Những cảnh hôn ‘lụi tim’ nhất trên truyền hình Hàn Quốc

TPO - Nhắc đến phim truyền hình Hàn Quốc, không thể bỏ qua những cảnh hôn ngọt ngào, lãng mạn giữa các cặp đôi màn ảnh. Dưới đây là 8 nụ hôn được đánh giá “lụi tim” nhất trong lịch sử K-drama.

1. The Business Proposal

Là một trong những bộ phim truyền hình “hot” nhất màn ảnh nhỏ xứ củ sâm nửa đầu năm 2022, “The Business Proposal” (tựa Việt: Hẹn hò chốn công sở) không chỉ có một mà rất nhiều nụ hôn nồng cháy của cả cặp đôi chính lẫn phụ. Thậm chí, cặp đôi phụ còn được cho là “lấn át” cặp đôi chính về “phản ứng hóa học”.

2. Healer

Ra mắt năm 2014, “Healer” (Cứu thế) từng khiến người hâm mộ phim Hàn “điên đảo” với chuyện tình màn ảnh “ngọt như mía lụi” của hai ngôi sao Ji Chang Wook và Park Min Young.

Một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất là khi Young Shin (Park Min Young) tìm đến nhà của Jung Hoo (Ji Chang Wook) để an ủi, vỗ về anh trước nỗi đau mất đi người thầy thân thiết nhất. Trong quá trình này, nam chính đã trao cho nữ chính những nụ hôn dịu dàng, rung động.

3. Coffee Prince

Dù đã lên sóng từ 15 năm trước, “Coffee Prince” (Tiệm cà phê hoàng tử) vẫn là một trong những bộ phim truyền hình lãng mạn của Hàn Quốc được yêu thích nhất. Cảnh hôn trong phim cho thấy sự “bùng nổ” về mặt cảm xúc nam chính Choi Han Kyul (Gong Yoo) sau thời gian giằng xé nội tâm để quyết định chọn lý trí hay tình cảm vì hiểu nhầm Go Eun Chan (Yoon Eun Hye) là đàn ông.

4. Descendants of the Sun

Một trong những phân cảnh mang tính biểu tượng trong “bom tấn” truyền hình “Descendants of the Sun” (Hậu duệ Mặt trời) năm 2016 là cảnh hôn giữa Đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) và nữ bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) lúc uống rượu.

Nụ hôn ngọt ngào này sau đó không ít lần được các chương trình tạp kỹ tái hiện theo cách hài hước và “khó đỡ” hơn.

5. My Suspicious Partner

“My Suspicious Partner” (Đối tác đáng ngờ) là bộ phim hài hước, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cảnh hôn giữa cặp đôi chính Ji Chang Wook và Nam Ji Hyun lại ngắt đoạn nhịp phim chậm rãi đó bởi sự nồng cháy, mãnh liệt.

6. What's Wrong with Secretary Kim

Cảnh hôn trong “What's Wrong with Secretary Kim” (Thư ký Kim sao thế?) bắt đầu từ dịu dàng rồi chuyển sang nồng nàn, say đắm. Tất cả là nhờ tương tác tuyệt vời giữa Park Min Young và Park Seo Joon – tài tử được biết đến là người có những cảnh hôn đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc.

7. The Moon Embraces the Sun

Nụ hôn giữa Vua Lee Hwon (Kim Soo-hyun) và nàng Huh Yeon Woo (Han Ga In) dồn nén nhiều cảm xúc, cả hạnh phúc lẫn đau khổ, sau nhiều năm lạc mất nhau bởi những âm mưu đen tối chốn cung đình.

8. Strong Woman Do Bong Soon

Có rất nhiều nụ hôn say đắm trong “Strong Woman Do Bong Soon” (Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon), nhưng đáng nhớ nhất lại là một phân cảnh dịu dàng bởi xuất phát từ cảm xúc thật nhất của cặp đôi chính Park Bo Young và Park Hyung Sik. Được biết, nụ hôn này không hề có trong kịch bản.

Tú Oanh