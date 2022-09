Những dấu ấn trong chuyển đổi số của hệ sinh thái giáo dục Egroup

TP - Với lợi thế tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực giáo dục, các thương hiệu của Tập đoàn Egroup đã kịp thời chuyển đổi số linh hoạt và toàn diện trong thời điểm đại dịch Covid-19. Hoạt động này không chỉ tạo ra những trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho phụ huynh, học sinh ngay từ giữa mùa dịch mà còn tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn Egroup trong tương lai.

Chuyển đổi số ngay từ khâu đào tạo

Là một trong những Tập đoàn hàng đầu và tiên phong về ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, Egroup đã sớm có chủ trương và biện pháp chuyển đổi số kịp thời từ trong mùa dịch, với nhiều sản phẩm giáo dục trực tuyến và kết hợp linh hoạt giữa trực tuyến - trực tiếp để đảm bảo việc học của học sinh không bị gián đoạn.

Nổi bật trong số các thương hiệu này trước hết phải kể đến Apax Leaders. Với lợi thế là một trong những đơn vị Anh ngữ đi đầu về ứng dụng công nghệ cao vào trong đào tạo, ngay khi COVID-19 ập đến, Apax Leaders đã kịp thời chuyển sang dạy online miễn phí cho học viên trong hệ thống với chương trình ESL-Live và chương trình Apax Story Time (học tiếng Anh online qua những câu chuyện kể) dành cho học sinh ngoài hệ thống.

Sau 2 tháng triển khai, các chương trình này của Apax Leaders đã thực sự để lại dấu ấn lớn không chỉ bởi tính nhân văn và sự chia sẻ khó khăn với các bậc phụ huynh trong mùa dịch mà còn bởi chất lượng thực sự mà các buổi học mang lại. Tỷ lệ hài lòng của học viên đối với chương trình ESL-Live đạt trên 95%. Trong khi đó, với Apax Story Time - chỉ sau 6 tập đầu đã tiếp cận tự nhiên hơn 300 ngàn lượt người học và hàng ngàn lượt chia sẻ.

Kết quả khá ấn tượng, song Apax Leaders vẫn tiếp tục quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số với việc nâng cấp, hoàn thiện và cho ra mắt chương trình đào tạo tiếng Anh online chuẩn quốc tế mang tên “Apax Virtual School”. Chương trình nhận được sự hưởng ứng, đón nhận và đánh giá cao của đông đảo phụ huynh vì ứng dụng tối đa công nghệ 4.0, đảm bảo 100% giáo viên bản ngữ, đa dạng khóa học để lựa chọn và đặc biệt là học phí hết sức hợp lý.

Điểm nổi bật nhất ở Apax Virtual School là hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS (Learning Management System) thông minh, mới nhất thế giới, cho phép kết nối đa nền tảng và không giới hạn mức độ tương tác trong quá trình học. Xét trên thang điểm quốc tế, mô hình này đáp ứng được mức cao nhất (thang bậc 5/5) của tiêu chuẩn học trực tuyến chuẩn hiện đại.

Đặc biệt, các bài giảng của Apax Leaders được số hóa và chuẩn hóa, dễ dàng tích hợp với các nền tảng học online sẵn có nên học viên có thể xem các nội dung trực tuyến, thảo luận, làm kiểm tra và comment trên hệ thống. Trong khi đó, với giáo viên, họ có thể quản lý thời gian học, lượng bài tập đã làm và chưa làm, chất lượng, kết quả học của học viên và báo cáo học tập theo thời gian thực.

Trong khi đó, tại hệ thống Anh ngữ Englishnow cũng đã phát triển mạnh thị trường tiếng Anh online với sản phẩm trực tuyến Englishnow Co-Learning được nhiều phụ huynh, học sinh đón nhận. Nhiều phụ huynh đánh giá cao về mô hình học tập thông minh mà thương hiệu này mang lại cho con họ. Tại đây, các con được tương tác học tập nhiều hơn 81% so với phương pháp truyền thống và được rèn luyện cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết qua máy tính bảng và giáo trình cũng như các hoạt động dự án trên lớp. Doanh thu từ các khóa online của Englishnow trong thời điểm dịch còn được ghi nhận tăng gấp 3 lần so với các khóa học offline.

Còn tại Học viện quốc tế Franklin, việc học tập của học sinh cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch do Học viện đã áp dụng mô hình học trực tuyến Blended Learning. Đây là phương pháp giáo dục kết hợp giữa việc học online và offline, đáp ứng chuẩn xác nhu cầu cá nhân của từng học sinh dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Theo đó, học sinh được cung cấp tài khoản cá nhân để đăng nhập và học tập dưới sự kiểm soát của thầy cô, đồng thời, có thể liên hệ với các cố vấn học tập hoặc giáo viên của Học viện thông qua email và điện thoại. Vì vậy, các em có thể chủ động sắp xếp thời gian học tập hợp lý, phù hợp mà không bị gián đoạn.

Tới số hóa khâu dịch vụ khách hàng

Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, sử dụng công nghệ để giải quyết các trở ngại trong giáo dục, đảm bảo tốt việc học tập là việc cần được nhân rộng sau đợt dịch COVID-19 vừa qua. Các thương hiệu thuộc hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn Egroup có thể chuyển đổi sang học online nhanh là do có lợi thế và chủ động ứng dụng công nghệ trong tất cả các khâu đào tạo nên giáo viên, học sinh và phụ huynh đều dễ dàng nhập cuộc, không gặp tình trạng bị động như nhiều nơi khác.

Không chỉ đổi mới trong giảng dạy, một số thương hiệu giáo dục của Tập đoàn Egroup còn tích cực “số hóa” các nghiệp vụ bán hàng ở tất cả các “điểm chạm”, từ tư vấn (saleskit online) đến bài test đầu vào, xếp lớp, học thử và thanh toán... Về điểm này, Apax Leaders vẫn là một trong những thương hiệu tiên phong chuyển đổi số. Theo đó, phụ huynh không phải đưa con trực tiếp đến trung tâm Apax Leaders để test đầu vào mà có thể được các tư vấn viên trao đổi online qua video. Sau đó, các con sẽ được test trình độ từ quản lý lớp và giáo viên bản ngữ. Tất cả đều qua hình thức online nên rất tiện lợi và an toàn cho cả phụ huynh và học sinh.

Ngoài ra, Apax Leaders còn tạo điều kiện để học viên được học thử online miễn phí 3 buổi trước khi quyết định ghi danh. Học viên sẽ được trải nghiệm như học thật với giáo viên bản ngữ để gợi sự tò mò và hứng thú trong học tập. Phụ huynh hoàn toàn có thể quan sát cách dạy và học qua camera mà không làm ảnh hưởng tới quá trình học của con.

Khi đã hoàn toàn “ưng ý” với phương pháp dạy và học tại Apax Leaders, các phụ huynh có thể thanh toán học phí online cho con thông qua các hình thức như: chuyển khoản, quét QR Code hoặc thanh toán ATM (thẻ ATM, thẻ tín dụng,...) mà không cần trực tiếp tới quầy thu ngân như trước đây. Đây là hình thức thanh toán nhanh chóng, an toàn và tiện lợi cho các phụ huynh trong điều kiện phải đảm bảo giãn cách trong mùa dịch vừa qua.

Ngoài ra, tận dụng các ưu thế của các nền tảng mạng xã hội, một số thương hiệu giáo dục mầm non của Egroup như STEAMe GARTEN đã triển khai chương trình online KEEP IN TOUCH nhằm giúp kết nối, hỗ trợ phụ huynh trong việc chăm sóc và giáo dục con tại nhà. Ngoài ra, thông qua kênh Fanpape, STEAMe GARTEN còn hướng dẫn bố mẹ nhiều hoạt động như: tìm hiểu cách Massage mặt cho bé và thực hiện ngay tại nhà, hướng dẫn các bố mẹ tự tạo các bộ đồ chơi độc đáo cho con bằng những nguyên liệu đơn giản,…

Hệ thống đào tạo năng lực tư duy và sáng tạo CMS Edu cũng duy trì việc soạn bài và hướng dẫn học sinh gửi trực tiếp đến các phụ huynh. Cùng với đó, thường xuyên cập nhật các thông tin hữu ích trên fanpage chính thức để tư vấn cho các bậc phụ huynh về các phương pháp, kỹ năng phát triển tư duy…

Cách mà STEAMe GARTEN và CMS Edu thực hiện trong mùa dịch không chỉ đơn thuần là giúp các con duy trì nền nếp học tập và thói quen sinh hoạt khoa học như ở trường mà còn giúp tăng cường sự tương tác giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục và phát triển năng lực tư duy cũng như các kỹ năng cần thiết cho con trẻ.

Trong lĩnh vực kinh doanh giáo dục thời đại 4.0, tận dụng những ưu việt của công nghệ thông tin để đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong các khâu quản lý, vận hành và đào tạo cũng như dịch vụ khách hàng là xu hướng tất yếu và cần thiết để tạo nên lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp. Việc các thương hiệu giáo dục của Egroup tiên phong ứng dụng công nghệ một cách bài bản và toàn diện từ những khâu nhỏ nhất được nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá cao vì qua đó tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng và củng cố niềm tin của họ với thương hiệu không chỉ trong mùa dịch mà còn trong cả giai đoạn hiện nay. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của hệ chính hệ sinh thái giáo dục toàn diện Egroup trong tương lai.