5 triệu đồng (theo mức giá sạc tại trạm sạc công cộng là 3.858 đồng/kWh). Nếu mua pin, người dùng chỉ tốn chi phí sạc điện khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, nếu mua một chiếc xe xăng như Mazda CX-5 sử dụng động cơ 2.5L, chi phí nhiên liệu thực tế hàng tháng cho 3.000 km sẽ vào khoảng 7 triệu đồng, gấp nhiều lần so với VF 7.

Ngoài ra, người dùng VinFast VF 7 nói riêng và ô tô điện nói chung không cần phải thay dầu máy và các chi tiết cơ khí hao mòn theo thời gian. Theo thống kê, trong 5 năm đầu, người dùng chỉ tốn hơn 9 triệu đồng chi phí bảo dưỡng cho VF 7. Con số này nếu sử dụng xe xăng có thể gấp 2-4 lần so với xe điện, lên tới hàng chục triệu đồng.

Trên thị trường, VinFast là hãng xe duy nhất tại Việt Nam áp dụng chương trình bảo hành lên tới 10 năm cho một mẫu xe trong phân khúc C-SUV. Đây cũng là lợi thế không thể chối cãi, khi các hãng xe khác hiện nay hầu như chỉ bảo hành xe trong khoảng thời gian 3-5 năm.

Việc sở hữu VF 7 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ chính sách ưu đãi “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam” do VinFast triển khai. Khách hàng mua VF 7 được vay trả góp lên tới 80% giá trị xe trong vòng 8 năm với lãi suất hấp dẫn nhất thị trường. Như vậy, chủ xe chỉ cần bỏ ra hơn 9 triệu đồng/tháng cho phiên bản 7S, hơn 10 triệu đồng/tháng cho phiên bản 7 Plus là có thể nhận xe. Nếu trả thẳng, khách hàng được giảm 4% vào giá bán xe, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.