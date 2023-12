Những giá trị đặc biệt của tòa tháp Beachfront trực diện biển

Sắp tới đây vào ngày 16/12/2023, nhà phát triển dự án Ixora Ho Tram by Fusion sẽ tổ chức lễ ra mắt chính thức tòa tháp Beachfront. Đây là sự kiện mở bán được rất nhiều khách hàng mong đợi để quyết định lựa chọn những căn hộ khách sạn mà mình ưng ý và chính thức trở thành chủ sở hữu của siêu phẩm nghỉ dưỡng với rất nhiều giá trị đặc biệt này.

Sống trọn cùng thiên nhiên rừng & biển đắt giá nhất thị trường

Từng được kênh truyền hình CNNGo (Mỹ) bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, Hồ Tràm sở hữu dải biển nguyên sơ trải dài hơn 30km, được bao quanh bởi mảng xanh ngút ngàn của 11.000ha rừng nguyên sinh với khí hậu ấm áp quanh năm.

Tận dụng lợi thế tự nhiên vô cùng đặc biệt này, toàn bộ các căn hộ khách sạn của dự án nói chung và tháp Beachfront nói riêng đều được thiết kế đúng chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao, chuẩn chỉnh trong từng chi tiết để không gian của ngôi nhà luôn kết nối trực tiếp với thiên nhiên bên ngoài, đảm bảo chủ sở hữu hay khách lưu trú ngắn ngày luôn tận hưởng view biển trực diện lung linh trước nhà hay view rừng xanh mát sau lưng. Tất cả tạo nên giá trị nghỉ dưỡng đặc biệt, độc đáo và đẳng cấp mang tên Ixora, mang đến những giá trị vô cùng lớn cho sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần.

Sở hữu 01 căn hộ, tận hưởng cả một thiên đường nghỉ dưỡng

Ngoài việc được nghỉ dưỡng giữa rừng và biển, mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng đều được đáp ứng bởi hơn 16.000m2 tiện ích nội khu đầy đủ được đầu tư quy mô và bài bản. Không chỉ mang đến sự thoải mái và tiện nghi nhất cho khách hàng mà việc trang bị một không gian rộng lớn tại hai tầng khối đế như vậy sẽ đồng thời đảm bảo được việc vận hành đúng chuẩn resort 5 sao với dịch vụ kỹ thuật và hậu cần chuyên nghiệp, gián tiếp đảm bảo doanh thu bán phòng sau này.

Vì là dự án thành phần của tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á The Grand Ho Tram nên khách hàng của Ixora đồng thời được tận hưởng luôn cả một quần thể tiện ích đã hiện hữu - “một điểm đến, triệu trải nghiệm”. Sở hữu căn nhà trong tổ hợp quy mô 164ha này chắc chắn sẽ là niềm tự hào của chủ sở hữu mỗi khi tiếp đãi bạn bè và đối tác với sân golf The Bluffs, casino và cụm khách sạn danh tiếng toàn cầu InterContinental Grand Ho Tram & Holiday Inn Resort Ho Tram.

Không phải chủ đầu tư nào cũng có đủ năng lực và danh tiếng để phát triển một quần thể nghỉ dưỡng quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế như vậy. Đó là còn chưa kể đến kinh nghiệm phát triển dự án cũng như năng lực bán phòng cho cả thị trường quốc tế lẫn nội địa, mang đến sự an tâm cho khách hàng bởi đã có thể “mắt thấy, tay sờ” vào những tài sản đã hữu hình của chủ đầu tư và đánh giá được hiệu suất kinh doanh hiện tại.

Khu phức hợp The Grand Ho Tram đã tạo dựng tên tuổi và khẳng định vị thế trên khắp toàn cầu. Sức hút của một khu nghỉ dưỡng trị giá hàng tỷ đô la luôn đúng tại tất cả các quốc gia trên thế giới. Vì là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu vui chơi giải trí nên hiệu suất bán phòng sẽ được nâng cao, đảm bảo dòng tiền cho nhà đầu tư cũng như giá trị tài sản gia tăng mạnh mẽ trong dài hạn và thanh khoản tốt.

Vị trí cực kỳ chiến lược

Thứ nhất, vị trí dự án thuộc bãi biển còn nguyên sơ nằm trong top những bãi biển đẹp nhất hành tinh và nằm ngay rừng nguyên sinh Phước Bửu lớn nhất miền Nam.

Thứ hai, Ixora sở hữu vị trí trung tâm của thủ phủ du lịch đầy sức sống với hàng loạt tên tuổi lớn như InterContinental, Holiday Inn Resort, Fusion, Melia, Angsana & Dhawa, Hyatt Regency, Best Western, Marriott. Tất cả sẽ cộng hưởng để thu hút không chỉ thị trường 16 triệu dân Tp.HCM mà còn hướng đến con số quy mô thị trường lên đến 8 tỷ người thông qua cửa ngõ sân bay quốc tế Long Thành. Vì vậy, một tỷ lệ lắp đầy phòng hấp dẫn vượt hơn con số hiện tại khoảng 50% ngày trong tuần và hơn 90% ngày cuối tuần của Hồ Tràm là hoàn toàn có cơ sở. Chính vì những dữ liệu thực tế trên, việc Ixora đưa ra chính sách chương trình cho thuê cam kết lợi nhuận 24% trong 4 năm đầu và chia sẻ doanh thu 30% từ năm thứ 5 trở đi đã được thị trường và các nhà đầu tư kinh nghiệm lâu năm tích cực đón nhận bởi tính khả thi cao.

Thứ ba, dự án chỉ cách TP.HCM 120km tương đương khoảng 2 giờ di chuyển. Trong tương lai, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào hoạt động cũng như tuyến đường ven biển Hồ Tràm mở rộng 42m sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 90 phút. Du khách sẽ cảm thấy thoải mái hơn, chủ động và thuận tiện hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn để tranh thủ nghỉ ngơi và thư giãn. Điều này sẽ tạo nên một hấp lực mạnh mẽ, cộng hưởng cùng trào lưu du lịch bằng ô tô riêng sẽ tạo đà cho du lịch Hồ Tràm bùng nổ hơn trong tương lai.

Thứ tư, Ixora chỉ cách sân bay quốc tế Long Thành 50km, tương đương 50 phút di chuyển. Điều này có ý nghĩa rất lớn cho chủ sở hữu khi dễ dàng thuận tiện đi về sau những chuyến bay xa. Đồng thời, cảng hàng không này sẽ là đòn bẩy quan trọng để du lịch Hồ Tràm bùng nổ sau năm 2025.

Uy tín và năng lực của nhà phát triển dự án

Tên tuổi của chủ đầu tư luôn được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công cho bất kỳ dự án bất động sản nào, đồng thời là bảo chứng cho sự gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn. Ixora Ho Tram by Fusion thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khách hàng nhờ uy tín và danh tiếng của chủ đầu tư nước ngoài - Lodgis Hospitality Holdings.

Lodgis là liên doanh của Quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới Warburg Pincus và các cổ đông lớn, được thành lập với mục tiêu đầu tư và quản lý các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại các điểm đến nổi tiếng chủ yếu ở Việt Nam và Đông Nam Á. Danh mục các dự án bất động sản nghỉ dưỡng của Lodgis đã được mở rộng tại hầu hết các thành phố du lịch biển nổi tiếng ở Việt Nam và Thái Lan, trong đó Hồ Tràm chính là tâm điểm với sự đầu tư quy mô nhất.

Ixora tự hào là dự án thành phần thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram. Với nguồn đầu tư quy mô từ Lodgis Hospitality Holdings, chủ đầu tư Ho Tram Project Company Ltd. đang tích cực phát triển khu phức hợp The Grand Ho Tram với dự án mới nhất là Ixora Ho Tram by Fusion - Giai Đoạn 2.

Lễ mở bán tòa tháp Beachfront ngày 16/12/2023 sắp tới đây sẽ là một cơ hội vô cùng đặc biệt để các nhà đầu tư tinh nhạy được sở hữu một siêu phẩm nghỉ dưỡng được phát triển bởi một tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực này.