Những con số mang dấu ấn tại hội thảo chuyên đề về môi

Ngày 08/08/2023 vừa qua một siêu sự kiện hội thảo về môi The Greatest Of All Lips đã được tổ chức tại GEM Center đánh dấu sự trở lại sau 8 năm của Grand Master Thuỳ Dương. Khác với những hội thảo chuyên đề làm đẹp nói chung và phun xăm thẩm mỹ nói riêng, hội thảo lần này đã thực sự đưa người tham dự đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì sự hoành tráng lẫn chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ. Và đặc biệt là những dấu ấn của hội thảo này mang lại một phần khẳng định vị thế của ngành làm đẹp hiện nay.

Số lượng khách mời là những master có tiếng trong ngành phun xăm thẩm mỹ

Hội thảo chuyên đề về môi The Greatest Of All Lips đã thực sự tạo nên tiếng vang cho riêng mình khi thu hút đến tận hơn 300 khách mời tham dự sự kiện, hơn 100 khách đăng ký chia sẻ online và hơn 5000 lượt tiếp cận trên khắp các nền tảng xã hội. Tất cả đều là những chuyên gia, nghệ nhân phun xăm thẩm mỹ có tiếng tại Việt Nam, tuy có khoảng cách về địa lý nhưng họ chung một sự quán tâm đến chuyên đề môi và làm sao phát triển chuyên đề về môi trong sự nghiệp của mình.

Trời nắng nóng nhưng không cản bước được những chuyên gia, bậc thầy, nghệ nhân phun xăm thẩm mỹ đến với hội thảo lần này tại GEM Center. Vì với học viên hay giới chuyên môn thì đây là cơ hội hiếm có để gặp nhau, trao đổi kiến thức, kỹ năng chuyên về môi đến những chia sẻ chuyện nghề, truyền cảm hứng với nghề phun xăm thẩm mỹ.

Trước giờ G khá lâu nhưng không khí đã sôi nổi tại GEM Center, tất cả các khách mời và học viên đã có mặt đông đủ cùng háo hức chờ đón những điều tuyệt vời sắp đến trong sự kiện.

Chương trình hoành tráng, chỉn chu từng chi tiết

Để đánh dấu sự trở lại của mình Grand Master Thuỳ Dương Lauber cùng ekip đã tạo nên một siêu hội thảo chuyên đề về môi The Greatest Of All Lips với sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Và giá trị mà hội thảo này mang lại chính là tạo nên cơ hội học tập, kết nối cực kỳ lớn trong cộng đồng làm đẹp.

Từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến dàn dựng tiết mục, chuẩn bị chỗ ngồi, thức ăn đã được chính tay Thuỳ Dương cùng ekip lên kế hoạch, thực thi và giám sát chặt chẽ. Với không gian sang trọng, đẳng cấp và vô cùng hiện đại như Gem Center được lựa chọn để những phần chia sẻ và biểu diễn kỹ thuật chuyên sâu về môi của các khách mời được tỏa sáng nhất. Chương trình như một lời nói cảm ơn đến ngành PMU. Nổi bật nhất là những tiết mục trình diễn kỹ thuật điêu luyện đến từ 8 chuyên gia cùng chia sẻ nhận định của chuyên truyền thông Nguyễn Ngọc Long (hay còn gọi với cái tên thân mật là cô Long Truyền Thông).

Từ chia sẻ kiến thức cùng cách xử lý tác phẩm phun xăm thẩm mỹ "thảm họa" với đa dạng phương pháp chuyên sâu đến kỹ thuật Sexy Lips của chuyên gia Thuỳ Dương Lauber đã thổi hồn vào màu môi trong- mỏng - mịn cho các khách hàng đa đối tượng khắp năm châu tất cả đều hội tụ trong một hội thảo chuyên đề về môi The Greatest Of All Lips. Không đơn thuần là trình diễn kỹ thuật, tại hội thảo là cơ hội để các học viên đã học những kỹ năng mới.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển một cộng đồng phun xăm thẩm mỹ Xanh - Sạch và Chuẩn y Khoa, diễn giả Bảo Long Phan đã có bài chia sẻ, phân tích và đưa ra các dẫn chứng nguy hại để nói lên những tổn hại sức khoẻ trong tương lai của người dùng và đồng thời giúp những chuyên gia, học viên tham sự có được nền tảng kiến thức về mực xăm vững chắc để cùng nhau tạo nên ngành Phun Xăm Thẩm Mỹ Xanh - Sạch và Chuẩn Y Khoa.

Và hội thảo thật sự bùng nổ với phần diễn thuyết diễn giả Nguyễn Ngọc Long - “Cô Long” đã giải đáp thắc mắc xoay quanh ngành phun xăm thẩm mỹ và đưa ra góc nhìn định hướng mới hơn về những yếu tố khách quan đã tác động đến “Truyền thông trong ngành Phun Xăm”. Nhờ vậy, những học viên cùng các Master tham dự hiểu rõ ràng hơn về về “Thương Hiệu cá nhân” cũng như cách tạo dựng Truyền Thông “Đúng” và “Hiệu Quả”.

Thích thú với những con số ấn tượng tại hội thảo chuyên đề về môi The Greatest Of All Lips

Những con số trùng hợp đến “lạ kỳ” từ siêu hội thảo chuyên đề về môi The Greatest Of All Lips với:

• 8 năm đánh dấu sự trở lại của Thuỳ Dương Lauber trong ngành phun xăm thẩm mỹ

• Ngày tổ chức là 08/08/2023

• Địa điểm tổ chức GEM Center nằm ở số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm

• Với 8 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực môi cùng Grand Master Thuỳ Dương

Tất cả đã tạo nên dấu ấn rất riêng từ chương trình vô cùng ấn tượng và có giá đến những ai yêu mến chuyên đề môi.

Khép lại siêu hội thảo chuyên đề về môi The Greatest Of All Lips những dấu ấn về một hội thảo đẳng cấp, sang trọng, chỉn chu và có ý nghĩa với cộng đồng phun xăm thẩm mỹ. Chúc Thuỳ Dương Lauber sẽ thành công trên con đường sắp tới và tạo thêm ngày một nhiều những siêu hội thảo tương tự với sứ mạng truyền kiến thức, truyền động lực cho những ai yêu thích bộ phun xăm thẩm mỹ.