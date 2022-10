Những đặc quyền khởi tạo nên thương hiệu Essensia Sky

Ra mắt vào tháng 9/2022, Essensia Sky - tháp đôi căn hộ cao cấp đầu tiên của quần thể Essensia Nam Sài Gòn đã thu hút được sự quan tâm, chú ý từ nhiều khách hàng, nhà đầu tư trong bối cảnh khu Nam vẫn còn khan hiếm nguồn cung.

Khúc hoan ca của một không gian sống khỏe

Không gian sống hướng đến chăm sóc toàn diện sức khỏe cư dân đang trở thành lợi thế cạnh tranh của các dự án bất động sản phân khúc chung cư hạng sang và là “cuộc chơi” của các nhà phát triển bất động sản có tầm nhìn xa, năng lực tài chính dồi dào. Hiện nay, các chủ đầu tư không ngại ngần đầu tư mạnh cho kiến trúc, công nghệ và công tác vận hành quản lý, lấy trải nghiệm của con người làm trung tâm, nâng cao sức khỏe cộng đồng… để đem tới những giá trị mới cho cư dân.

Trong đó, khu vực Nam Sài Gòn đang là tâm điểm của thị trường BĐS, được đầu tư phát triển về cơ sở hạ tầng và dễ dàng kết nối tới các khu vực khác, một nơi lý tưởng để hưởng thụ cuộc sống giữa một không gian xanh lớn nhất Sài Gòn. Essensia Sky xuất hiện tại đây khiến thị trường càng nhộn nhịp hơn, hàng loạt cư dân đang đổ xô tới đầu tư cho dự án được mệnh danh là không gian sống trọn vẹn, đẳng cấp nhất Sài Gòn.

Tại Essensia Sky, các căn hộ đều có tầm nhìn panorama, 2-4 mặt thông thoáng đón trọn ánh sáng và gió tự nhiên. Nhưng “chạm vào thiên nhiên” thế vẫn là chưa đủ, chủ đầu tư còn lắp đặt thiết bị thanh lọc không khí cho tòa nhà, và các khu vực công cộng; sử dụng kính giảm tiếng ồn và hạn chế bức xạ nhiệt; sử dụng hệ thống nước thải cùng công nghệ cảm ứng không chạm “Touchless”... Đây là điều mà Phú Long chú trọng ngay từ đầu khi lên bản vẽ thiết kế dự án, trong đó chất lượng không khí bền vững, sử dụng nguyên liệu tái chế, thân thiện môi trường, cùng với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, ăn uống thực dưỡng Organic… luôn quan trọng đối với sức khoẻ của mỗi cư dân

Ngoài ra, tại Essensia Sky với muôn vàn tiện ích cao cấp tạo ra cảnh quan khác lạ, đẹp mắt như bức tường “The Fold” được thiết kế tương tự như cách gấp giấy Origami, hồ kỳ diệu với thiết kế thay đổi cao độ, vườn thiền phong cách đương đại kết hợp các điểm nhấn nét kiến trúc hình cầu tạo ra khoảng không gian thư giãn, tĩnh tại; khu vườn trăng sở hữu không gian xanh mở, nơi cư dân có thể dạo chơi, nghỉ ngơi, tương tác với nhau thông qua các hoạt động thể chất, đường đi xe đạp nội khu kết nối giữa Dragon Hill 2 và Essensia Sky, mở ra không gian khoáng đạt, thư giãn, hòa hợp với thiên nhiên.

Đặc biệt, phòng chăm sóc sức khỏe được bố trí thuận tiện, hoạt động 24/7 cùng khu phục hồi chức năng y học cổ truyền giúp đem lại một cuộc sống chất lượng cho mỗi cư dân. Essensia Sky sở hữu hồ bơi vô cực Chòm Sao được trang bị hệ thống điện phân muối với tác dụng thư giãn, giải độc, chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó là hồ khoáng nóng đem đến cho cư dân liệu pháp điều trị tổng hợp giúp tăng cường sức khỏe và cải thiện sắc đẹp, nơi thư giãn tinh thần và tái tạo năng lượng cho cư dân sau mỗi ngày dài làm việc.

Đặc quyền dành cho thế hệ cư dân quốc tế

Được biết tới là một trong những nhà phát triển bất động sản làm thay đổi diện mạo vùng đất phía Nam thành phố, Chủ đầu tư Phú Long đã dành rất nhiều tâm sức biến vùng đất hoang sơ này thành 1 khu đô thị hoàn chỉnh tại Nam Sài Gòn - vùng đất trù phú, hiện đại, nhân văn, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.

Nhiều năm nằm trong Top dự án đáng sống, khu đô thị do Phú Long phát triển tại Nam sài Gòn là nơi an cư yêu thích của cộng đồng cư dân quốc tế. Tại các khu dân cư cao cấp của khu đô thị này như Dragon Hill Residence and Suites 1 và 2, Dragon Parc 1 và 2, các biệt thự cao cấp Kim Long, khu biệt thự phố kinh doanh Ngân Long …có hơn 40% cư dân là các doanh nhân, chuyên gia và giảng viên quốc tế đến từ các nước như Hàn Quốc, Anh, Pháp, Mỹ… Khu căn hộ Celesta đang xây dựng cũng có tỷ lệ giữ chỗ phần lớn là người nước ngoài sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Tại khu Nam, các dự án do Phú Long phát triển được đánh giá cao từ vị trí, thiết kế, tiện ích đến tính kết nối, khả năng thực hiện cam kết của chủ đầu tư cùng các ưu thế nổi trội như hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ tiện ích đồng bộ, môi trường sống hài hoà thiên nhiên, dịch vụ hậu mãi, quản lý chuyên nghiệp.

Đối với Essensia Sky, dự án sở hữu hệ thống tiện ích cộng đồng phong phú, độc đáo từ sân chơi trẻ em, vườn hoa, sân thể thao & BBQ, library & study hub, phòng gym cao cấp, trường mầm non quốc tế, trường liên cấp, phòng khám bác sĩ gia đình, hồ bơi đa chức năng, cầu nối trên không, đường tản bộ và tiện ích cảnh quan độc đáo, tràn đầy cảm xúc.

Không gian trong lành, tươi mới tới từng hơi thở với tiện ích ưu tiên hàng đầu là chăm sóc sức khỏe con người cũng chính là đặc quyền Phú Long dành cho thế hệ cư dân quốc tế tại các dự án tại Nam Sài Gòn do công ty phát triển.

Khởi tạo một trào lưu sống mới, căn hộ sức khỏe Essensia Sky được giới chuyên gia dự báo sẽ rất thu hút người mua, là điểm sáng trên thị trường trong bối cảnh vùng đất này đang được quy hoạch thành đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 17/09/2022, Essensia Sky - tháp đôi căn hộ sức khỏe trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn đã ra mắt thành công. Toàn bộ căn hộ của tháp đầu tiên đã được đặt mua chỉ trong buổi sáng ra mắt. Quý khách hàng quan tâm, vui lòng liên hệ để nhận ưu đãi đặc biệt trong đợt 2 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2022. ● Website: https://essensia.com.vn Hotline 24/7: 1900 1899 Hotline 24/7: 1900 1899